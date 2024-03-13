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Тіла ліквідованих окупантів поблизу села Бердичі на Донеччині: "#бать скільки їх! Це ті, що вранці наступали". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів ліквідованих поблизу села Бердичі Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробили оператори українського дрона після спроби окупантів штурмувати позиції ЗСУ. На записі втрати окупантів тільки за один ранок на невечкій ділянці поля бою. При цьому один із аеророзвідників на записі зазначає, все було б інакше, якби не було дефіциту боєприпасів.

Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант доходить у канаві при дорозі. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17755) знищення (7492) Донецька область (8761) бойові дії (4033) дрони (4863)


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Топ коментарі
+39
Хороший кацап - це дохлий кацап. Доведено нашими героїчними ЗСУ.
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13.03.2024 20:05
+26
Гарно розкидані кацапські непотріби. Слава ЗСУ!
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13.03.2024 20:05
+17
кацапи, ви тупі виродки. здихайте за ************ і далі.
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13.03.2024 20:10
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Where the US are you from, Ser gay?
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13.03.2024 20:06 Відповісти
Хороший кацап - це дохлий кацап. Доведено нашими героїчними ЗСУ.
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13.03.2024 20:05 Відповісти
Кацапки від таджиків ще нарожають. Ділов то.
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13.03.2024 20:24 Відповісти
Всі таджики які мені зустрічались були порядними людьми. Але щось мені підказує що алкодегенеративні самки спаскудять таджицьку кров і виховають ще гірший варіант кацапів...
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13.03.2024 20:30 Відповісти
від китаців скоріше
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13.03.2024 22:45 Відповісти
Гарно розкидані кацапські непотріби. Слава ЗСУ!
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13.03.2024 20:05 Відповісти
шо то киянин загнул про 5 к.баксов...3 еще поверю.
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13.03.2024 20:07 Відповісти
3,14дорчуки )))
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13.03.2024 20:08 Відповісти
кацапи, ви тупі виродки. здихайте за ************ і далі.
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13.03.2024 20:10 Відповісти
"Заробітчани" втомлені до смерті.
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13.03.2024 20:25 Відповісти
Дохлого орка багато не буває
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13.03.2024 20:28 Відповісти
Малавата будєт ! Ма-ла-ва-та !!!
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13.03.2024 20:37 Відповісти
Киянин!
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13.03.2024 20:44 Відповісти
Хутин сказал - "нада", ЗСУ сказали - "Есть!"
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13.03.2024 21:04 Відповісти
це вже чисто кацабский фарш...
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13.03.2024 21:53 Відповісти
Українці неймовірні люди! Пишаюся своїми воїнами! Божого захисту! Молимось любимо допомагаємо ЗСУ!
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13.03.2024 22:27 Відповісти
Судя по размерам кучи битой кацапни, именно на этом участке с боеприпасами все в порядке.
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14.03.2024 00:02 Відповісти
Славнi традицiї продовжуються. Жуков поклав в землю 1.3 млн тiл бiля Ржеву, сьогодняшнi орки вiрнi традицiям дiдiв!
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14.03.2024 06:49 Відповісти
якісь дивний вплив мають на мене такі відео дохлих або конаючих кацапів: увечері - заспокоюють, зранку - бадьорять
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14.03.2024 06:59 Відповісти
Як якісь скотиняки валяються, так скотину хоч у скотомогильниках хоронять , а ця біомаса козлокопитних гниє та воняє.
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14.03.2024 11:01 Відповісти
Нормально наши Красавы перегной разложили по всему полю. срочно надо переорать пока собаки перегной не стыряли!
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14.03.2024 11:34 Відповісти
 
 