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Легіон "Свобода Росії" знищив дронами "Дикі шершні" дві БМД-2 окупантів на території Бєлгородської області. ВIДЕО

Воїни Легіону "Свобода Росії" за допомогою дронів "Дикі шершні" знищили дві бойові машини десанту військ РФ на території Бєлгородської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ефективно спрацювали пілоти взводу "ГРОЗА" РУБпАК Легіону. Дякуємо народу України за підтримку молодої республіки!" - зазначили бійці.

Дивіться: Бійці батальйону "Вовки Да Вінчі" ліквідували сімох окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Автор: 

БМД (33) Легіон Свобода Росії (62) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+20
Бєлгородській молодій незалєжній республіці - РЕСПЕКТ!
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13.03.2024 15:07
+19
Бійцям вдачі і надалі!
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13.03.2024 15:06
+17
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13.03.2024 15:16
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Бійцям вдачі і надалі!
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13.03.2024 15:06 Відповісти
Эти бойцы - отцы-основатели молодой республики - БелгородскаяНароднаяРеспублика
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13.03.2024 16:27 Відповісти
Бєлгородській молодій незалєжній республіці - РЕСПЕКТ!
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13.03.2024 15:07 Відповісти
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13.03.2024 15:16 Відповісти
Гарний монтаж
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13.03.2024 16:18 Відповісти
В якому сенсі -- позитивному чи негативному?
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13.03.2024 16:27 Відповісти
Звісно, в позитивному )) У них гарний відеомонтажер. Прикольні ефекти збільшення, переходи. Таке нечасто побачиш у віддео, змонтованих із записів з FPV-дронів.
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13.03.2024 16:29 Відповісти
Не вірю я цим "лохіонам"..
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13.03.2024 16:46 Відповісти
БМД второй армии мира?
Неудобно даже
ЗСУ издеваются над второй армией мира
А теперь какой- то крошечный Легион
Так пойдет - все кому не лень прибегут
Дать пи....... ы второй армии мира
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13.03.2024 18:05 Відповісти
БМД? Тав кацапське ВДВ на кордоні?!
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13.03.2024 18:31 Відповісти
 
 