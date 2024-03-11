Можливо, Путін посилить мобілізацію росіян після імітації виборів у березні, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 747 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті. І це в умовах, коли постачання від партнерів усе ще суттєво обмежене.
Також на Ставці була доповідь щодо будівництва фортифікації. Понад 2 тисячі кілометрів завдань, зміцнення вже створеної фортифікації та створення нової – щонайменше три лінії нашої сили. Розроблені відповідно до загроз. Усі необхідні ресурси залучені, і це – персональна відповідальність урядовців, обласних керівників та військових за результат. Результат має говорити сам за себе, своєю надійністю для кожного солдата.
Були сьогодні на окремій доповіді Головком Сирський та міністр оборони Умєров. І щодо поточної ситуації на фронті, і щодо планування наших дій. Жодного місця спокою для окупанта не повинно бути. Обговорили сьогодні ж підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн" та ключові акценти нашої комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів.
Також на окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань. Передусім військові плани Росії. Не лише проти нашої держави – проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію – після імітації "виборів" зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв’язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, має цим займатися – кожен лідер", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зрадник косить під ідіота ! 😠
5 років так 5, а потім злазь.
🛑 Зараз ситуація на фронті набагато краща, ніж останні три місяці.
🛑РФ "на 20 км попереду нас" у плані переваги в далекобійному озброєнні.
🛑 Путін відірвався від реальності: "Коли ти завдаєш удару крилатою ракетою в кількох сотнях метрів поряд з європейським лідером (мова, ймовірно, про нещодавню атаку Росії на Одесу під час візиту прем'єра Греції Міцотакіса), я вважаю, що ти, мабуть, дуже хворий".
🛑 Перемир'я було б для путіна "перепочинком", оскільки дозволило б відновити боєздатність своєї армії та наростити виробництво ***********.
🛑 Зеленський "не вірить", що Росія вдасться до удару ядерною зброєю.
🛑 Україна не потребує іноземних військ на території країни, але Київ вітав би "тренерів" та "технічний персонал" з країн-членів НАТО.
Можливо. А можливо і ні. А у тебе такого вибору немає на жаль.
Ця балакаюча голова з вечірнього гундосика - погана імітація "президента".
Зеленський кривляється і так, і сяк, намагається зробити розумне і мужнє обличчя - але на президента це не схоже, від слова взагалі. Як був дешевим москальським паяцем, так і залишився.
Якщо найближчим часом в Україні не з'явится ефективний Уряд Національного Порятунку і Довіри - країні капець.
Героїзм ЗСУ не перекриє шкоду від прокремлівської шайки Зеленського.
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 11. Президент України
Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;
надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;
визначає порядок оголошення мобілізації;
приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;
встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;
видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації."
Т.е деньги долями делятся родителям, бабе и на счет детям. Баба может снять детское бабло только на учебу и оздоровление.
Фортификация это наука. Её строить нельзя.
Фортифика́ция - военная наука об искусственных закрытиях и преградах, усиливающих расположение войск во время боя