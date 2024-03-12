У Держдумі РФ п’яний депутат говорив про війну з НАТО, однак його перебили. ВIДЕО
Депутат від правлячої партії "Єдина Росія" Сергій Веремеєнко оскандалився у Держдумі. Він не тільки заявився на засідання, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння, але й спробував говорити про війну з НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, він спробував поставити питання про російську відповідь на санкції.
"Справді, минулого разу ми обговорювали це питання, і на кожному практично зараз... Діям недружніх сил відбувається наша протидія. Воно дуже гарне. От хотілося б подумати, а як ми відповідатимемо їм? Або знову вони скажуть: "А ви привезли… цю ж страшну зброю насправді", - сказав депутат.
Спікер Держдуми В'ячеслав Володін перервав його до того, як той спромігся закінчити своє питання.
Топ коментарі
+39 Олег Квиташ
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І єслі вотку гнать нє із апілок
То чоб нам било с пяті бутилак .