Легіон "Свобода Росії" знищив дронами "Дикі шершні" дві БМД-2 окупантів на території Бєлгородської області. ВIДЕО
Воїни Легіону "Свобода Росії" за допомогою дронів "Дикі шершні" знищили дві бойові машини десанту військ РФ на території Бєлгородської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ефективно спрацювали пілоти взводу "ГРОЗА" РУБпАК Легіону. Дякуємо народу України за підтримку молодої республіки!" - зазначили бійці.
Дивіться: Бійці батальйону "Вовки Да Вінчі" ліквідували сімох окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО
Топ коментарі
+20 Luk Viktor
показати весь коментар13.03.2024 15:07 Посилання
+19 Владислав Сварчевський
показати весь коментар13.03.2024 15:06 Посилання
+17 YU ST
показати весь коментар13.03.2024 15:16 Посилання
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Неудобно даже
ЗСУ издеваются над второй армией мира
А теперь какой- то крошечный Легион
Так пойдет - все кому не лень прибегут
Дать пи....... ы второй армии мира