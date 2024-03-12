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Новини Відео Війна
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Поранений окупант корчиться та кричить від болю на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО 18+

На Мар’їнському напрямку пілоти 79-ої окремої десантно-штурмової бригади влучним скидом боєприпаса ліквідували російського загарбника.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам з нестійкою психікою!

Також дивіться: Дрон-камікадзе влучає у ворожий ЗРК "БУК" на куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) ліквідація (4046) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+45
Він Дякує і Вірить в ЗСУ !!!

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12.03.2024 16:50
+33
Вже запізно кричати-волати. Раніше потрібно було думати.
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12.03.2024 16:44
+31
Дякує!
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12.03.2024 16:44
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Дякує!
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12.03.2024 16:44 Відповісти
Він Дякує і Вірить в ЗСУ !!!

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12.03.2024 16:50 Відповісти
Так кричав, що аж ноги повідривались)
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12.03.2024 19:30 Відповісти
Вже запізно кричати-волати. Раніше потрібно було думати.
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12.03.2024 16:44 Відповісти
Можна думати, коли є чим.
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12.03.2024 16:55 Відповісти
красівоє
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12.03.2024 16:45 Відповісти
Ніяк не зрозумію - при чім тут попередження про "нестійку психіку"?
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12.03.2024 19:05 Відповісти
Хто помітив справа ще одного?
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12.03.2024 16:45 Відповісти
...он уши закрывает от истерического крика тааварисча.
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12.03.2024 16:56 Відповісти
Той тихенько канає😀
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12.03.2024 19:27 Відповісти
То підтанцівка
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13.03.2024 11:08 Відповісти
+2
Денацифіковані!
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12.03.2024 16:46 Відповісти
культяпку відірвало ********, так кричить, потвора, боляче істоті. а якби сиділо вдома, на паРаші, то б нічого й не боліло.
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12.03.2024 16:47 Відповісти
Оторвало вместе с женилкой.
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12.03.2024 16:54 Відповісти
А для этого ему надо было иметь мозги для начала.
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12.03.2024 17:04 Відповісти
дуже гарно тягне носок
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12.03.2024 16:52 Відповісти
Ещё 2 лауреата премии Дарвина. Поздравляю новопредставленных с этой высокой наградой
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12.03.2024 16:53 Відповісти
За дурною головою і ногам нема спокою
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12.03.2024 16:54 Відповісти
Там по ходу і яйця відірвало, жалко що не виживе, через паркан ще один асвабадітель доканує
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12.03.2024 16:55 Відповісти
і навіщо московським окупантам таке вєлічіє...?
впєрдє за сраліна, путлєра, абрамовіча!
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12.03.2024 17:01 Відповісти
есть головы нет, то ноги уже не нужны, точнее, зачем дурной голове ноги?
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12.03.2024 17:02 Відповісти
Наверное он просит оставить его доживать инвалидом. Мол типа хватит с него. Я не знаю что сказать. Не стал бы трать на него боеприпас. Есть еще боеспособные орки.
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12.03.2024 17:03 Відповісти
готується до концерту Кабзона в хорі.
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12.03.2024 17:03 Відповісти
Здається він кричить: "Гойда!!! Гойда!!!"
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12.03.2024 17:03 Відповісти
Станіславскій: нє вєрю!
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12.03.2024 17:04 Відповісти
не жилец..., навіщо було їхати так далеко, помер би вдома...
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12.03.2024 17:05 Відповісти
Ось кому Оскар треба давати! За саундтрек 100%
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12.03.2024 17:05 Відповісти
ЙОЙ
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12.03.2024 17:05 Відповісти
До сватьбы заживет
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12.03.2024 17:05 Відповісти
А десь на расєє.
Кавіляй патіхонєчку, а мєнья пазабудь
зажівут тваі ноженькі, пражвьйошь как нібудь
якщо виживеш курва
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12.03.2024 17:05 Відповісти
"Центр прінятія решений" постраждав, а так все норм.
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12.03.2024 17:08 Відповісти
Ну что ж ты так неосторожно.Вон и штаны порвал.Не по уставу,панимаш..Чтоб к вечернему построению заштопал,а то получишь два наряда вне очереди.Ты ж служишь во второй армии мира.Эх,Ваня...
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12.03.2024 17:23 Відповісти
путлєра завьот навєрна-вова памагі...
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12.03.2024 17:24 Відповісти
Желаю чтобы все!
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12.03.2024 17:24 Відповісти
эт точно
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12.03.2024 17:35 Відповісти
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12.03.2024 17:31 Відповісти
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12.03.2024 18:53 Відповісти
відос мамі треба скинуть
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12.03.2024 17:37 Відповісти
***** рад за бойца.
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12.03.2024 17:37 Відповісти
Это какая там стена, берлинская?
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12.03.2024 17:40 Відповісти
Декілька раз подивився, кайф !
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12.03.2024 17:43 Відповісти
Треба було в раші сидіти. Ти прийшов вбивати українців.
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12.03.2024 17:44 Відповісти
Хароший руский виглядит приблизительно так
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12.03.2024 17:50 Відповісти
Дуже завидна гнучкість ніг 😁
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12.03.2024 17:54 Відповісти
Станиславский говорит верю. Какой актер, какая гибкость
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12.03.2024 18:00 Відповісти
Агния Барто

Мишка

Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Я ему гранату брошу -
Потому что он хороший (русский).
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12.03.2024 18:02 Відповісти
Летів собі мирно наш дрон,а це одоробало сто % відірвав його від справ. Валяються різні уїбани,відволікають мирні дрони,падли...
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12.03.2024 18:07 Відповісти
хорошо тому живется, у кого одна нога, и штанина меньше трётся, и не надо сапога! (с)
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12.03.2024 18:12 Відповісти
Жорстоко, але його сюди зі зброєю ніхто не кликав. Смерть русско-фашистським скаженим собакам-окупантам!
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12.03.2024 18:30 Відповісти
Та і йух з ним!
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12.03.2024 18:39 Відповісти
А оце вже не точно.
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12.03.2024 19:25 Відповісти
цікаво, виживе?
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12.03.2024 19:06 Відповісти
терпи боец, генералом станешь!
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12.03.2024 19:07 Відповісти
Очень неудачное попадание, немного жалко дрон, он же денег стоит. А почему неудачное - оторвало большой кусок, стопроцентно разорваны крупные сосуды, тварь быстро сдохнет от потери крови, не успев толком насладиться пребыванием на украинской земле. Лучше бы та сволочь сдыхала медленно, но уже как получилось.
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12.03.2024 19:12 Відповісти
Ніжку відірвало, ойойой, але ***** не жалко, дуже хороший рекламний ролик для кацапських військоматів., слід максимально розповсюджувати по московітським болотам.
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12.03.2024 19:28 Відповісти
Что-то с ногами у него не так...запутались они меж собой.
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12.03.2024 19:28 Відповісти
Впєрдоліло😂
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12.03.2024 19:29 Відповісти
Не бойтесь бросить все на карту
И жизнь переломить свою!

В мираж и в дым, в химеры верьте.

Пожитки не за чем тащить.
Ведь не уехать дальше смерти.
Не бойтесь жизнь переломить!
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12.03.2024 19:41 Відповісти
Русские сваих небросают! Они на сваих аккуратно ложат. С прибором!
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12.03.2024 19:44 Відповісти
Русские своих не бросают - они их кидают!
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12.03.2024 20:09 Відповісти
Не має ніжки - не буде й канхветки!
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12.03.2024 20:07 Відповісти
не послухав руцкую бабу, не взяв з собою тампакс. от кравіща з жопи так і хлєщє, так і хлещє. у окупанта останні критичні хвилини ))
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12.03.2024 20:55 Відповісти
Жалко,звука нет(в оригинале)
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12.03.2024 21:12 Відповісти
Ну наконец-то повторил!
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12.03.2024 21:41 Відповісти
👍 ..
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12.03.2024 21:51 Відповісти
Плохой русский становится хорошим.
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13.03.2024 00:01 Відповісти
Мабуть - турист, аж кричить від захоплення красотами України!
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13.03.2024 09:00 Відповісти
А таки живучий москаль, інший би при такому пораненні втратив би свідомість, а цей ще сіпається...
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13.03.2024 11:13 Відповісти
Балет танец чёрный лебедь исполняет будущий солит подтанцовки кабздона!
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13.03.2024 11:28 Відповісти
 
 