Росіянин скаржиться на своє командування та складнощі на полі бою: "Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет". Посмертне ВIДЕО окупанта

Воїни 108-го окремого гірничо-штурмового батальйону 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знайшли смартфон ліквідованого окупанта у Сіньківці на Куп’янському напрямку. Росіянин записав відео перед смертю, де він скаржився на своє командування.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет. Так что, пацаны, лучше на позиции не идите, косите как можете", - сказав окупант.

