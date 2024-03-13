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Росіяни посилюють поліцейські пости у Бєлгородській області, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Росіянин розповів про посилення поліцейських постів у Бєлгородській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ перехоплення було опубліковано в телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

В аудіозаписі росіянин говорить, що відтепер на поліцейських постах має стояти по 3 людини.

Увага! Ненормативна лексика!

Варто зауважити, що перехоплення з'явилось після того як легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції.

Також дивіться: Окупант про обстановку на фронті: "Штурм провален, бл#дь. Все в говне. Всех убили нах#й. Жратвы не подвозят три недели, воды - седьмой день". АУДIО

Автор: 

росія (65925) перехоплення (353) Бєлгород (512) ГУР (537)


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Топ коментарі
+5
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.
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13.03.2024 22:45
+4
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13.03.2024 22:41
+3
Сильно злякались рашисти страшних вояк із "Легіону свободи роZії".
Ментів аж по три штуки на блок-пости поставлять.
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13.03.2024 22:15
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Сильно злякались рашисти страшних вояк із "Легіону свободи роZії".
Ментів аж по три штуки на блок-пости поставлять.
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13.03.2024 22:15 Відповісти
Да это все ерунда
Легиону уже пора возвращаться в Украину
Дело в том,что люди не могут воевать 24 часа в сутки
Если их небольшое количество
Человеку элементарно нужен отдых,сон
А когда бойцов немного
Как в Легионе
Наступит момент ,когда физиологически они себя исчерпают
Обычно таким устройством человека пользуются спецподразделения
Когда освобождают заложников
Наступает момент,когда тот ,кто взял заложников
Просто захочет спать
И если Легион не отойдет вовремя
Его уничтожат
И вместо чувства победы мы испытаем горечь
Мало нам потери 14 украинских элитных спецназовцев?
Так о них мало говорили
А об уничтожении Легиона россияне рассвистят на весь мир
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13.03.2024 22:25 Відповісти
"на пААААААсту" - чертові свінособаки
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13.03.2024 22:26 Відповісти
Там, на багнюках щось трапилося? Тревожна якось....
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13.03.2024 22:32 Відповісти
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13.03.2024 22:41 Відповісти
Да хоть по десять поставят менты все равно воевать не будут.
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13.03.2024 22:44 Відповісти
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.
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13.03.2024 22:45 Відповісти
Полицейские посты против Сибирского легиона, это круто.. )
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13.03.2024 23:24 Відповісти
ну фсьо, 3 "челавека" зараз відіб'ють весь напад.
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14.03.2024 00:29 Відповісти
Дубинками.
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14.03.2024 09:08 Відповісти
 
 