На Бєлгородщині місцеві мешканці позбавляються Z-свастики: "И со старого УАЗика и с окон поубирай". ВIДЕО

Співробітники ГУР МО України перехопили телефонну розмову одного із російських чиновників з Гайворона на Бєлгородщині, який дає вказівку водію зняти всю Z-символіку із службового автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами чиновника, автомобілем із такими символами місцеві мешканці бояться їздити.

"У перехопленій телефонній розмові з гайворона бєлгородської області окупанти обговорюють вказівку зняти з робочої автівки літери "z", оскільки символіка російського вторгнення викликає побоювання та неприязнь серед місцевого населення", - зазначається у коментарі до аудіозапису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканка Бєлгородщини розглядає у вікно рух невідомого підрозділу під прапором схожим на стяг ЄС: "Бл#дь! Танки едут!". ВIДЕО

+32
Власть мєняєтся.."Весілля в Малинівці"
12.03.2024 11:30 Відповісти
+29

Піздно, вже зафіксовано.
12.03.2024 11:25 Відповісти
+23
А єщьо, Алєксандр Ніколаєвич, заєдь ко мнє на дачу і откопай вишиванку і шаровари. Хай тєперь в машінє постоянно лєжит. Бандеровський прапор? Нє. Пока нє надо. Я сам потом достану в нужний момєнт.
12.03.2024 11:41 Відповісти
Піздно, вже зафіксовано.
12.03.2024 11:25 Відповісти
УАЗ - УА - я приїхав
12.03.2024 12:32 Відповісти
А чьто случилась?
12.03.2024 11:25 Відповісти
Zашли. Oтсoсали. Vышли.
Шёл наZOV, вышел наVOZ.
12.03.2024 13:06 Відповісти
І негайно позбавитися кацапських нацистських татуювань.

12.03.2024 11:28 Відповісти
Власть мєняєтся.."Весілля в Малинівці"
12.03.2024 11:30 Відповісти
Можете відразу тризуб клеїти та жовто-блакитні прапори малювати.
12.03.2024 11:32 Відповісти
Весілля в Малинівці.
12.03.2024 11:33 Відповісти
Шо, ссытесь? Ничего, скоро и сраться начнёте
12.03.2024 11:34 Відповісти
12.03.2024 11:35 Відповісти
Тьоткінци теж скоро почнуть перефарбовуватися.
12.03.2024 11:37 Відповісти
незабаром - путін *****, лалалала, руzzні п.zда, не кацап в мене українське коріння...
12.03.2024 11:40 Відповісти
і не сумнівайтеся! дуже швидко згадають свої українські коріння, а вже через тиждень, будуть солов'їною, краще за фаріон, щебетати.
12.03.2024 11:41 Відповісти
мраZі кацапські.. Ссикотно стало??
12.03.2024 11:41 Відповісти
А єщьо, Алєксандр Ніколаєвич, заєдь ко мнє на дачу і откопай вишиванку і шаровари. Хай тєперь в машінє постоянно лєжит. Бандеровський прапор? Нє. Пока нє надо. Я сам потом достану в нужний момєнт.
12.03.2024 11:41 Відповісти
12.03.2024 12:43 Відповісти
😁😂👍
12.03.2024 17:58 Відповісти
4-та поліцейська панцергренадерська дивізія СС (нім. 4. SS Polizei Panzergrenadier Division) - військове з'єднання у складі військ Ваффен-СС, що існувало з 1939 по 1945 рік.

12.03.2024 11:52 Відповісти
Букву Z зняти, а машину віддати на потребу БНР.
12.03.2024 12:11 Відповісти
А чого ще з вуличної параші цю букву не стерти ? Люди вже бояться ходити ... , і по маленькому теж.
12.03.2024 12:15 Відповісти
Z-сральнік, як екзистенційна основа буття мокшандії. Картина Сємьона Скрєпєцкого.

12.03.2024 12:28 Відповісти
Ну шо там у кацапов?
12.03.2024 12:28 Відповісти
Є містечко Грайворон. Що таке Гайворон?
12.03.2024 12:34 Відповісти
Оо пане , то цінне , що там було , в Гайвороні ,уже давно РДК з польским БК (Polski Korpus Ochotniczy) в складі ЗСУ , вивезли Слава ЗСУ ! А що там було, краще вам не знати ))
12.03.2024 13:35 Відповісти
Гайворон- містечко у Кіровоградській області. Що ти маєш на увазі про РДК, який когось звідти вивіз?
12.03.2024 13:44 Відповісти
Ви що не місцевий ?))) Він підтвердив, що близько 14:00 росіяни у складі легіону "Свобода Росії" та РДК "звільнили" населений пункт Козінка Бєлгородської області й зайшли в населений пункт Гайворон.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2023-05-22/v-gur-podtverdili-provedenie-operatsii-na-territorii-belgorodskoy-oblasti-rossiyskimi-dobrovoltsami/297475
12.03.2024 13:49 Відповісти
Відкрийте карту і знайдіть у бєлгородській області місто ГАЙВОРОН. Ще раз, на бєлгородчині немає містечка із такою назвою. Є ГРАЙВОРОН.
12.03.2024 18:59 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/Грайворон
12.03.2024 19:14 Відповісти
Ну дуже смішо. Нарешті вже стало зрозуміло. Що не Гайворон на бєлгородчіні, а Грайворон ?
12.03.2024 19:19 Відповісти
Пффф нарешті ...дійшло вам. Ок , тоді ось це тиць , а потім , якщо не зрозуміли , запитання , ок ?--https://www.unian.net/war/ataka-na-belgorod-ryadom-raspolozheno-hranilishche-yadernogo-oruzhiya-karta-12265746.html
12.03.2024 19:23 Відповісти
Зрозумів, маю справу із людиною із розладами.
На все добре .
12.03.2024 19:29 Відповісти
Я зрозуміла , ти просто тупий бот .
12.03.2024 19:36 Відповісти
якщо ти не розумієш різницю між Гайворон і ГРайворон, то тупе тут тільки ти.
12.03.2024 20:43 Відповісти
І ще один ... У тебе немає більше питань , нє , ти не зрозумів , як і той попередній ? Для тебе , може дійде по посиланню шукай ось це , а потім задавай питання -чому так ? ---"Він підтвердив, що близько 14:00 росіяни у складі легіону "Свобода Росії" та РДК "звільнили" населений пункт Козінка Бєлгородської області й зайшли в населений пункт Гайворон. "https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2023-05-22/v-gur-podtverdili-provedenie-operatsii-na-territorii-belgorodskoy-oblasti-rossiyskimi-dobrovoltsami/297475
12.03.2024 20:55 Відповісти
І тихо, не голосуйте так !))
12.03.2024 19:24 Відповісти
Это кагтавый еврей так выговаривал Грайворон
12.03.2024 13:51 Відповісти
Всюди треба вішати на наших українських землях Білій Горі (Білгород) правельні прапори і герби ! Ось такий гарний прапор і герб, наприклад! Вертайтесь в лоно Святої матері Русі - України !
12.03.2024 13:13 Відповісти
Вони не зовсі то і русь, та й не біла гора, а білий город. ну то таке.
13.03.2024 16:17 Відповісти
Цибульку собі скоро посаджу на дачі під українським Білгородом........
12.03.2024 13:15 Відповісти
Ця новина для зе -лохторату
12.03.2024 13:20 Відповісти
Пропоную всім ветераним ЗСУ після війни виділяти по декілька гектарів землі на ведення сільського господарства і побудову собі дачі на наших українських землях Білгорощини, Таганрогу, Краснодару, Воронежу... Бо у нас на Галичині, наприклад, вже всьо Дубневичі з Садовим собі позабирали. Землі вільної нема.
12.03.2024 13:24 Відповісти
 
 