Шматки ворожої БМП-2 летять високо у повітрі після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив російську БМП-2 на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної роботи українського воїна видно, що після атаки дрона у бронемашині здетонував боєкомплект, який, буквально, розірвав БМП.

"Чудові кадри знищення російської БМП-2 із потужною детонацією боєкомплекту після прильоту українського FPV-дрона на авдіївському напрямку", - зазначається у коментарі до відео.

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