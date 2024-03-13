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Новини Відео Війна
11 027 26

Шматки ворожої БМП-2 летять високо у повітрі після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив російську БМП-2 на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної роботи українського воїна видно, що після атаки дрона у бронемашині здетонував боєкомплект, який, буквально, розірвав БМП.

"Чудові кадри знищення російської БМП-2 із потужною детонацією боєкомплекту після прильоту українського FPV-дрона на авдіївському напрямку", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські ВКС скидають бомби на російський населений пункт у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7492) Авдіївка (2342) БМП (414)


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Топ коментарі
+13
декомпозиція з елементами вапорізації.

Це дроняра, або дроніще, точно не дрон.
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13.03.2024 16:32
+12
Шматки ворожої БМП-2 летять високо у повітрі

Це до потепління...
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13.03.2024 16:38
+9
апупеть ))
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13.03.2024 16:25
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апупеть ))
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13.03.2024 16:25 Відповісти
Повезло пад.рам. По шпиталям не будуть валятися.
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13.03.2024 16:42 Відповісти
Ахуууеть
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13.03.2024 17:14 Відповісти
сценаристи голівуду нервово палять самокрутки за корчом...
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13.03.2024 18:20 Відповісти
Оце так влучив!!!! Красунчик!!!!
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13.03.2024 16:30 Відповісти
декомпозиція з елементами вапорізації.

Це дроняра, або дроніще, точно не дрон.
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13.03.2024 16:32 Відповісти
😱
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13.03.2024 16:34 Відповісти
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13.03.2024 16:34 Відповісти
встрял
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13.03.2024 16:37 Відповісти
Шматки ворожої БМП-2 летять високо у повітрі

Це до потепління...
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13.03.2024 16:38 Відповісти
А як би той великий шматок якомусь кацапу на голову впав. Треба якось обережніше підривати.
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13.03.2024 16:39 Відповісти
А де новина про наші знищені гелікоптери?
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13.03.2024 16:44 Відповісти
???
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13.03.2024 17:02 Відповісти
Та отож що немає, Але кацапи повзривали декілька наших гелікоптерів, є загиблі.
Відео гнітуще.
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13.03.2024 18:15 Відповісти
https://twitter.com/SitVasil/status/1767909157561094454?t=7F9r-nddGtMp7fO6lx3dfQ&s=19
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13.03.2024 18:20 Відповісти
піхотинцям як десантникам потрібні парашути - красиво літають.....
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13.03.2024 16:51 Відповісти
Викоко взлітали? Вщент?! Та то ж є ознака НАШОЇ близької ПЕРЕМОГИ! Слава Героям!
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13.03.2024 16:52 Відповісти
Super Anigilation!
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13.03.2024 17:03 Відповісти
Щось я не побачив Братську Могилу Піхоти -2. Якийсь мотлох літаючий, де могилки хробаків? Там нітуя немаяяяяяя. від слова зовсім. Не буде Машці ні дров не пєльмєнєй. Лисички голодні з песиками та вовками будуть.
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13.03.2024 17:06 Відповісти
Це сосійський папелац отримавши гравіцапу відправився до своїх пацаків.
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13.03.2024 17:11 Відповісти
Сьогодні журавлів бачив... Теж десь на такій висоті летіли... Тільки чомусь на захід... Мабуть побачили той ідіотизм і зрозуміли, що в таких умовах з яєць нічого не вилупиться.
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13.03.2024 17:32 Відповісти
Так 19го мали прилетіти.
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13.03.2024 19:15 Відповісти
Маладци! Так дєржать! І з пилу, з жару, одразу ж поставили собі абєліск нєрукотворний. Страшненький, але у кацапів останнім часом усі пам'ятники подібні до воронезької альонушки. І так сайдьот!
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13.03.2024 19:17 Відповісти
Страйк)!!!
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13.03.2024 20:49 Відповісти
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14.03.2024 00:32 Відповісти
добивали вже давно добиту, щоби камікадзу хоч на щось використати...
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14.03.2024 10:04 Відповісти
 
 