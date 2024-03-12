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Чоловіки дві доби блукали в горах, намагаючись втекти в Румунію, - ДПСУ. ВIДЕО

Українські прикордонники затримали двох чоловіків у Закарпатській області, які хотіли незаконно перетнути кордон із Румунією, але заблукали в горах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм канал Держприкордонслужби.

Чоловіки завчасно спланували маршрут за допомогою онлайн-карт, але необхідних спорядження, одягу та їжі не мали.

"Тяжкий шлях долали протягом двох діб. За 1,5 км виснажених "мандрівників" зупинив прикордонний наряд", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Читайте: До Румунії переїхали 300 українських компаній за рік, найбільше – з ІТ

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності за фактом спроби нелегального перетину кордону.

Нагадаємо, що станом на сьогодні правоохоронці відкрили понад 9 тисяч кримінальних справ за фактом ухилення від мобілізації. При цьому найбільше проваджень зареєстровано в Закарпатській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні із Румунією прикордонники зупинили автобус із 34 ухилянтами. ФОТОрепортаж

кордон (4808) прикордонники (1105) Румунія (1187) ухилянти (983)


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Топ коментарі
+14
Мисливці з туризму
Ганьба , вам хлопці ,
не ганьбіть нашу неньку , бо соромно за вас 🙁
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12.03.2024 18:40
+8
А по компасу зорієнтуватися слабо? Жертви смартфонів та GPS технологій.
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12.03.2024 18:52
+6
Нічого, на КМБ тепер всьому цьому їх навчать.
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12.03.2024 18:54
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******** рівень розвитку руліт.
Тим більше, що вхід до Румунії невеличкий та старанно замаскований.
*****...
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12.03.2024 18:34 Відповісти
Мисливці з туризму
Ганьба , вам хлопці ,
не ганьбіть нашу неньку , бо соромно за вас 🙁
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12.03.2024 18:40 Відповісти
а уяви таку картину, прокрути її в своїх мозгах
людина читає останні новини....
- мусара та силовики всіх категорій, чиновники групи А депутати, та всі хто може башляти
по 6-8 тисяч податку, воювати не будуть
поліція охорони, буде охороняти тих хто залишиться дома на броні....
почитав і подумав
у мене родич загинув, сусід інвалід, а ***** куми проав безвісти,
а не пішлиб ви всі накуй???
і пішов в біга...
уяви, подумай, а потім прокоментуй
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12.03.2024 19:05 Відповісти
Всіх накуй послати не складно. Але у відповідь, всі можуть послати накуй і тоді доведеться втертися і піти. Тому посилати всіх накуй, це тупня.
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12.03.2024 19:30 Відповісти
Так вони беруть приклад зі свого лідора, який замість ЗСУ вибрав батальон Юзіка. Вони ж не лисі? Я чув, що який піп, то такий і прихід!
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12.03.2024 19:19 Відповісти
Так почти готовые разведчики. Подучить только на местности ориентироваться и вперёд!
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12.03.2024 19:41 Відповісти
Диваки - можна ж було детальніше підготуватись, підібрати відповідний одяг та взяти з собою якихось пайків чи чогось подібного (асортимент чималий, вибирати є з чого). Добре, що хоч не платили якимось шахраям і не викинули дарма чималі гроші.
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12.03.2024 18:47 Відповісти
Нічого, на КМБ тепер всьому цьому їх навчать.
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12.03.2024 18:54 Відповісти
Тому завжди на всіх землях в усі часи,шукали провідника.
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12.03.2024 19:18 Відповісти
...продумані кріпаки..(
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12.03.2024 18:49 Відповісти
А по компасу зорієнтуватися слабо? Жертви смартфонів та GPS технологій.
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12.03.2024 18:52 Відповісти
Якого ще компасу....вони ОНЛАЙН мапу тільки мали. У горах.
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12.03.2024 18:58 Відповісти
Зараз більшість людей не уміє топо карту читати!
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12.03.2024 19:21 Відповісти
+До того орієнтування на місцевості.
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12.03.2024 19:22 Відповісти
це жертви недооцінки місцевості, на картах все вроді чудово, а по факту "маршрут" може в такі дебрі завести що мало не покажеться, тим більше зараз коли в горах сніг та велика вологість, йти дуже важко.
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12.03.2024 19:00 Відповісти
А они хоть знают, что такое компас? Ты им ещё по деревьям предложи север найти, или по звездам. Вынос мозга гарантирован
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12.03.2024 19:43 Відповісти
То вони здавали, випускний екзамен, для роботи в канцеляріях ОПУ або ВРУ … Богдан, може підтвердити, як це воно,після приходу на його місце, отих Оманських…
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12.03.2024 18:56 Відповісти
Чого корисного навчив совок, так це виживати. Нинішні поколыння, виросли геть в других умовах. Тому і пруться в зимові гори, в легкому одязі, без їжі та спорядження
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12.03.2024 19:54 Відповісти
Модератор, чі адмін, у вас помилка. Ви пишіте "Чоловіки" а треба писати "Слимаки".
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12.03.2024 20:05 Відповісти
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12.03.2024 20:05 Відповісти
От собі думаю, а може це шанс відкрити бізнес з навчання орієнтуватися на місцевості ? Замість тискати бабів по барах, може їм було б варто трохи навчатися тим наукам, які допомагають виживати в скрутних становищах ? Як добувати їжу в лісі, як вберегтися від замороження, як влаштувати ночівлю під відкритим небом навіть зимою ? Бачу в сьогоднішньої молоді в голові тільки одні члени повиростали з тік -токами . Ну, тоді -- природній відбір. Виживе сильніший !
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12.03.2024 20:39 Відповісти
Зе виборці..............................
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12.03.2024 22:23 Відповісти
лузери
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13.03.2024 11:50 Відповісти
 
 