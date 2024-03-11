Оператори 47 ОМБр ліквідували понад десятьох російських піхотинців та знищили їхню техніку на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому оператори дронів 47-ї ОМБр "Магура" знищують ворожу бронетехніку на Авдіївському напрямку. Нашим воїнам вдалося ліквідувати понад десятьох російських загарбників та атакувати їхню техніку попри встановлені антидронові системи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі близько десятка одиниць палаючої техніки, у яку поцілили українські дрони-камікадзе.
"Чудовими кадрами добивання ворожої бронетехніки на Авдіївському напрямку ділиться рота ударних БПЛА 47-ї ОМБр "Strike Drones Company". Поле бою виглядає дуже по-"скрєпному" - на броні майорить російський триколор, а під антидроновими "мангалами" назавжди застрягли "освободітєлі", - зазначається у коментарі до запису.
Топ коментарі
+10 Kare Resa
показати весь коментар11.03.2024 14:13 Відповісти Посилання
+9 ирина ира #418568
показати весь коментар11.03.2024 14:29 Відповісти Посилання
+9 Luk Viktor
показати весь коментар11.03.2024 14:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вміють "запалити" настрій на цілий день!
Коалицыя ваюет.
Фсе, якобы выпадающие, обйомы вооружэний, снарядов, топлива, снаряжэния будут возмещены и возмещюцца Китайом, Ираном, Индией, Кореей северной, Израилем, ЮАР.
И помогают им с элементной базой и транзитом Грузия, Туркестан, Армения, Турцыя, Польша, Германия, Венгрия, Грецыя.
На длинном временном плече ничиво ниможэт быть замаскировано - фсьо становицца зримым.
=====================
Я это вижу патамуша сматрю на экипировку бегуна.
Льохкая и качественная.
И это после 2 лет вайны?