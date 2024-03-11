УКР
Росіянин скаржиться на своє командування та складнощі на полі бою: "Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет". Посмертне ВIДЕО окупанта

Воїни 108-го окремого гірничо-штурмового батальйону 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знайшли смартфон ліквідованого окупанта у Сіньківці на Куп’янському напрямку. Росіянин записав відео перед смертю, де він скаржився на своє командування.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет. Так что, пацаны, лучше на позиции не идите, косите как можете", - сказав окупант.

армія рф (18544) ліквідація (4388) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212)
Топ коментарі
+44
Был говном, жил в говне, и умер как говно (с)
показати весь коментар
11.03.2024 23:32
+31
И ни одной падле в голову мысль не приходит "может, пора войну заканчивать? С нашей властью разбираться, зачем мы здесь?" Максимум, на что способны - пацаны, косите! Действительно, рабская психология у народа.
показати весь коментар
11.03.2024 23:39
+22
ну так і в нас з нашими столітніми традиціями спротиву ганебній владі якось не виходить спихнути того сраного Єрмака ...
показати весь коментар
11.03.2024 23:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А встречи то и не будет уже ) Ибо нех.й. Чого вони такі вумні але так недовго?
показати весь коментар
11.03.2024 23:32
Был говном, жил в говне, и умер как говно (с)
показати весь коментар
11.03.2024 23:32
Хоть в чем то у них постоянство.
показати весь коментар
12.03.2024 00:52
Убивці з московії жаліються в Україні, може аброхамія листа напише,
за них патрушеву+прутіну…
за них патрушеву+прутіну…
показати весь коментар
11.03.2024 23:33
То він Кабздону сказав: до всрєчі)
показати весь коментар
11.03.2024 23:35
До всрачі!
показати весь коментар
12.03.2024 00:30
Ванька чого ти сюди прийшов? - тут злі "бендери". Порівнянні з ними чеченці, афганці і фіни вам здаватимуться милими дітьми
показати весь коментар
11.03.2024 23:36
И ни одной падле в голову мысль не приходит "может, пора войну заканчивать? С нашей властью разбираться, зачем мы здесь?" Максимум, на что способны - пацаны, косите! Действительно, рабская психология у народа.
показати весь коментар
11.03.2024 23:39
ну так і в нас з нашими столітніми традиціями спротиву ганебній владі якось не виходить спихнути того сраного Єрмака ...
показати весь коментар
11.03.2024 23:54
Вас там скільки на канапі?
показати весь коментар
12.03.2024 06:19
У лаптєногих роісян на генетичному рівні жага до руйнувань і вбивств, насилля. Але з часом все горе що вони несуть повернеться на расєю. Їх чекають страшні смутні часи. Однозначно громадянська війна всіх проти всіх.
показати весь коментар
12.03.2024 07:34
показати весь коментар
11.03.2024 23:40
Ага, не Контр-Страйк. Ніажіданно
показати весь коментар
11.03.2024 23:56
Надеемся там вы и сдохните, в своей яме, метр на метр, но рядом...
показати весь коментар
12.03.2024 00:04
так вже - відео ж дохлого орка
показати весь коментар
12.03.2024 08:42
"Скільки не матюкаюсь а води не дають !"
показати весь коментар
12.03.2024 00:04
Якщо тебе мучить спрага, козломордий, піди напийся з калюжі! (с) ререфразував цитату з фільму про індіанців.😁
показати весь коментар
12.03.2024 10:42
Прозрели, да поздно... 🙃
показати весь коментар
12.03.2024 00:05
дарвін
показати весь коментар
12.03.2024 08:43
Заваєватєлі фуєві. Шоб вас там і накрило у цій ямі.
показати весь коментар
12.03.2024 00:06
А чего они "шокают" на видео, кацапы не "шокают". Ну по фразе "здорово, братья" - ясно, что то скрепный, а второй то видимо, предатель с лднр. Хорошо, что его - утилизировали.
показати весь коментар
12.03.2024 00:12
В ростовській області теж шокають.
показати весь коментар
12.03.2024 07:36
Так ростов "наш" получаецо?
показати весь коментар
13.03.2024 14:21
Поцікався які родючі українські землі відлали в обмін на пустельний Крим при Хрущові. Ніхто нічого не дарував. Там був обмін.
показати весь коментар
13.03.2024 16:13
"Кацап, надо ищо просто патерпеть!"
показати весь коментар
12.03.2024 00:13
показати весь коментар
12.03.2024 00:25
Он ожил, постановка ,,а казанский додик дурной
показати весь коментар
12.03.2024 00:33
показати весь коментар
12.03.2024 00:29
издох *****
показати весь коментар
12.03.2024 17:42
Навіть самогубство не зможуть з непрацююцих автоматів зробити. Це дійсно 🚻🚽 ЖОПА 🚻🚽
показати весь коментар
12.03.2024 00:33
показати весь коментар
12.03.2024 00:41
В этой новости прекрасно все.Особенно слова-посмертное видео окупанта.
показати весь коментар
12.03.2024 00:49
Брешуть тварюки на жалість пробивають
показати весь коментар
12.03.2024 01:11
Так у них там хоть голосуй, хоть не голосуй, а в результате ***** обнулёное с 146% голосов.
показати весь коментар
12.03.2024 01:39
Да у нас в Portland, OR та же самая история с демократами.
показати весь коментар
12.03.2024 03:29
Этот кацап очень опасный кацап хотя был ликвидирован. Он говорит "косите и не идите воевать потому что плохо со снабжением и оружием".А если все было бы хорошо этот паразит убивал бы не одного украинца. Тоесть он сдох от злости. Опасная зверская психология у оккупантов..
показати весь коментар
12.03.2024 06:19
Їм не дають нічого, автомати не стріляють. Взгалі в них повний піздець... А беруть село за селом
показати весь коментар
12.03.2024 06:41
А шо не так? Собаки зимой едят снег, а не пьют воду.
показати весь коментар
12.03.2024 06:54
А нічого,що башка твоя,курва,не працює?Автомат,підераси...ось ваші проблеми)незабаром і по тобі прилетить -і все закінчиться в рускам мірє))тооооовсь!))
показати весь коментар
12.03.2024 07:21
Тупориле імперське біосміття. Землі їм було мало? Тепер вони її отримали, але є нюанс.
показати весь коментар
12.03.2024 07:30
https://t.me/voynareal/85263 Тим часом ймовірно на околиці Бєлгородського селища Горьківський місцеві мешканці помітили нібито танк ЗСУ з прапором ЄС, повідомляють місцеві тг-канали.
показати весь коментар
12.03.2024 07:50
https://t.me/voynareal/85264 ❗️Про спробу прориву українських ДРГ у Білгородську та Курську області виють російські воєнкори
показати весь коментар
12.03.2024 07:51
https://t.me/voynareal/85265 Заява Легіону «Свобода России»
«Ми йдемо, щоб звільнити вас від злидні бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, захопившій владу».
показати весь коментар
12.03.2024 08:04
❗️Цілі, що йшли по Херсонщині та Миколаївщині були знищенні, - заявили в ОК «Південь»
показати весь коментар
12.03.2024 08:07
Чудове промо про армію! Смерть ,гівно , металобрухт. Все те , що збуджує орків,зве їх за собою. Їх надихає ніжна турбота командування , бо нестача води зменшує виділення сечі і це , в свою чергу, позитивно впливає на мікролімат окопу. Вперде, за пу, життя в трубу.
показати весь коментар
12.03.2024 09:15
я так понял, х... таки дают им.
значит не все плохо
показати весь коментар
12.03.2024 10:03
Они так верили *****...
показати весь коментар
12.03.2024 10:12
Да и этот, если б не сдох, бегом бы побежал голосовать за Путина )(уйло
показати весь коментар
12.03.2024 10:41
ПРЕДсмертное, а не ПОсмертное видео! Он же не дохлым его снимал?
показати весь коментар
12.03.2024 13:22
косив Ясю конюшину.ГГГ
показати весь коментар
12.03.2024 14:47
 
 