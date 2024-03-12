Чоловіки дві доби блукали в горах, намагаючись втекти в Румунію, - ДПСУ. ВIДЕО

Українські прикордонники затримали двох чоловіків у Закарпатській області, які хотіли незаконно перетнути кордон із Румунією, але заблукали в горах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм канал Держприкордонслужби.

Чоловіки завчасно спланували маршрут за допомогою онлайн-карт, але необхідних спорядження, одягу та їжі не мали.

"Тяжкий шлях долали протягом двох діб. За 1,5 км виснажених "мандрівників" зупинив прикордонний наряд", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

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Порушників притягнули до адміністративної відповідальності за фактом спроби нелегального перетину кордону.

Нагадаємо, що станом на сьогодні правоохоронці відкрили понад 9 тисяч кримінальних справ за фактом ухилення від мобілізації. При цьому найбільше проваджень зареєстровано в Закарпатській області.

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