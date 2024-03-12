"Сибірський батальйон" закликав росіян ігнорувати "вибори": "Не#уй голосовать на бюлетенях, давайте голосовать калибром". ВIДЕО
Воїни "Сибірського батальйону" закликали співгромадян ігнорувати так звані "вибори" президента Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Воїни закликали жителів РФ ігнорувати так звані президентські вибори.
"Нех#й голосувати на бюлетенях, давайте голосувати калібром, приєднуйтесь до "Сибірського батальйону", - сказав військовий.
"Бюлетені та виборчі дільниці в даному випадку – фікція. Реально змінити життя на краще можна лише зі зброєю в руках. Кожен, хто не сприймає злиденне життя в тиранії, повинен зробити правильний вибір", - йдеться в повідомленні батальйону.
Відомо, що президентські "вибори" у Росії розпочнуться 17 березня.
Нагадаємо, 12 березня 2024 року легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції.
Вся русня, що тут є - тільки кадрова, по долгу служби.
Знову панєслось - хдє наші вайска , пачаму граніца до сіх пор дирявая , власть в расіі вапще - есть , ілі нєма , алєнєвод да ти зає..л і т.д.
