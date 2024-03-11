УКР
Воїни 93 ОМБр "Холодний Яр" вибили з позицій окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку знищили ворожий бліндаж і вибили з позицій окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, бойове завдання просунутися вперед виконано успішно. Наші військові відзвітували, що відпрацювали без поранень і втрат.

Бахмут (1566) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (306)
Дякуємо нашим Захисникам та їх Родинам!!
Захищають Україну 24/7!!

Це тільки у Стефанчука-Зеленського-Шмигаля та Данилова, вихідні та якісь особливі умови з мівіною … по регламентам ВРУ та КМУ!!
11.03.2024 17:28 Відповісти
А вони непоганенько так собі відʼїлись на мівіні, особливо стефанчук!
11.03.2024 17:48 Відповісти
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
11.03.2024 18:34 Відповісти
Дай боже більше операцій без втрат та поранень!!!
11.03.2024 18:48 Відповісти
Господи, да там уже и пеньков от посадки не осталось...
12.03.2024 11:41 Відповісти
 
 