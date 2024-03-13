Росіяни спостерігають за атакою дронів на НПЗ у Рязані: "Такого не было них#я! Въ#бал! Вот еще один, бл#, нах#й! В то же место!". ВIДЕО

Мешканці російської Рязані публікують відеозаписи, на яких зафільмовано успішну атаку ударних дронів на тамтешній нафтопереробний завод.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами очевидців, НПЗ зазнав кількох ударів, які стали причиною пожежі. Нафтопереробний завод у Рязані третій за потужністю виробництва у Росії. На записі чути активну, але малоефективну роботу системи ППО.

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