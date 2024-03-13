Тіла ліквідованих окупантів поблизу села Бердичі на Донеччині: "#бать скільки їх! Це ті, що вранці наступали". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів ліквідованих поблизу села Бердичі Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробили оператори українського дрона після спроби окупантів штурмувати позиції ЗСУ. На записі втрати окупантів тільки за один ранок на невечкій ділянці поля бою. При цьому один із аеророзвідників на записі зазначає, все було б інакше, якби не було дефіциту боєприпасів.
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