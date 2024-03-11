Прикордонники знищили БК, кулемет та особовий склад ворога на Харківщині. ВIДЕО
У Харківській області аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" знищили БК, кулемет та особовий склад ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 15-й мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон".
"Під час роботи на тимчасово окупованій території Харківщини, аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" виявили спостережний пункт росіян та нанесли вогневе ураження за допомогою скидів з ударного дрона. Результат ураження: детонація ворожого боєкомплекту, знищення кулемета "утес" та двох окупантів, які перебували на позиції", - повідомили прикордонники.
