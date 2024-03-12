Українські захисники виявили та знищили російський самохідний міномет "Тюльпан", польовий склад БК та живу силу ворога. ВIДЕО
Воїни 63-ої окремої механізованої бригади спільно з бійцями 45-ої окремої артилерійської бригади знищили російський 240-мм самохідний міномет "Тюльпан", польовий склад БК та живу силу ворога.
Відповідне відео опублікував заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.
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ПравдаЛюбка
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