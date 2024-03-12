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Військова контррозвідка СБУ працює в тилу ворога дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Дрони-камікадзе "Дикі Шершні" атакували техніку окупантів та знищили її.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Військові залетіли далеко і гарно відпрацювали. Саме так ваші донати ми конвертуємо у вироби, які літають далеко і влучно. Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

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Автор: 

СБУ (12915) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Завжди був впевнений,що контр-розвідка працює у власному тилу.
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12.03.2024 22:03 Відповісти
Крим, Луганська і Донецька області - це Україна, не рашка!
І це наша земля, це наш тил....
"Карту купи, лапоть!"
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13.03.2024 07:17 Відповісти
Чергова "буханка". Сподіваюсь що в салоні були орки. Без жмурів дрон шкода на цю "техніку"
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12.03.2024 22:43 Відповісти
 
 