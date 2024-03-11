Можливо, Путін посилить мобілізацію росіян після імітації виборів у березні, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 747 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті. І це в умовах, коли постачання від партнерів усе ще суттєво обмежене.

Також на Ставці була доповідь щодо будівництва фортифікації. Понад 2 тисячі кілометрів завдань, зміцнення вже створеної фортифікації та створення нової – щонайменше три лінії нашої сили. Розроблені відповідно до загроз. Усі необхідні ресурси залучені, і це – персональна відповідальність урядовців, обласних керівників та військових за результат. Результат має говорити сам за себе, своєю надійністю для кожного солдата.

Були сьогодні на окремій доповіді Головком Сирський та міністр оборони Умєров. І щодо поточної ситуації на фронті, і щодо планування наших дій. Жодного місця спокою для окупанта не повинно бути. Обговорили сьогодні ж підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн" та ключові акценти нашої комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів.

Також читайте: 175 "Шахедів" застосували росіяни проти України від початку березня, - Зеленський

Також на окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань. Передусім військові плани Росії. Не лише проти нашої держави – проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію – після імітації "виборів" зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв’язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, має цим займатися – кожен лідер", - розповів Зеленський.