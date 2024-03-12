На Бєлгородщині місцеві мешканці позбавляються Z-свастики: "И со старого УАЗика и с окон поубирай". ВIДЕО
Співробітники ГУР МО України перехопили телефонну розмову одного із російських чиновників з Гайворона на Бєлгородщині, який дає вказівку водію зняти всю Z-символіку із службового автомобіля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами чиновника, автомобілем із такими символами місцеві мешканці бояться їздити.
"У перехопленій телефонній розмові з гайворона бєлгородської області окупанти обговорюють вказівку зняти з робочої автівки літери "z", оскільки символіка російського вторгнення викликає побоювання та неприязнь серед місцевого населення", - зазначається у коментарі до аудіозапису.
Піздно, вже зафіксовано.
Шёл наZOV, вышел наVOZ.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2023-05-22/v-gur-podtverdili-provedenie-operatsii-na-territorii-belgorodskoy-oblasti-rossiyskimi-dobrovoltsami/297475
На все добре .