Мешканка Бєлгородщини розглядає у вікно рух невідомого підрозділу під прапором схожим на стяг ЄС: "Бл#дь! Танки едут!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому жінка через вікно розглядає рух невідомого їй підрозділу під прикриттям бронетехніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що відеозапис зроблений на території Бєлгородської області РФ. На одному іх танків майорить стяг, який дуже схожий на прапор ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області, російські телеграм-канали пишуть про бої. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: "Блідій молі - кінець": вийшов документальний фільм про Російський добровольчий корпус. ВIДЕО