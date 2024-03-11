УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10106 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
19 865 30

Росіянин про ситуацію в Кринках: "Хохлы бомбят без остановки. Пацанов дох#я положили, 28 двухсотых, остальные все трехсотые". ВIДЕО

Російський військовослужбовець розповів про ситуацію у Кринках на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Окупант каже про величезні втрати особового складу: лише в його підрозділі було ліквідовано 28 солдатів, при тому, що величезна кількість товаришів по службі опинилися в госпіталях по всій Росії.

Відеозапис, на якому росіянин розповідає про успіхи українських військових, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також: Українська авіація влучила по командному пункту РФ на танкері. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18544) ліквідація (4388) Херсонська область (6135)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
на 3.14дараса схожий.
показати весь коментар
11.03.2024 21:18 Відповісти
+17
Здохни!
показати весь коментар
11.03.2024 21:41 Відповісти
+14
Та не хвилюйся ти так, скоро черга і до тебе дійде ...
показати весь коментар
11.03.2024 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой-то Рамзес-3 на фото с замороженного видео?
показати весь коментар
11.03.2024 21:17 Відповісти
на 3.14дараса схожий.
показати весь коментар
11.03.2024 21:18 Відповісти
На шо намек, то Клеопатра?
показати весь коментар
11.03.2024 21:20 Відповісти
ще та клєопатра... кадирівці її любили видно.
показати весь коментар
11.03.2024 21:24 Відповісти
После кадыровцев - то алл баарисавна.
показати весь коментар
11.03.2024 21:26 Відповісти
андрєй барисич
показати весь коментар
11.03.2024 21:27 Відповісти
это он и есть
показати весь коментар
11.03.2024 21:41 Відповісти
Зечара, що став 3,14сом, однозначно.
показати весь коментар
11.03.2024 22:29 Відповісти
Шо бы тот рамзес скыглыв, выводите своих чмобиков с Украины и все проблемы отпадут.
показати весь коментар
11.03.2024 21:19 Відповісти
Та не хвилюйся ти так, скоро черга і до тебе дійде ...
показати весь коментар
11.03.2024 21:22 Відповісти
"Пацанов до х.я палажилі".. А нє пробували не тертеся біля х.я
показати весь коментар
11.03.2024 21:23 Відповісти
"Русский товарищь" у..й додому,поки можешь захоплюватись успіхами ЗСУ!!!
показати весь коментар
11.03.2024 21:27 Відповісти
Довбойоба кусок, ****** на ротсію бо будеш 29-м
показати весь коментар
11.03.2024 21:27 Відповісти
судячи по зубам цього ротного, які як у шурЫ, "был у него в роте не один ***" ))
показати весь коментар
11.03.2024 21:32 Відповісти
Кацапе, покойся з миром.
показати весь коментар
11.03.2024 21:33 Відповісти
Зек стовідсотково
показати весь коментар
11.03.2024 21:38 Відповісти
Здохни!
показати весь коментар
11.03.2024 21:41 Відповісти
пацанов там ще дох***я - надсилайте
показати весь коментар
11.03.2024 21:49 Відповісти
І це ще снаряди з Чехії не приїхали.
показати весь коментар
11.03.2024 21:50 Відповісти
Ну він ше ж ******* може -- то які притензіі
показати весь коментар
11.03.2024 21:51 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 22:16 Відповісти
Тебя ***** никто в Украину не звал. Здохни паскуда.
показати весь коментар
11.03.2024 22:25 Відповісти
Дискридитация красной армии и **********!
показати весь коментар
12.03.2024 00:02 Відповісти
Ну, а на що вони надіялись? "На встречу с цветами?" Так це дійсно квіточки, ягідки ще попереду
показати весь коментар
12.03.2024 05:15 Відповісти
І головне що ніхто з ціх орків на відіках не каже про те як скинути мацковську владу та закінчити війну… це означає що їх все влаштовує? Ну тоді й не скиглить, раби помирають мовчки. Слава ЗСУ
показати весь коментар
12.03.2024 09:20 Відповісти
Уйобуй ***** та ще може протягнеш трохи свого нікчемного життя...
показати весь коментар
12.03.2024 09:46 Відповісти
Сдохні тварь болотна.
показати весь коментар
12.03.2024 10:08 Відповісти
А что там делают твои поцаны? Езжай домой, пока еще жив, дебил.
показати весь коментар
12.03.2024 10:36 Відповісти
якби ти не приперся на Україну - ніякі хахли тебе не бомбили б, уйобіще лисе
показати весь коментар
12.03.2024 12:47 Відповісти
😂)(уй вамвсраку, щоб голова нєшаталась🤣
показати весь коментар
12.03.2024 14:51 Відповісти
 
 