Росіяни посилюють поліцейські пости у Бєлгородській області, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Росіянин розповів про посилення поліцейських постів у Бєлгородській області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ перехоплення було опубліковано в телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
В аудіозаписі росіянин говорить, що відтепер на поліцейських постах має стояти по 3 людини.
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Варто зауважити, що перехоплення з'явилось після того як легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції.
Топ коментарі
+5 Бандерівець
показати весь коментар13.03.2024 22:45 Посилання
+4 Urs
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+3 Алла Новосад #194524
показати весь коментар13.03.2024 22:15 Посилання
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Легиону уже пора возвращаться в Украину
Дело в том,что люди не могут воевать 24 часа в сутки
Если их небольшое количество
Человеку элементарно нужен отдых,сон
А когда бойцов немного
Как в Легионе
Наступит момент ,когда физиологически они себя исчерпают
Обычно таким устройством человека пользуются спецподразделения
Когда освобождают заложников
Наступает момент,когда тот ,кто взял заложников
Просто захочет спать
И если Легион не отойдет вовремя
Его уничтожат
И вместо чувства победы мы испытаем горечь
Мало нам потери 14 украинских элитных спецназовцев?
Так о них мало говорили
А об уничтожении Легиона россияне рассвистят на весь мир