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Українські захисники виявили та знищили російський самохідний міномет "Тюльпан", польовий склад БК та живу силу ворога. ВIДЕО

Воїни 63-ої окремої механізованої бригади спільно з бійцями 45-ої окремої артилерійської бригади знищили російський 240-мм самохідний міномет "Тюльпан", польовий склад БК та живу силу ворога.

Відповідне відео опублікував заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ЗСУ знищили ворожу САУ "Мста-С" та склад з боєприпасами. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7477) 45 артилерійська бригада (54) 63 ОМБр (105)


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Дякую нашим захисникам! Бийте їх чим більше,тим краще! Слава ЗСУ! Слава Неньці Україні!
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12.03.2024 23:19 Відповісти
Суперово накрили касєтой тих хто розбіґлися
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13.03.2024 02:23 Відповісти
Ну сам " Тюльпан" наверно дроном замочили. Перед взрывом рашики потикалы.Наверно почулы звук.
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13.03.2024 05:28 Відповісти
Так видно же было что дрон подлетел.
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13.03.2024 05:33 Відповісти
Касетник, животворящий, от що може......
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13.03.2024 07:22 Відповісти
Жалко дрон всех спугнул, осколочный должен быть первым.
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13.03.2024 07:28 Відповісти
 
 