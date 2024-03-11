УКР
Прикордонники знищили БК, кулемет та особовий склад ворога на Харківщині. ВIДЕО

У Харківській області аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" знищили БК, кулемет та особовий склад ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 15-й мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон".

"Під час роботи на тимчасово окупованій території Харківщини, аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" виявили спостережний пункт росіян та нанесли вогневе ураження за допомогою скидів з ударного дрона. Результат ураження: детонація ворожого боєкомплекту, знищення кулемета "утес" та двох окупантів, які перебували на позиції", - повідомили прикордонники.

Держприкордонслужба ДПСУ (6355) Харківщина (6054) знищення (8076) склад БК (65)
Окупант прикинувся черепахою. Не проканало https://www.youtube.com/watch?v=KE2xMjj2hxw
11.03.2024 16:13 Відповісти
 
 