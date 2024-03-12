Модернізований ворожий БТР-82АТ злітає у повітря, наїхавши відразу на дві протитанкові міни. ВIДЕО

На авдіївському напрямку російський модернізований БТР-82АТ наїхав на дві протитанкові міни відразу і був повністю знищений.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

"Джекпот у вигляді підриву одразу на двох протитанкових мінах ловить російський модернізований БТР-82АТ. Авдіївський напрямок, де не дають спокою окупантам пілоти Strike Drones Company, РУБпАК 47-ї ОМБр", - зазначає у коментарі автор публікації.

