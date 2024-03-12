Чоловіки дві доби блукали в горах, намагаючись втекти в Румунію, - ДПСУ. ВIДЕО
Українські прикордонники затримали двох чоловіків у Закарпатській області, які хотіли незаконно перетнути кордон із Румунією, але заблукали в горах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм канал Держприкордонслужби.
Чоловіки завчасно спланували маршрут за допомогою онлайн-карт, але необхідних спорядження, одягу та їжі не мали.
"Тяжкий шлях долали протягом двох діб. За 1,5 км виснажених "мандрівників" зупинив прикордонний наряд", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
Порушників притягнули до адміністративної відповідальності за фактом спроби нелегального перетину кордону.
Нагадаємо, що станом на сьогодні правоохоронці відкрили понад 9 тисяч кримінальних справ за фактом ухилення від мобілізації. При цьому найбільше проваджень зареєстровано в Закарпатській області.
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Тим більше, що вхід до Румунії невеличкий та старанно замаскований.
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Ганьба , вам хлопці ,
не ганьбіть нашу неньку , бо соромно за вас 🙁
людина читає останні новини....
- мусара та силовики всіх категорій, чиновники групи А депутати, та всі хто може башляти
по 6-8 тисяч податку, воювати не будуть
поліція охорони, буде охороняти тих хто залишиться дома на броні....
почитав і подумав
у мене родич загинув, сусід інвалід, а ***** куми проав безвісти,
а не пішлиб ви всі накуй???
і пішов в біга...
уяви, подумай, а потім прокоментуй