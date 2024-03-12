"Боявся, що ніхто не побачить злочини окупантів": герой фільму "20 днів у Маріуполі" правоохоронець Володимир Нікулін розповів про жахи роботи в оточеному місті. ВIДЕО

Одним із головних героїв документального фільму режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" є поліцейський з Донеччини Володимир Нікулін. Правоохоронець зустрів знімальну групу під час ліквідації наслідків удару по пологовому будинку Маріуполя. Відтоді вони разом переживали обстріли, шукали зв’язок для відправки світлин та відео, залишили Маріуполь, коли місто було в повному оточенні.

Про досвід ризикованої роботи під час ворожих обстрілів Маріуполя Нікулін розповів в інтерв'ю МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Знімальна група Associated Press були єдиними журналістами, яка залишалась в оточеному Маріуполі й провела там 20 днів. Одним із головних героїв документальної стрічки "20 днів у Маріуполі" став поліцейський ГУНП у Донецькій області Володимир Нікулін.

"Я сподіваюсь, що цей фільм буде нагадувати світу про нашу країну, про трагедію наших міст, про людські жертви. Для мене найбільша нагорода – коли про нас пам’ятатиме світ", - сказав правоохоронець в інтерв'ю.

Правоохоронець розповів, що під час подій два роки тому ніхто і не думав про нагороди та визнання. Тоді основною метою було – показати світу жахи, які принесла РФ у Маріуполь.

Нікулін зазначив, що познайомився зі знімальною групою – Мстиславом Черновим, Євгеном Малолєткою та Василісою Степаненко 9 березня 2022 року, коли російські окупанти вдарили по пологовому відділенню у Маріуполі.

"Зараз я не можу назвати їх просто знімальною групою, бо це мої друзі. І відчуття, які ми пережили у Маріуполі – незрівнянні ні з чим. Це особливе відчуття людини, яка перебуває в облозі й чинить спротив. Фільм моїх друзів саме про ту атмосферу ", - наголошує він.

Володимир Нікулін допоміг журналістам показати світу кадри з оточеного Маріуполя в режимі реального часу. Ризикуючи життям, він возив групу до єдиного місця, де був Інтернет, оскільки боявся, що жахи, які відбувались у місті нікому невідомі.

Завдяки фото та відео знімальної групи Associated Press весь світ і, зокрема, українці побачили, що із собою принесла на наші землі Російська Федерація.

Виїхати з Маріуполя на підконтрольну територію України творцям документального фільму та поліцейському Володимиру Нікуліну вдалось на 20 день після вторгнення.

"Це було спільне рішення і єдине правильне. Такі рішення приймаються за секунду", - додав Нікулін.

Про фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до Маріуполя за кілька годин до того, як перші бомби впали на місто. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку.

Світова прем’єра відбулася 20 січня на головному фестивалі незалежного кіно Sundance. Фільм був номінований у категорії World Cinema Documentary Competition. Стрічка Чернова отримала приз глядацьких симпатій.

"20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" за найкращий повнометражний документальний фільм — це перша перемога на премії для України. У своїй промові Чернов заявив, що хотів би, щоб не довелося знімати цей фільм, щоб Росія не нападала на Україну.