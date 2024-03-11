Росіянин скаржиться на своє командування та складнощі на полі бою: "Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет". Посмертне ВIДЕО окупанта
Воїни 108-го окремого гірничо-штурмового батальйону 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знайшли смартфон ліквідованого окупанта у Сіньківці на Куп’янському напрямку. Росіянин записав відео перед смертю, де він скаржився на своє командування.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет. Так что, пацаны, лучше на позиции не идите, косите как можете", - сказав окупант.
