Поранений окупант корчиться та кричить від болю на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО 18+
На Мар’їнському напрямку пілоти 79-ої окремої десантно-штурмової бригади влучним скидом боєприпаса ліквідували російського загарбника.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+45 ирина ира #418568
показати весь коментар12.03.2024 16:50 Посилання
+33 Амандрапапупа
показати весь коментар12.03.2024 16:44 Посилання
+31 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар12.03.2024 16:44 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Денацифіковані!
впєрдє за сраліна, путлєра, абрамовіча!
Кавіляй патіхонєчку, а мєнья пазабудь
зажівут тваі ноженькі, пражвьйошь как нібудь
якщо виживеш курва
Мишка
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Я ему гранату брошу -
Потому что он хороший (русский).
И жизнь переломить свою!
В мираж и в дым, в химеры верьте.
Пожитки не за чем тащить.
Ведь не уехать дальше смерти.
Не бойтесь жизнь переломить!