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Росіяни спостерігають за атакою дронів на НПЗ у Рязані: "Такого не было них#я! Въ#бал! Вот еще один, бл#, нах#й! В то же место!". ВIДЕО

Мешканці російської Рязані публікують відеозаписи, на яких зафільмовано успішну атаку ударних дронів на тамтешній нафтопереробний завод.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами очевидців, НПЗ зазнав кількох ударів, які стали причиною пожежі. Нафтопереробний завод у Рязані третій за потужністю виробництва у Росії. На записі чути активну, але малоефективну роботу системи ППО.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

НПЗ (592) атака (363) Рязань (16) дрони (4844)


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Топ коментарі
+59
А дійсно, цікава машинка. Підлетіла, зробила коло - і чітко в колону.
Враховуючи те, що обладнання здебільшого закордонне, і таке, що на АліЕкспрес швидко не купиш, геморою у русні буде повна срака.
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13.03.2024 09:38
+57
летели ********* на воздушном шарике
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13.03.2024 09:37
+51
Навіть результати атаки контролювати не треба, кацапи самі все покажуть. А точність і справді неймовірна.
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13.03.2024 09:38
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Дрон з колесами.
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13.03.2024 14:49 Відповісти
Схоже багаторазовий, перепрограмований.
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13.03.2024 14:52 Відповісти
Я не дуже тямлю в моделях дронів, але мені здаеться, що на відео дрон, який схожий на байрактар.
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13.03.2024 14:54 Відповісти
БПЛА-камикадзе байрактарного типа
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13.03.2024 15:16 Відповісти
Прилетели ********* на воздушном шарике!
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13.03.2024 17:44 Відповісти
Чомусь згадалося : Над седой равниной ... рязани гордо реет буревестник ! То он член в окно засунет, то завоет как ва-а-здушная тревога.... І справді, "магуч" маскальський язик !...
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13.03.2024 18:03 Відповісти
какой мерзкий кацапский акцент. Ну а дрон красавчик!
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14.03.2024 01:43 Відповісти
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