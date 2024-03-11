УКР
Можливо, Путін посилить мобілізацію росіян після імітації виборів у березні, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 747 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті. І це в умовах, коли постачання від партнерів усе ще суттєво обмежене. 

Також на Ставці була доповідь щодо будівництва фортифікації. Понад 2 тисячі кілометрів завдань, зміцнення вже створеної фортифікації та створення нової – щонайменше три лінії нашої сили. Розроблені відповідно до загроз. Усі необхідні ресурси залучені, і це – персональна відповідальність урядовців, обласних керівників та військових за результат. Результат має говорити сам за себе, своєю надійністю для кожного солдата.

Були сьогодні на окремій доповіді Головком Сирський та міністр оборони Умєров. І щодо поточної ситуації на фронті, і щодо планування наших дій. Жодного місця спокою для окупанта не повинно бути. Обговорили сьогодні ж підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн" та ключові акценти нашої комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів.

Також читайте: 175 "Шахедів" застосували росіяни проти України від початку березня, - Зеленський

Також на окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань. Передусім військові плани Росії. Не лише проти нашої держави – проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію – після імітації "виборів" зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв’язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, має цим займатися – кожен лідер", - розповів Зеленський.

+16
яке воно кончене
11.03.2024 21:30 Відповісти
+15
та і ти після 20 травня будеш імітацією Президента України...
11.03.2024 21:31 Відповісти
+12
А!!! Нарешт зрозуміло! Катавасія з мобілізаційним законом - це потужна асиметрична відповідь *****!
11.03.2024 21:29 Відповісти
50 на 50. Або посилить або не посилить.
11.03.2024 21:26 Відповісти
фейєрічно!
11.03.2024 21:46 Відповісти
де Закон про мобілізацію і мобілізація в Україні.

Зрадник косить під ідіота ! 😠
12.03.2024 00:36 Відповісти
Та он сам себя намалював, типо, пыня справляется с мобилизацией, а этот бульбы пускает.
11.03.2024 21:33 Відповісти
Об канцерогенном фуде я молчу . Та як з голодного краю...Мама Рима держала его на кошерной пистче, ще й в проголодь?
11.03.2024 21:39 Відповісти
васпітан чіста на мівінє
11.03.2024 21:45 Відповісти
копайте глубже - на порошковому ****
11.03.2024 21:52 Відповісти
на кріварожскам полє дуракоф?
11.03.2024 21:53 Відповісти
Тада даже на поле дураков было чревато нос совать, бо криворожские бандюки скармливали тигров(дураками).
11.03.2024 22:02 Відповісти
там цигани головні.
11.03.2024 22:03 Відповісти
Мож сейчас, после жесткого передела сфер влияния и легализациии левых денег, но не тогда. Цыгане разве шо по деревням белую глину возили подводами... Поди шмайсера у них остались до сих пор.
11.03.2024 22:07 Відповісти
Та не, цыгане нервно отдыхают в сторонке... Вдоль дороги на Девладово по обочинам - конопля, тока велосипедисты на спортивных великах шныряют тудым-сюдым, с явно не цыганской внешностью... Я уже о междурядке на сельхоз плантациях, вокруг Кр.Рг. молчу.
11.03.2024 22:13 Відповісти
Вованга..
11.03.2024 21:29 Відповісти
Дід Понос
11.03.2024 21:34 Відповісти
гундосiк
11.03.2024 21:41 Відповісти
А!!! Нарешт зрозуміло! Катавасія з мобілізаційним законом - це потужна асиметрична відповідь *****!
11.03.2024 21:29 Відповісти
Ви вже про це говорите із січня 2023 року, колись точно вгадаєте..
11.03.2024 21:29 Відповісти
яке воно кончене
11.03.2024 21:30 Відповісти
та і ти після 20 травня будеш імітацією Президента України...
11.03.2024 21:31 Відповісти
Кхе-кхе… то вже з 19року так є.
11.03.2024 21:33 Відповісти
ми строго дотримуємося Констітуції України.
5 років так 5, а потім злазь.
11.03.2024 21:36 Відповісти
Не понял, а ща шо оно такое?
11.03.2024 21:34 Відповісти
Я тоже умею ванговать... Україна не потребує іноземних військ на території країни, але Київ вітав би "тренерів" та "технічний персонал" з країн-членів НАТО... Sure... ,будут иметь по 50 000 USD зарплатнi.
11.03.2024 21:50 Відповісти
Можливо, він посилить мобілізацію

Можливо. А можливо і ні. А у тебе такого вибору немає на жаль.
11.03.2024 21:36 Відповісти
якщо рашка не посилить мобілізацію, то буде добита...
показати весь коментар
Горе ж ты мое горе , луковое... можлыво, пыня будет делать мобилизацию.
11.03.2024 21:37 Відповісти
Посилить -- навіть до ворожки не ходи
11.03.2024 21:37 Відповісти
Битва імітаторів! Пздць якийсь!
11.03.2024 21:37 Відповісти
11.03.2024 21:38 Відповісти
Так у кацапів на тепер залишилось два дієвих засоби: КАБи та "м'ясні штурми". Тому цілком можливо.
11.03.2024 21:39 Відповісти
Битва імітаторів!
11.03.2024 21:40 Відповісти
ze-iмiтацiя Президента навiть iмiтацiї виконання закону про мобілізацію не робить - вигадують новый. все для PR-у та iмiтацiї виборiв. в мене таке враження, шо вiн заздрить путiну i копiює його.
11.03.2024 21:42 Відповісти
Мені його трішки шкода. Лох.
11.03.2024 21:45 Відповісти
Якщо посилить, то ухилянтиків котрі на мамкіних квартирах уже 2 роки безвилазно сидять все таки знайдуть і відправлять також на фронт
11.03.2024 21:47 Відповісти
С лопатами????
11.03.2024 21:52 Відповісти
Станіславський би сказав - не вірю.
Ця балакаюча голова з вечірнього гундосика - погана імітація "президента".
Зеленський кривляється і так, і сяк, намагається зробити розумне і мужнє обличчя - але на президента це не схоже, від слова взагалі. Як був дешевим москальським паяцем, так і залишився.
Якщо найближчим часом в Україні не з'явится ефективний Уряд Національного Порятунку і Довіри - країні капець.

Героїзм ЗСУ не перекриє шкоду від прокремлівської шайки Зеленського.
11.03.2024 21:50 Відповісти
11.03.2024 21:51 Відповісти
Юля школа - вана працювала.
11.03.2024 21:53 Відповісти
А цей ухилянт навіть від відповідальності за мобілізацію країни самоусунувся

"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 11. Президент України

Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;

надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;

визначає порядок оголошення мобілізації;

приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;

встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;

видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації."
11.03.2024 21:53 Відповісти
знову ці страшилки, ніхто там посилювати мобілізацію не буде, зараз бажаючих більше ніж місць, через те що кацапи платять за підписання контракту 5к баксів, + 2-5к щомісяця залежно від посади.
11.03.2024 21:58 Відповісти
У кацапов за "задвухсотишегося" получает вся семья.
Т.е деньги долями делятся родителям, бабе и на счет детям. Баба может снять детское бабло только на учебу и оздоровление.
11.03.2024 22:07 Відповісти
А у нас не так? Только вот выплату компенсации растягивают, и здесь мойши не прогадали. После очень долгой тщательной проверки каждой запятой в документах, сразу выплачивают 20 процентов суммы на всех, кто имеет право, а остальная сумма выплачивается на протяжении почти трех с половиной лет (40 месяцев). Что с этими деньгами будет через год, два, три? Во что они превратятся? Индексация не предусмотрена, инфляция съест бОльшую часть, если не все. И попробуйте еще оформить пенсию за погибшего воина. Это ад!
12.03.2024 07:05 Відповісти
Там гребуть тих, у кого борги, кредити і іпотеки. Інші всі вже зрозуміли, що до першої зп майже нуль шансів дожити в вс рф.
12.03.2024 00:38 Відповісти
гребуть у нас тцка на бусиках, а на болотах самі йдуть штурмувати воєнкомати щоб потрапити в армейку, адже таких грошей вони в житті не зароблять, а якщо здохне то самка з дітьми будуть забезпечені.
12.03.2024 13:04 Відповісти
был доклад о строительстве фортификаций. Источник:
Фортификация это наука. Её строить нельзя.
Фортифика́ция - военная наука об искусственных закрытиях и преградах, усиливающих расположение войск во время боя
11.03.2024 22:03 Відповісти
Жаль в цього радіобрихунця нема кнопки викл бо з кожного утюга лине ця мутня на свої прямі обв'язки по мобілізації наклав прутня і тепер з розумним видом щось розмовляє
11.03.2024 22:19 Відповісти
Путін 100% проведе мобілізацію, а не можливо. Можливо у клоуна розум зʼявиться, хоча малоймовірно. Ще не всіх бравих генералів звільнив. Скоро Сирський вже буде поганий, бо треба Буданова, «хероя» кримської кави
11.03.2024 22:22 Відповісти
А що зробить тупорилий ішак після 20 травня? До цього часу це чмо нічого корисного не зробило. Лише одна шкода від мудака.
11.03.2024 22:31 Відповісти
 
 