Модернізований ворожий БТР-82АТ злітає у повітря, наїхавши відразу на дві протитанкові міни. ВIДЕО
На авдіївському напрямку російський модернізований БТР-82АТ наїхав на дві протитанкові міни відразу і був повністю знищений.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.
"Джекпот у вигляді підриву одразу на двох протитанкових мінах ловить російський модернізований БТР-82АТ. Авдіївський напрямок, де не дають спокою окупантам пілоти Strike Drones Company, РУБпАК 47-ї ОМБр", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+21 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар12.03.2024 09:46 Відповісти Посилання
+16 Олександр Гуменюк #582028
показати весь коментар12.03.2024 09:47 Відповісти Посилання
+11 vuiko dobrui
показати весь коментар12.03.2024 09:49 Відповісти Посилання
Фсьо … Слава Україні!!
Ляпотапатапата......
Та і кацапам з начинки вже всьо равно...