Воїни 93 ОМБр "Холодний Яр" вибили з позицій окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку знищили ворожий бліндаж і вибили з позицій окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, бойове завдання просунутися вперед виконано успішно. Наші військові відзвітували, що відпрацювали без поранень і втрат.

