Шматки ворожої БМП-2 летять високо у повітрі після атаки українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона знищив російську БМП-2 на Авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної роботи українського воїна видно, що після атаки дрона у бронемашині здетонував боєкомплект, який, буквально, розірвав БМП.
"Чудові кадри знищення російської БМП-2 із потужною детонацією боєкомплекту після прильоту українського FPV-дрона на авдіївському напрямку", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+13 anna petrova #587029
показати весь коментар13.03.2024 16:32 Посилання
+12 Алекс Скела
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+9 Vladimir Cherkasov
показати весь коментар13.03.2024 16:25 Посилання
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Це дроняра, або дроніще, точно не дрон.
Це до потепління...
Відео гнітуще.