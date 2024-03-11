Українські воїни вдарили з HIMARS по новітньому комплексу РЕБ "Палантин" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 3-го окремого полку ССО виявлено мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин". Він вів радіоелектронну розвідку, пригнічував наявні системи зв’язку Сил оборони на цьому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, оператори ССО супроводжували ціль і надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. У результаті вогневого ураження ворожу ціль було знищено за допомогою системи HIMARS.
Як повідомляють спецпризначенці, комплекс дає змогу "засліпити" в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв'язку. "Палантин" за необхідності може об'єднати різні комплекси РЕБ і радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування і надійшов на озброєння окупантів у 2019 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Боковой судья даже немножко свистит. (Надеюсь меня поймут, что я не путаю виды спорта, а компилирую их)
Гепарди, Шилки, Тунгуски це фронтові ППО для захисту колон на марші.