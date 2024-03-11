УКР
17 916 22

Українські воїни вдарили з HIMARS по новітньому комплексу РЕБ "Палантин" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 3-го окремого полку ССО виявлено мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин". Він вів радіоелектронну розвідку, пригнічував наявні системи зв’язку Сил оборони на цьому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, оператори ССО супроводжували ціль і надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. У результаті вогневого ураження ворожу ціль було знищено за допомогою системи HIMARS.

Як повідомляють спецпризначенці, комплекс дає змогу "засліпити" в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв'язку. "Палантин" за необхідності може об'єднати різні комплекси РЕБ і радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування і надійшов на озброєння окупантів у 2019 році.

Автор: 

СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
11.03.2024 18:58 Відповісти
Героям Слава!!
показати весь коментар
11.03.2024 19:10 Відповісти
Дві чи три свинособаки все ж таки втікли.
показати весь коментар
11.03.2024 18:59 Відповісти
Ну то й добре. Нехай пропогандують обісрані штани свої.
показати весь коментар
11.03.2024 19:29 Відповісти
То вони до банку побігли кредіт оформлювати для виплат за той палантін, так що вони вже не жільци.
показати весь коментар
11.03.2024 19:02 Відповісти
шкода, що часто доводиться коригувати та витрачати другу ракету
показати весь коментар
11.03.2024 19:09 Відповісти
Сигнал GPS першого з них, ймовірно, був зірваний, але вольфрамові кульки зробили позначку та вимкнули сигнал перешкод. Друга ракета була точно в ціль.
показати весь коментар
11.03.2024 20:41 Відповісти
Жалко, что 2 п"дора сбежали. "Абидна, панимаешь" А в остальном, все судьи дают 10 балов.
Боковой судья даже немножко свистит. (Надеюсь меня поймут, что я не путаю виды спорта, а компилирую их)
показати весь коментар
11.03.2024 19:19 Відповісти
Як не гірко визнавати, але промазали. Видно, як обслуга від машини втікає.
показати весь коментар
11.03.2024 19:27 Відповісти
На жаль, так. Дуже далеко від мети перша ракета, друга краще. HIMARS вже не той.
показати весь коментар
11.03.2024 19:36 Відповісти
вторая ракета которая помощнее в 5 метрах упала, решето с машины. посмотри видосы русни, после ударов химарса, техника насквозь прошита шариками, даже если не сгорит, то на металолом
показати весь коментар
11.03.2024 19:56 Відповісти
Другий вибух бачите ? 35 сек.
показати весь коментар
11.03.2024 21:13 Відповісти
Краєм, трішки зацепило, але не точно.
показати весь коментар
11.03.2024 21:27 Відповісти
Су-ка, 2 хробака с-іплося... Красівоє!
показати весь коментар
11.03.2024 20:02 Відповісти
Хреновий комплекс якщо не зміг захистити сам себе. Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
11.03.2024 21:04 Відповісти
для цього повинен бути супровід і захист, сам себе він не захищає
показати весь коментар
11.03.2024 21:14 Відповісти
Ну як це не захищає? Захищає. При підльоті ракети хаймерса члени екіпажу РЕБу "Палантин" повинні жбурнути в ту ракету мокрими штанами - ракета збивається з курсу і все.
показати весь коментар
13.03.2024 12:15 Відповісти
Є поняття "глибокоешолована ППО". Це про друге, але приблизно. Різні типи ППО є . Малої дальності, середньої і далекобійні. Кожна виконує свої функції.

Гепарди, Шилки, Тунгуски це фронтові ППО для захисту колон на марші.
показати весь коментар
13.03.2024 22:01 Відповісти
Раніше Ви так добре жартували та реагували на жарти. Що трапился? Часом не захворіли?
показати весь коментар
14.03.2024 08:34 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
11.03.2024 21:46 Відповісти
 
 