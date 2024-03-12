УКР
Модернізований ворожий БТР-82АТ злітає у повітря, наїхавши відразу на дві протитанкові міни. ВIДЕО

На авдіївському напрямку російський модернізований БТР-82АТ наїхав на дві протитанкові міни відразу і був повністю знищений.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

"Джекпот у вигляді підриву одразу на двох протитанкових мінах ловить російський модернізований БТР-82АТ. Авдіївський напрямок, де не дають спокою окупантам пілоти Strike Drones Company, РУБпАК 47-ї ОМБр", - зазначає у коментарі автор публікації.

12.03.2024 09:46 Відповісти
12.03.2024 09:47 Відповісти
12.03.2024 09:49 Відповісти
Слава Богам!!!
12.03.2024 09:46 Відповісти
12.03.2024 09:46 Відповісти
Прибули московіти на виборчу дільницю, до кабздона…
Фсьо … Слава Україні!!
12.03.2024 09:46 Відповісти
12.03.2024 09:46 Відповісти
Аж лапті розлетілися в різні сторони....
Ляпотапатапата......
12.03.2024 09:47 Відповісти
12.03.2024 09:47 Відповісти
Горіть суки
12.03.2024 09:48 Відповісти
12.03.2024 09:48 Відповісти
**** недобронік кацапаський знищив відразу дві українські міни !!! а ту їх туди ставив ???
12.03.2024 09:49 Відповісти
12.03.2024 09:49 Відповісти
Блін, не економний.
12.03.2024 09:53 Відповісти
12.03.2024 09:53 Відповісти
т-34 на підході...
12.03.2024 09:56 Відповісти
12.03.2024 09:56 Відповісти
А міні все одно - модернізований БТР-82АТ чи древня мотолига.
Та і кацапам з начинки вже всьо равно...
12.03.2024 09:56 Відповісти
12.03.2024 09:56 Відповісти
Пощастило.
12.03.2024 10:02 Відповісти
12.03.2024 10:02 Відповісти
Это была его последняя модернизация.
12.03.2024 10:05 Відповісти
12.03.2024 10:05 Відповісти
джек пот зірвав
12.03.2024 10:05 Відповісти
12.03.2024 10:05 Відповісти
12.03.2024 10:06 Відповісти
12.03.2024 10:06 Відповісти
на 0:07-0:08 слева похоже чьи-то обгоревшие кальсоны отлетели...
12.03.2024 10:30 Відповісти
12.03.2024 10:30 Відповісти
То ноу *** (тьху ноухау). То прорезинені лапті зрощені з із Л-1.
12.03.2024 11:21 Відповісти
12.03.2024 11:21 Відповісти
Десь читав, не запам'ятав, який це політик під чс війни, здається у 2020 році, утилізував мільйони мін?
12.03.2024 11:29 Відповісти
12.03.2024 11:29 Відповісти
БТР-82 АД
12.03.2024 12:58 Відповісти
12.03.2024 12:58 Відповісти
 
 