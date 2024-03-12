УКР
Бійці Легіону "Свобода России" звернулися до росіян: "Ми зробимо все, щоб Путін переїхав із Ново-Огарьова в Полярний вовк". ВIДЕО

Бійці Легіону "Свобода России" заявили з російсько-українського кордону, що йдуть визволяти Росію від Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму відеозверненні бійці зазначають, що узурпація влади Путіним призвела до санкцій, економічного застою та кровопролитної війни, яка забрала життя і здоров'я більш ніж 400 тисяч російських чоловіків.

"Ми такі ж росіяни, як і ви. Ми теж маємо право на волевиявлення. І наша воля не визнавати кривавого диктатора президентом Росії. Ми зробимо все, щоб він встиг із Ново-Огарьова переїхати в Полярний вовк. Ми знаємо, як там ставляться до місцевих жителів. Легіон іде на вибори. Чекайте нас", - заявив представник Легіону на відео.

+17
Удачи, ребята!!!!
12.03.2024 10:42 Відповісти
+10
З чогось треба починати. В 14-му "ополченці" на Донбасі з дробовиками бігали, потім на танки пересіли. На все свій час.
12.03.2024 10:43 Відповісти
+9
На більшість не вплине,але на частину вплине. І в ******** реаліях коли такі ролики змонтувати не проблема тільки ідіот не скористається такою нагодою щоб вкинути таку от пропаганду котра може хоч на когось вплинути.
12.03.2024 10:52 Відповісти
Цікаво. Русня в своїх З-анальчиках попереджала, що "хохли что-то готовят под вибори".
12.03.2024 10:33 Відповісти
Та вже зразу до Кабзона з Задроновим
12.03.2024 10:35 Відповісти
Замах на рубль, удар на копійку як завжди?
12.03.2024 10:39 Відповісти
З чогось треба починати. В 14-му "ополченці" на Донбасі з дробовиками бігали, потім на танки пересіли. На все свій час.
12.03.2024 10:43 Відповісти
поряд з тими "ополченцями" з дробовиками бігали кілька тисяч добре екіпірованих кацапів, а поряд їздила важка кацапсяча техніка. не треба порівнювати те, що неможливо порівняти.
12.03.2024 13:57 Відповісти
Зараз те ж саме тільки з нашого боку. Ви за новинами слідкуєте? Я наприклад це в живу спостерігаю.
12.03.2024 14:18 Відповісти
там масштаби на пару порядків менші, ніж були в лугандоні та даунбасі. це навіть не слон і моська, це алозавр і блоха.
12.03.2024 14:20 Відповісти
На все свій час.
12.03.2024 14:42 Відповісти
нічого там не буде. так же, як минулого літа кацапи трохи пошумлять, зроблять фоточок та й втечуть в Україну. немає в них там підтримки.
12.03.2024 14:47 Відповісти
Звичайно. Але все не просто так, на носі вибор хутіна, плюс відволікаючий маневр... Ви ж за новинами слідкуєте, в змозі аналізувати і робити висновки...?
12.03.2024 15:48 Відповісти
це має назву: "примарні надії з туманними перспективами". може щось, може колись, а може і не може...
десь так.
12.03.2024 16:01 Відповісти
Ви унікальний і нудний демагог-песиміст. Не плачте, все буде нормально, але не повашому тобто не завтра.
12.03.2024 16:06 Відповісти
аргументовано
12.03.2024 16:17 Відповісти
а що ти чекаєш від пари сотень кацапів? що вони дійдуть до мацкви і розваляють кремль?
12.03.2024 10:43 Відповісти
Запоребрик - суцільна порохова бочка. Якщо вдастся підпалити регіони (насамперед - Кавказ), то побачимо лютий 1917 2.0.
12.03.2024 11:10 Відповісти
це вологі мрії. кацапи монолітні, як ніколи. рахунок втрат у війні скоро сягне півмільйона, й більшість дохлих кацапів саме з "регіонів". але ніхто там навіть і не муркнув, й не муркне.
12.03.2024 11:12 Відповісти
1917 став можливим через голод, холод і злидні, а тут навпаки гробові йдуть такі, що за все життя ті тварини не бачили.
12.03.2024 11:20 Відповісти
У тому і справа що нічого не чекаю.
12.03.2024 11:20 Відповісти
Думаю не стоит называть РДК - кацапами.
12.03.2024 13:30 Відповісти
мені все одно, що ти там думаєш. я все одно буду називати кацапа кацапом.
12.03.2024 13:55 Відповісти
та не хоче кацапська отара того "цивілізованого будущего" ((((
12.03.2024 10:41 Відповісти
Честь і кацап несумісні поняття. Як цей відеоряд може вплинути на добряче розпропагандованих кацапів? Перша листівка на паркані проти "захоплення Криму" зявилась в ********** після втрат в 390 000 "солдатіков". І все. Знову "всєобщій адабрямс" і ***** на царство! ...
12.03.2024 10:42 Відповісти
На більшість не вплине,але на частину вплине. І в ******** реаліях коли такі ролики змонтувати не проблема тільки ідіот не скористається такою нагодою щоб вкинути таку от пропаганду котра може хоч на когось вплинути.
12.03.2024 10:52 Відповісти
Єдиний спосіб впливу на кацапа фізичний - смерть, або каліцтво - "Москва слєзам нє вєріт! - Москва кровушкі жажадєт!"
12.03.2024 10:55 Відповісти
Це все хотілки і фантазії недалеких, тому що кацапів усіх не перебєш, людських ресурсів,коштів і зброї на це і близько не має, а пропаганда куди сильніша може бути ніж реальна зброя і не скористатися нею по суті не витрачаючи на це жодних зусиль записавши такий от ролик може тільки ідіот
12.03.2024 10:59 Відповісти
А навіщо їх "всіх перебивати" нам? Вони самі чудово з цим справляються. Достатньо ізолювати за порєбріком і не маючи змоги збиткуватися з сусідів вони завжди починають шукати "винних" у себе і спрямовувати на них свою природну ненависть до всього живого.
12.03.2024 11:39 Відповісти
Для цього потрібна в першу чергу пропаганда
12.03.2024 11:41 Відповісти
Пропаганда дуже тривала в часі. Доведено що великі маси народу змінюють "свою точку зору" під впливом цілеспрямованої масованої пропаганди на всіх рівнях сприйняття на "протилежну точку зору" лише через 6 років. У нас немає 6 років. Це дорого і протягом війни для нас не реально. Нам зараз потрібно тільки вбивати кацапню, бо саме це і є антихуйловською пропагандою. Будь які раціональні тези без фізичного впливу для кацапів не мають сенсу. Схема така. Спершу бєш а потім питаєш "за що?". І продовжуєш дубасити доти доки не почуєш правильну відповідь, або тупе падло здохне.
12.03.2024 11:55 Відповісти
"Це дорого і протягом війни для нас не реально" --- де дорого? Такі відео робляться на раз два, а вплинути на когось можуть запросто. І цим треба користатися. то що ти кацапів не переконаєш повністю це ясно, але розраховувати тільки на те що ти їх вбивати будеш не вийде, тому що вони в першу чергу сюди пруть через пропаганду і подихають тут також через неї. Пропаганда в ********* світі важить може ще й більше ніж зброя реальна, за допомогою різних вкидів,фейків,замилювання мозгів можна досягати ефекту куди більшого ніж на полі бою.
12.03.2024 11:58 Відповісти
Таке враження що ви прямо "з Трускавця" повернулись. В ********** антиукраїнська пропаганда почалась з фільму "Брат" в 1997 році. Далі в кожному кацапському фільмі почали зявлятися мерзотники і покидьки українського походження. До 2022 року дегуманізація українців була повністю завершена і зараз кацапи українців взагалі не вважають за людей. А кіно це лише один з напрямків впливу. Є ще література, ЗМІ, інтернет. А ще є адміністративний вплив і кримінальне законодавство... Якщо вам, як і зеленому дегенрату, здається що "халявних відосіків" достатньо то ви не маєте найменшого уявлення про соціальну психологію.
12.03.2024 12:24 Відповісти
Я бачу що ти маєш уявлення про соціальну психологію В часи коли пропаганда,вкиди і уся інша інформаційна війна відіграє уже куди більше ролі ніж бойові дії ти розказуєш,що треба бігти вбивати кацапів і це при тому,що кацапи виготовляють *********** в рази більше ніж ми і захід котрий може своїх нам надати, мають більше грошей,мають більше мобілізаційного резерву,мають в десятки разів більше літаків і всього іншого і ти при цій усій їхній перевазі хочеш йти вбивати кацапів... з такою логікою,якщо розраховувати тільки на безпосередню війну на полі бою далеко не заїдеш,уже зараз на фронті тупик, а коли кацапи отримають від кореї ще мільйон ***********,а захід нам не надасть обіцяного от тоді побачимо як ти сильно повбиваєш їх коли вони ще й до того мають перевагу у всьому. Війна уже давним давно вийшла за рамки тільки поля бою, поспостерігай за кацапами і якщо ти не ідіот то зрозумієш,що без своєї пропаганди,впливу на захід шляхом підкупу такої ж пропаганди,без пропаганди котру вони вливають в самій Україні вони давно б уже програли. Усе у них тримається на пропаганді, і не користуватися цим потужним інструментом може тільки кретин. от тому що всю свою незалежність з боку України ніякої пропаганди не було,а з російської було купу і ми маємо війну. Ти ж пропонуєш і надалі діяти методами навіть не знаю яких років,тому що навіть уже в другу світову пропаганда грала ключову роль. І такі от відео не вплинуть на усе стадо на росії,але вплинути на деякі масси можуть, і записати такий ролик не витративши на це багато сил і часу і не поолучивши бенефіти ще раз кажу може тільки ідіот,і добре що у нас такі ролики роблять
12.03.2024 12:54 Відповісти
Удачи, ребята!!!!
12.03.2024 10:42 Відповісти
Добрии пісєц иому либу давить
12.03.2024 10:45 Відповісти
12.03.2024 10:49 Відповісти
На жаль, 99 відсотків кацапів, цього звернення не побачать у мордорі! Ні на пропогандонських токшоу, ні на zканалах в інтернеті!
12.03.2024 10:55 Відповісти
вообще-то он должен переехать в Гаагу... в лучшем случае
12.03.2024 10:55 Відповісти
https://t.me/voynareal/85308 Пітерці, ви зарядили павербанки?
Вам це не допоможе
12.03.2024 11:08 Відповісти
я так понял что до выборов от Немытой не хрена не останется
12.03.2024 11:10 Відповісти
https://t.me/voynareal/85297 До речі, палаючий з ночі НПЗ «Лукойл» у Кстово - 4-й за потужністю на всій росії Він заживлений відразу з двох нафтопроводів.
12.03.2024 11:11 Відповісти
https://t.me/huevuy_dnepr/27600 У Санкт-Петербурзі горить Південна ТЕЦ, а у Бєлгороді пролунав вибух, після чого відбулося загоряння, - росЗМІ. Місцеві жителі повідомлять про збитий літак у Бєлгороді Офіційних підтверджень поки що немає.
12.03.2024 11:13 Відповісти
https://t.me/voynareal/85311 У Курську працює залізний дирявий купол
12.03.2024 11:16 Відповісти
Дырявый пукол!
12.03.2024 12:55 Відповісти
https://www.unian.net/russianworld/pod-belgorodom-sbili-rossiyskiy-su-27-set-video-12570651.html Под Белгородом сбили российский Су-27, - сеть (видео)
12.03.2024 11:23 Відповісти
чимось бієць на навального схожий за інтонацією та манерою говорити
12.03.2024 12:53 Відповісти
А кацапу надо вяличие и им насрать что живут на параше.
12.03.2024 13:01 Відповісти
 
 