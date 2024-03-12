Бійці Легіону "Свобода России" звернулися до росіян: "Ми зробимо все, щоб Путін переїхав із Ново-Огарьова в Полярний вовк". ВIДЕО
Бійці Легіону "Свобода России" заявили з російсько-українського кордону, що йдуть визволяти Росію від Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму відеозверненні бійці зазначають, що узурпація влади Путіним призвела до санкцій, економічного застою та кровопролитної війни, яка забрала життя і здоров'я більш ніж 400 тисяч російських чоловіків.
"Ми такі ж росіяни, як і ви. Ми теж маємо право на волевиявлення. І наша воля не визнавати кривавого диктатора президентом Росії. Ми зробимо все, щоб він встиг із Ново-Огарьова переїхати в Полярний вовк. Ми знаємо, як там ставляться до місцевих жителів. Легіон іде на вибори. Чекайте нас", - заявив представник Легіону на відео.
