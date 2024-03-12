Військова контррозвідка СБУ працює в тилу ворога дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО
Дрони-камікадзе "Дикі Шершні" атакували техніку окупантів та знищили її.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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