На Бєлгородщині місцеві мешканці позбавляються Z-свастики: "И со старого УАЗика и с окон поубирай". ВIДЕО

Співробітники ГУР МО України перехопили телефонну розмову одного із російських чиновників з Гайворона на Бєлгородщині, який дає вказівку водію зняти всю Z-символіку із службового автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами чиновника, автомобілем із такими символами місцеві мешканці бояться їздити.

"У перехопленій телефонній розмові з гайворона бєлгородської області окупанти обговорюють вказівку зняти з робочої автівки літери "z", оскільки символіка російського вторгнення викликає побоювання та неприязнь серед місцевого населення", - зазначається у коментарі до аудіозапису.

