У Держдумі РФ п’яний депутат говорив про війну з НАТО, однак його перебили. ВIДЕО

Депутат від правлячої партії "Єдина Росія" Сергій Веремеєнко оскандалився у Держдумі. Він не тільки заявився на засідання, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння, але й спробував говорити про війну з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, він спробував поставити питання про російську відповідь на санкції.

"Справді, минулого разу ми обговорювали це питання, і на кожному практично зараз... Діям недружніх сил відбувається наша протидія. Воно дуже гарне. От хотілося б подумати, а як ми відповідатимемо їм? Або знову вони скажуть: "А ви привезли… цю ж страшну зброю насправді", - сказав депутат.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін перервав його до того, як той спромігся закінчити своє питання.

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