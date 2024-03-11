Росіянин про ситуацію в Кринках: "Хохлы бомбят без остановки. Пацанов дох#я положили, 28 двухсотых, остальные все трехсотые". ВIДЕО
Російський військовослужбовець розповів про ситуацію у Кринках на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Окупант каже про величезні втрати особового складу: лише в його підрозділі було ліквідовано 28 солдатів, при тому, що величезна кількість товаришів по службі опинилися в госпіталях по всій Росії.
Відеозапис, на якому росіянин розповідає про успіхи українських військових, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
