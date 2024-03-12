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У Держдумі РФ п’яний депутат говорив про війну з НАТО, однак його перебили. ВIДЕО

Депутат від правлячої партії "Єдина Росія" Сергій Веремеєнко оскандалився у Держдумі. Він не тільки заявився на засідання, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння, але й спробував говорити про війну з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, він спробував поставити питання про російську відповідь на санкції.

"Справді, минулого разу ми обговорювали це питання, і на кожному практично зараз... Діям недружніх сил відбувається наша протидія. Воно дуже гарне. От хотілося б подумати, а як ми відповідатимемо їм? Або знову вони скажуть: "А ви привезли… цю ж страшну зброю насправді", - сказав депутат.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін перервав його до того, як той спромігся закінчити своє питання.

Також дивіться: Росіянам підняли призовний вік і в 10 разів збільшили штраф за неявку у військкомат. ВIДЕО

Автор: 

Держдума (735) Єдина Росія (144) росія (65856)


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Топ коментарі
+39
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12.03.2024 21:00
+32
За що ви так тварин не любите??? Це : в світі мудаків, вбивць, алканавтів та гвалтівників
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12.03.2024 21:00
+21
В світі тварин.
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12.03.2024 20:58
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В світі тварин.
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12.03.2024 20:58 Відповісти
За що ви так тварин не любите??? Це : в світі мудаків, вбивць, алканавтів та гвалтівників
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12.03.2024 21:00 Відповісти
Блін, так і підозрював що не зацінять образу тварин кацапізмом))
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12.03.2024 21:05 Відповісти
Так у нас в зраді теж за колонами закидувались
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12.03.2024 22:00 Відповісти
срочно в пару к гурулеву на тв)
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12.03.2024 20:59 Відповісти
Чи в пару до мєдвєда, бо йому точно собутильник-однодумець треба - сам постійно бухає...
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12.03.2024 21:01 Відповісти
Мєдвєд, гуруль і цей п...здюк можуть на троїх
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12.03.2024 21:06 Відповісти
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12.03.2024 21:00 Відповісти
Мокшанський слуга народу міг би своїм перегаром знищити війська НАТО. Депресуха наліцо.
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12.03.2024 21:03 Відповісти
то він просто по порадах малахова, про уринотерапію, мочу пив. от вона йому в голову й вдарила ))
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12.03.2024 21:04 Відповісти
Як в бункері Гітлера - вже бухають. Скоро почнуть стрілятись
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12.03.2024 21:07 Відповісти
Бухой в дупу! Еле варнякает.
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12.03.2024 21:08 Відповісти
"Ека нєвідаль": п:яний кацап
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12.03.2024 21:12 Відповісти
а в раде брат депутата добкина тоже депутат- принимал дозу прямо в зале, есть видео, журналисты поймали
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13.03.2024 06:55 Відповісти
Він не п'яний,це у нього такий стан скрєп
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12.03.2024 21:15 Відповісти
Скажи Сірьога, ми випілі нємнога.
І єслі вотку гнать нє із апілок
То чоб нам било с пяті бутилак .
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12.03.2024 21:17 Відповісти
"...он фсьо панімаєт"
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12.03.2024 21:21 Відповісти
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12.03.2024 21:17 Відповісти
как скучно стало жить
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12.03.2024 22:28 Відповісти
мені сподобався вислів Цимбалюка: "пресалкаше" , це про машку захарову ))
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12.03.2024 21:30 Відповісти
Це як Дмітрій Алкоголіч, про мєдвєдєва.
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12.03.2024 21:38 Відповісти
Не дали высказаться суки.
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12.03.2024 21:46 Відповісти
Там всі пяні і йо@нуті без вживання чогось.
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12.03.2024 21:47 Відповісти
А давайтє лучше спайом…
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12.03.2024 21:57 Відповісти
Це його від хрюського духу так вставило
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12.03.2024 22:01 Відповісти
Робить хорошу міну при поганій грі. Це відповідь Макрону на його заяви про солдатів НАТО.
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12.03.2024 22:19 Відповісти
В самому кінці він каже про страшну зброю 500 кілограмову бомбу . Це він про ФАБ-500 ?
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12.03.2024 22:44 Відповісти
в чому новина??
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13.03.2024 00:26 Відповісти
Справжній кацап. І дурний,і п*яний...
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13.03.2024 01:07 Відповісти
Дипутат накатил боярки, это действительно страшное оружие.
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13.03.2024 02:10 Відповісти
Казав Жириновський, що на Уралі одні дебіли живуть. Цей депутат точно з Уралу. А інколи думаєш,що вся Держдума в них з Уралу.
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13.03.2024 06:24 Відповісти
Його перервали , бо по міркам русні, він занадто інтелектуальний і не вжив в виступі жодного мата.
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13.03.2024 08:34 Відповісти
устин акиныч где ты ***** нализалси епта
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13.03.2024 15:11 Відповісти
Kacapius vulgaris
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13.03.2024 19:10 Відповісти
 
 