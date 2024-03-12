УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10130 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
36 794 111

Мешканка Бєлгородщини розглядає у вікно рух невідомого підрозділу під прапором схожим на стяг ЄС: "Бл#дь! Танки едут!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому жінка через вікно розглядає рух невідомого їй підрозділу під прикриттям бронетехніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що відеозапис зроблений на території Бєлгородської області РФ. На одному іх танків майорить стяг, який дуже схожий на прапор ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області, російські телеграм-канали пишуть про бої. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: "Блідій молі - кінець": вийшов документальний фільм про Російський добровольчий корпус. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4534) Бєлгород (517) РДК (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+62
Та хаи ідуть! -- це агітатори
показати весь коментар
12.03.2024 09:15 Відповісти
+47
***** ж хотів з натой воювати?))
показати весь коментар
12.03.2024 09:17 Відповісти
+45
Дура, тебе же сказали что СВО идет по плану. А план- полное уничтожение роZZии!
показати весь коментар
12.03.2024 09:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Напиши їй смс або у ВК подяку за точні координати нафтозаводу. І вона присяде, і тобі приємно.
показати весь коментар
12.03.2024 11:51 Відповісти
оце я розумію, що із відчуттям гумору чоловік...
показати весь коментар
12.03.2024 13:37 Відповісти
Насправді це не гумор. З креативним підхідом дає результати, бо на рф вся переписка йде до товаріща майора, а далі вже вони у двері "зрадникам" стукають.
показати весь коментар
13.03.2024 12:09 Відповісти
Гутен морген русиш швайн.
показати весь коментар
12.03.2024 11:17 Відповісти
Шо, ****, страшно!?
показати весь коментар
12.03.2024 11:29 Відповісти
перепуганная орда !!!))))
показати весь коментар
12.03.2024 11:30 Відповісти
то рашка фільми знімає під вибори ***** про віроломний напад нато, "вставай страна огромная..")
показати весь коментар
12.03.2024 11:57 Відповісти
страшна, очєнь страшна. ми нє знаєм што ето такоє...
показати весь коментар
12.03.2024 12:22 Відповісти
Хай гніди русняві на танки дивляться як я в херсоні на їхні дивився. Поздихайте мразі там усі!!!
показати весь коментар
12.03.2024 13:57 Відповісти
Славно потролили!
показати весь коментар
12.03.2024 18:08 Відповісти
Тепер шокати треба а не чьокати)))
показати весь коментар
12.03.2024 19:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 