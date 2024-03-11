Воїни 93 ОМБр "Холодний Яр" вибили з позицій окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку знищили ворожий бліндаж і вибили з позицій окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, бойове завдання просунутися вперед виконано успішно. Наші військові відзвітували, що відпрацювали без поранень і втрат.
Захищають Україну 24/7!!
Це тільки у Стефанчука-Зеленського-Шмигаля та Данилова, вихідні та якісь особливі умови з мівіною … по регламентам ВРУ та КМУ!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!