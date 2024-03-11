Оператори 47 ОМБр ліквідували понад десятьох російських піхотинців та знищили їхню техніку на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператори дронів 47-ї ОМБр "Магура" знищують ворожу бронетехніку на Авдіївському напрямку. Нашим воїнам вдалося ліквідувати понад десятьох російських загарбників та атакувати їхню техніку попри встановлені антидронові системи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі близько десятка одиниць палаючої техніки, у яку поцілили українські дрони-камікадзе.

"Чудовими кадрами добивання ворожої бронетехніки на Авдіївському напрямку ділиться рота ударних БПЛА 47-ї ОМБр "Strike Drones Company". Поле бою виглядає дуже по-"скрєпному" - на броні майорить російський триколор, а під антидроновими "мангалами" назавжди застрягли "освободітєлі", - зазначається у коментарі до запису.

