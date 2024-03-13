Легіон "Свобода Росії" знищив дронами "Дикі шершні" дві БМД-2 окупантів на території Бєлгородської області. ВIДЕО

Воїни Легіону "Свобода Росії" за допомогою дронів "Дикі шершні" знищили дві бойові машини десанту військ РФ на території Бєлгородської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ефективно спрацювали пілоти взводу "ГРОЗА" РУБпАК Легіону. Дякуємо народу України за підтримку молодої республіки!" - зазначили бійці.

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