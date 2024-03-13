Удар "Шахеда" по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіла двох людей. ВIДЕО (оновлено)
На місці влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у житловий п’ятиповерховий будинок у Сумах рятувальники виявило тіло людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
"Суми. На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини.
На даний час також відомо про 8 постраждалих. Роботи тривають. Під завалами ще можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.
Пізніше в ДСНС повідомили, що з-під завалів деблоковано тіло другої загиблої особи. Роботи тривають.
Як раніше повідомлялося, в Сумах уночі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено.
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