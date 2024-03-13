Росіяни посилюють поліцейські пости у Бєлгородській області, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Росіянин розповів про посилення поліцейських постів у Бєлгородській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ перехоплення було опубліковано в телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

В аудіозаписі росіянин говорить, що відтепер на поліцейських постах має стояти по 3 людини.

Увага! Ненормативна лексика!

Варто зауважити, що перехоплення з'явилось після того як легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції.

Також дивіться: Окупант про обстановку на фронті: "Штурм провален, бл#дь. Все в говне. Всех убили нах#й. Жратвы не подвозят три недели, воды - седьмой день". АУДIО