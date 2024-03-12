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Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь. У Кремлі повинні привчитися до того, що терор не буває безкарним, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 748-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі президента України.

"У цей час у Кривому Розі ще триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Зруйнована частина дев'ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами, була пожежа. Багато постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь - цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України – для різних народів наші дії зараз рятівні.

Сьогодні звітував Головком Сирський щодо наших дій на полі бою, дій наших розвідників та досягнень українських дронів. Головком зараз на фронті. І є потрібна для України динаміка дій.

Також сьогодні отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність - це реальне наближення безпеки для всіх", - підкреслив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) звернення (619)


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Топ коментарі
+22
Мы с ним не выживем....
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12.03.2024 21:41
+18
Як завжди, "у майбутньому"...
Кількість вибитих вікон вражає
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12.03.2024 21:41
+15
Его любимый город- Москва! Все годы жизни в КР мечтал туда тикануть!
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12.03.2024 21:51
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тобто, сирській відкозиряв, бадьоро, по малалдєцкі, дивлячись у очі?
про буданова мовчу. його підпис, для перетину кордону, дуже дорогий, останнім часом.
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12.03.2024 21:39 Відповісти
Чим же ж ти будеш завдавати тих втрат? Хлопушками?
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12.03.2024 21:51 Відповісти
Новими, потужними відосиками у яких неголена мордяка гундосить якусь маячню.
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12.03.2024 22:01 Відповісти
Мы с ним не выживем....
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12.03.2024 21:41 Відповісти
Зебіли підписали нам вирок у 2019. І нажаль у моєму оточенні таких багато. Родичи навіть є! Я не можу з ними тепер спокійно розмовляти, хочу по макитрі молотком бахнути.
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12.03.2024 21:55 Відповісти
родичі за зеленського? Це ще напівлихо. серед моїх є, що сидять в хаті із вибитими шибками, але для них рашка рідна. На пропозицію "чемодан - вокзал - расея", як води в рота набрали. Припускаю, що вони кляті ждуни
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12.03.2024 22:19 Відповісти
и в мене така ж ситуация
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12.03.2024 22:48 Відповісти
А деякі за кордоном стирчать. Поставили галочку у 2019 і повтікали придурки
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12.03.2024 21:58 Відповісти
Просто суки
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12.03.2024 22:00 Відповісти
Як завжди, "у майбутньому"...
Кількість вибитих вікон вражає
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12.03.2024 21:41 Відповісти
С маузером в атаку роты ведет????
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12.03.2024 21:45 Відповісти
Не будь ганчіркою Зеля, помстися хоча б за своє місто
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12.03.2024 21:45 Відповісти
він з Кривого Рогу здриснув ще коли в квні грав
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12.03.2024 21:48 Відповісти
Его любимый город- Москва! Все годы жизни в КР мечтал туда тикануть!
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12.03.2024 21:51 Відповісти
Если нужная динамика Теткино, то "у матросов нет вопросов".
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12.03.2024 21:45 Відповісти
Як там, до речі, Тьоткине поживає?
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12.03.2024 22:09 Відповісти
Тьоткіне вже стало Дядькіним.
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12.03.2024 22:27 Відповісти
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12.03.2024 21:48 Відповісти
До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о двух раненых. Гладков также писал, что беспилотник врезался в стену магазина в Белгороде. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании были выбиты окна и посечен фасад, повреждены четыре легковых автомобиля.
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12.03.2024 21:52 Відповісти
А целились в електроподстанцию.
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12.03.2024 21:56 Відповісти
Степень этого "вреда" регулируется оманскими договорняками. Сопротивляться можно и нужно, но так, чтобы лох это принял за сопротивление, а Ху#ло не сильно обиделось в ответ.
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12.03.2024 21:53 Відповісти
«Ми?», дуже сильно сказано, бо ви можете тільки мародерити і брехати. Скоро на шашлики?
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12.03.2024 22:04 Відповісти
От дурне! Та не в кремлі це повинні усвідомлювати, повинен відчувати на собі кожний глибинний кацап і ті буряти з кавказцями, які сраки кацапам лижуть.
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12.03.2024 22:10 Відповісти
Україна перетворюється у Великий Ізраїль… Тільки будь ласка, без введення іудаїзму!
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12.03.2024 22:11 Відповісти
Шо він несе?! Єрмак йому за ці слова в табло дасть!
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12.03.2024 22:12 Відповісти
А звідки він? Шо за куди такий
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12.03.2024 22:21 Відповісти
А може навпаки, не дасть. Гостинця з братньої Аргентини.
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13.03.2024 06:48 Відповісти
Може не по темі. Але чомусь зникло слово потужно взагалі кругом, якось дивно.
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12.03.2024 22:15 Відповісти
Ага, ми будем... Це безтолкве чмо може хіба що дратувати народ. Воно вже наробило і обіцяє ще наробити. Гнида бездарна!
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12.03.2024 22:18 Відповісти
Ми повинні це робити ще з перших днів.Яку треба лупити тормозу щоб нарешті дійшло що там ворог якого треба нищити і не гратися в добрих і не добрих.
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12.03.2024 22:22 Відповісти
І це варнякає жалюгідний ЗЕлений чоловічок, який ДОСІ НЕ НАВАЖИВСЯ НАЗВАТИ кремлівського ***** ВБИВЦЕЮ УКРАЇНЦІВ!!!
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12.03.2024 22:29 Відповісти
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12.03.2024 22:34 Відповісти
Це звіздець.Зрада.
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12.03.2024 23:19 Відповісти
Чергова потужна відповідь кацапам на обстріл у вигляді вечірнього гундосика
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12.03.2024 23:26 Відповісти
А это уже "террор" или еще нет?

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12.03.2024 23:31 Відповісти
ми, це хто? Ти з єрмаком?? Моня, не смєшітє моі тапочкі.
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12.03.2024 23:54 Відповісти
Так это надо делать с первого дня войны - вести себя зеркально противнику. Бить по Москве и война через 2 часа закончится.
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13.03.2024 06:22 Відповісти
Одна оманська поїздка задля спасіння бєніного офшору, залила кров"ю , майже знищила , Україну...і повернула владу януковіча в вигляді ярмака....де дздурбезуглий з імпічментом?..яка це війна : якщо одні з лопатою і рожком гинуть захищаючи а свора розкрадає,мароднрить і все здає,нівечить зв"язки з партнерами,нічого не зробила для нарощування оборонки,приймає скотські закони,імітує тупу діяльність....одне тільки те що послицями стали ескортниці, а в "савєтніках" фсб і няні...бєня пішов в буцеганю-сауну,що б трошки схуднуть....
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13.03.2024 06:33 Відповісти
Щось Слова і Діло є АНТОГОНІСТАМИ...
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13.03.2024 06:35 Відповісти
А що воно не робить з того, що обіцяло? Хіба не казало воно перед виборами, що не проти віддати половину чужої країни своєму кумиру?
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13.03.2024 06:51 Відповісти
Генільно. Гундос-відос!. Кацапи ракетами знищують у нас по декілька багатоповерхівок за добу із вбивством мирних людей, а ми дронами будемо вибивати шибки у їх будинках? Де наші ракети пане Президенте? Ти нам обіцяв рай і знищував ракетні програми, садив генералів, які захищали Україну з 2014 року, коли ти "косив" і давав концерти в Горлівці, всі бюджетні і виграні у міжнародних судах гроші, зарив у дороги. Але це питання скоріше не до президента, він яким був, таким і залишився, хіба, що одягнув мілітарі. Це питання до наріду 73%, як вам?
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13.03.2024 09:08 Відповісти
 
 