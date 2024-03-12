Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь. У Кремлі повинні привчитися до того, що терор не буває безкарним, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 748-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі президента України.

"У цей час у Кривому Розі ще триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Зруйнована частина дев'ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами, була пожежа. Багато постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким.



Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь - цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України – для різних народів наші дії зараз рятівні.



Сьогодні звітував Головком Сирський щодо наших дій на полі бою, дій наших розвідників та досягнень українських дронів. Головком зараз на фронті. І є потрібна для України динаміка дій.



Також сьогодні отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність - це реальне наближення безпеки для всіх", - підкреслив Зеленський.

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