Прикордонники знищили БК, кулемет та особовий склад ворога на Харківщині. ВIДЕО

У Харківській області аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" знищили БК, кулемет та особовий склад ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 15-й мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон".

"Під час роботи на тимчасово окупованій території Харківщини, аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" виявили спостережний пункт росіян та нанесли вогневе ураження за допомогою скидів з ударного дрона. Результат ураження: детонація ворожого боєкомплекту, знищення кулемета "утес" та двох окупантів, які перебували на позиції", - повідомили прикордонники.

