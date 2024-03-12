УКР
"Сибірський батальйон" закликав росіян ігнорувати "вибори": "Не#уй голосовать на бюлетенях, давайте голосовать калибром". ВIДЕО

Воїни "Сибірського батальйону" закликали співгромадян ігнорувати так звані "вибори" президента Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Воїни закликали жителів РФ ігнорувати так звані президентські вибори.

"Нех#й голосувати на бюлетенях, давайте голосувати калібром, приєднуйтесь до "Сибірського батальйону", - сказав військовий.

"Бюлетені та виборчі дільниці в даному випадку – фікція. Реально змінити життя на краще можна лише зі зброєю в руках. Кожен, хто не сприймає злиденне життя в тиранії, повинен зробити правильний вибір", - йдеться в повідомленні батальйону.

Відомо, що президентські "вибори" у Росії розпочнуться 17 березня.

Нагадаємо, 12 березня 2024 року легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції.

Дивіться: На Курщині бійці Легіону "Свобода России" знищили БТР пропутінських сил. ВIДЕО

Топ коментарі
+24
Чудовий заклик для ,, виборів " кремлівського окурка і фюрера 🙁
показати весь коментар
12.03.2024 11:26 Відповісти
+17
показати весь коментар
12.03.2024 11:32 Відповісти
+15
Кацапи дуже боялись "бандерівців", а до них завітали РОА. 🤣
показати весь коментар
12.03.2024 11:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудовий заклик для ,, виборів " кремлівського окурка і фюрера 🙁
показати весь коментар
12.03.2024 11:26 Відповісти
В рашкованів аж челюсті відвисли від таких закликів
показати весь коментар
12.03.2024 11:30 Відповісти
Кацапи дуже боялись "бандерівців", а до них завітали РОА. 🤣
показати весь коментар
12.03.2024 11:31 Відповісти
Дуже некоректне порівняння.
показати весь коментар
12.03.2024 12:15 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 11:32 Відповісти
Дотриндiвся пыня о терпиле-красавице...
показати весь коментар
12.03.2024 11:34 Відповісти
Тока я вас умоляю, отбили территорию и обращаться к НАТО и НАМ мол, присоедените новую народную республику.
показати весь коментар
12.03.2024 11:36 Відповісти
...а хоть и на правах автономии.
показати весь коментар
12.03.2024 11:45 Відповісти
Вважаю ,що нічого не буде...це стадо ,народонасєлєнія рашки ,ні на що не здатне.бунтувати можуть тільки на колінах перед царем..Та і історично в рашці ,там тільки кремлівський переворот можливий.
показати весь коментар
12.03.2024 11:40 Відповісти
Пишу по-русски, чтобы смогли понять россияне. Это реальный шанс для вас изменить свою жизнь и не быть скотом, которым вас считают . Среди вас есть думающие и нормальные люди. Поддержите тех, кто пытается бороться с действующим российским режимом.
показати весь коментар
12.03.2024 11:41 Відповісти
Цензор заборонений на росії.
Вся русня, що тут є - тільки кадрова, по долгу служби.
показати весь коментар
12.03.2024 11:43 Відповісти
Пане , а наша подмуйловная вата... ни фига не бычит в соловьиной.
показати весь коментар
12.03.2024 11:46 Відповісти
Як не дивно, у нас навіть вата якось розуміє солов'їну, сказати тільки нею нічого не може, щелепа заважає.
показати весь коментар
12.03.2024 11:48 Відповісти
В Одессе кацапье притаилось. Они тенденциозно не желают говорить языком нашего государства, хотя могут.
показати весь коментар
12.03.2024 11:50 Відповісти
Коли припече, навіть московські чорти мову згадують, як ті "зощітнікі Лаври".
показати весь коментар
12.03.2024 11:51 Відповісти
Ничего там нельзя изменить. Только раздел на три десятка улусов воюющих между собой. Остальное раздать соседям.
показати весь коментар
12.03.2024 12:02 Відповісти
Воєнного злочинця прутіна, шістки з кремля, намагаються призначити паханом на московії, щоб самим вижити… ГУЛАГ 2,в дії…
показати весь коментар
12.03.2024 11:41 Відповісти
БО По-ХОРОШЕМУ ПЫНЯ, ВНАТУРЕ - ЗАМОЧИМ, в любую секунду... На жмура всегда можно повесить все негаразди.
показати весь коментар
12.03.2024 12:03 Відповісти
Ну що сказати , молодці . Не знаю як буде далі і чим все це закінчиться , але зараз в соцмережах на болоті - виття стоїть несамовите . Хороша "реклама" ***** , перед виборами .
Знову панєслось - хдє наші вайска , пачаму граніца до сіх пор дирявая , власть в расіі вапще - есть , ілі нєма , алєнєвод да ти зає..л і т.д.
показати весь коментар
12.03.2024 11:57 Відповісти
Плакат "К сибирякамъ. Свободная Сибирь". Розмір 16 Mb.

показати весь коментар
12.03.2024 12:01 Відповісти
Пацани все ж круті ! Піти проти царя-самодєржавця - це вчинок гідного чоловіка. Треба ще трошки медійної розкрутки про РЕКРУТИНГ ДО РДК ! Хороший ролик про вдалу операцію. І звісно запис пару добровольців з Білгородщини на картинку. Свободу Росії !
показати весь коментар
12.03.2024 12:04 Відповісти
Русский текст на - http://zhurnal.lib.ru/k/koganickij_g_a/short_3.shtml

English text - http://zhurnal.lib.ru/k/koganickij_g_a/short_4.shtml

Или в прикрепленных файлах

Or in the attached files

ABSTRACT

…. Выбирать - не из кого.

Выйти на протесты - вас арестуют и посадят.

Не прийти на выборы - за вас услужливо поставят галочку.

Так что же делать?

Я могу предложить вам очень простой и вполне безопасный способ протеста.
показати весь коментар
12.03.2024 12:07 Відповісти
хоч би до одного села доїхали
тик-ток блогери
показати весь коментар
12.03.2024 12:26 Відповісти
панєнка із схибнутою клавою проти із вбрутанії?
показати весь коментар
12.03.2024 13:51 Відповісти
Eto pered vyborami parad,no sto ponravilos segodnia udar po neftepererobatyjecomu zavodu novgorode,eto rec idiot ob ostanovki zavoda i poteri daze ne sotni milionov dolarov,miliardami budem cytat .eto dengi dlia armiji kacapov,kotoryx oni neuvydet
показати весь коментар
12.03.2024 12:27 Відповісти
Радію, що в Росії все таки ще є люди. Удачі !
показати весь коментар
12.03.2024 19:48 Відповісти
 
 