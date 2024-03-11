УКР
Оператори 47 ОМБр ліквідували понад десятьох російських піхотинців та знищили їхню техніку на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператори дронів 47-ї ОМБр "Магура" знищують ворожу бронетехніку на Авдіївському напрямку. Нашим воїнам вдалося ліквідувати понад десятьох російських загарбників та атакувати їхню техніку попри встановлені антидронові системи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі близько десятка одиниць палаючої техніки, у яку поцілили українські дрони-камікадзе.

"Чудовими кадрами добивання ворожої бронетехніки на Авдіївському напрямку ділиться рота ударних БПЛА 47-ї ОМБр "Strike Drones Company". Поле бою виглядає дуже по-"скрєпному" - на броні майорить російський триколор, а під антидроновими "мангалами" назавжди застрягли "освободітєлі", - зазначається у коментарі до запису.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступ армії РФ навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів, - NYT

Топ коментарі
+10
Такого избиения российская армия не помнит. Толи еще будет. Слава ВСУ!
11.03.2024 14:13 Відповісти
+9
11.03.2024 14:29 Відповісти
+9
Пілотам БПЛА 47-ї ОМБР - РЕСПЕКТ!
Вміють "запалити" настрій на цілий день!
11.03.2024 14:30 Відповісти
Такого избиения российская армия не помнит. Толи еще будет. Слава ВСУ!
11.03.2024 14:13 Відповісти
А чим же наступати?
11.03.2024 14:27 Відповісти
Памʼятає вона все, але вузькі заточені на самознищення…
11.03.2024 23:25 Відповісти
Это справедливо и очень КРАСИВО.
12.03.2024 02:49 Відповісти
11.03.2024 14:29 Відповісти
Пілотам БПЛА 47-ї ОМБР - РЕСПЕКТ!
Вміють "запалити" настрій на цілий день!
11.03.2024 14:30 Відповісти
The respect and uvazhukha! 👍
11.03.2024 14:41 Відповісти
а як перекдається на українську "The respect and uvazhukha"?
11.03.2024 15:48 Відповісти
...все просто заїб...сь, якось так
12.03.2024 07:45 Відповісти
хоча тебе і не питав, але якби і він так написав, то я би зрозумів і питань би не було.
12.03.2024 17:21 Відповісти
Чудові результати без переплати...Смерть свинособакам і **********..!
11.03.2024 15:40 Відповісти
Може ми колись доживемо до дронів проти літаків, наших, звичайно, дронів проти їхніх літаків..
11.03.2024 23:27 Відповісти
В войне на Украине не одна рассея представлена.
Коалицыя ваюет.
Фсе, якобы выпадающие, обйомы вооружэний, снарядов, топлива, снаряжэния будут возмещены и возмещюцца Китайом, Ираном, Индией, Кореей северной, Израилем, ЮАР.
И помогают им с элементной базой и транзитом Грузия, Туркестан, Армения, Турцыя, Польша, Германия, Венгрия, Грецыя.
На длинном временном плече ничиво ниможэт быть замаскировано - фсьо становицца зримым.
=====================
Я это вижу патамуша сматрю на экипировку бегуна.
Льохкая и качественная.
И это после 2 лет вайны?
15.03.2024 16:47 Відповісти
 
 