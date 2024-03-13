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Зеленський розповів про наслідки нещодавніх російських ударів по українських містах та подякував рятувальникам. ВIДЕО

У щоденному відеозвернені Володимир Зеленський відзначив працівників ДСНС, які допомагають постраждалим на місцях російських атак по українських містах.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України.

"Хочу зараз ще раз подякувати всім, хто бере участь у рятувальних операціях, працює на розборі завалів, допомагає, підтримує людей, які втратили рідних. Дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишались наодинці з болем та проблемами.

І це обовʼязок місцевої влади, усіх державних та комунальних служб, а якщо потрібно, то і центральної влади, зокрема Кабінету Міністрів України, - реагувати і регулювати всі ситуації так, щоб люди дійсно відчували, що Україна завжди допомагає. І що б не сталося, підтримка буде в кожному куточку нашої держави. Саме так, як це і потрібно.

Особливо відзначу працівників ДСНС України в Сумській області. Сержанти Олег Сахненко та Іван Ворожко, майстер-сержант Володимир Пономаренко, капітан Олександр Мойсеєнко та полковник Володимир Прокопчук. Також відзначу колектив ДСНС на Дніпровщині, зокрема тих, хто працює в Кривому Розі, допомагає берегти нормальне життя людей. Сержант Максим Залізний, майстер-сержант Олександр Махно, старший лейтенант Ілля Мустяца, капітан Володимир Гаврилюк та працівники Державного гірничо-рятувального загону ДСНС Павло Дорошенко та Євгеній Коновалов. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24263) звернення (621)


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Топ коментарі
+17
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13.03.2024 23:13
+10
зелений підор, про наслідки ударів я, як і безліч українців, прочитав зрання у новинах... отже питання, на *** ти там потрібне? вранішні новини надвечір прогундосити?
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13.03.2024 23:29
+9
Дід Панос!
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13.03.2024 22:50
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Дід Панос!
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13.03.2024 22:50 Відповісти
Новина на УП
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів 13 березня кілька нарад щодо міжнародної роботи

"Провів кілька нарад щодо нашої міжнародної роботи. Перше - Євросоюз. Наступні кроки в напрямку повноправного членства. Вчора Єврокомісія схвалила переговорну рамку. Далі очікуємо рішення європейських лідерів щодо затвердження.

І буде важливим і для України, і для всієї європейської спільноти - важливим та сильним сигналом - зробити все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року. Це має бути нашим спільним темпом - і України, і сторони Євросоюзу."

Це навіть не імітація- КАРИКАТУРА НА ІМІТАЦІЮ президентської діяльності Клована -свого роду гра членом по роялю на сцені міжнародної політики
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14.03.2024 04:34 Відповісти
граф Дякула - всем он дякує, всех обещает "покарать - трепло квартальное
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14.03.2024 05:49 Відповісти
Дід Зенас у програмі "Вечірній гундосик"

- Добрий вечір вам малята, любі хлопчики й дівчатка. Отже сідайте зручненько і слухайте уважненько.
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14.03.2024 10:28 Відповісти
Найвеличніший лідер **********, шановні пане та панове!
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13.03.2024 22:52 Відповісти
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14.03.2024 07:44 Відповісти
Внук дида Панаса
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13.03.2024 22:57 Відповісти
Поц Дякула.
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13.03.2024 23:07 Відповісти
-Ваше кредо, господин президент?
-Согласен на все!
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13.03.2024 23:13 Відповісти
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13.03.2024 23:13 Відповісти
през, не може зробити закон про мобілізацію, тобто, боїться це робити
але у нього добре виходить бути прессекретарем всього, що малаб робити пресслужба.
то хай розкаже про економічні наслідки правок до закону про мобілізацію.
а вони катастрофічні,
банки чуть не падають на коліна через обнал та переводи коштів
у нотаріусів нема коли дихнути через перереєстраці. нерухомості
а він скинув закон який мав би подати особисто, хузна на кого
бо ж він найнайнай пісдєс який...
щоб такий уїбанський закон подати.
це ж не він дає бронь всій писдоті яка мала нас захищати
бо тепер ми маємо захищати цю писдоту.
у всьому вину вата ВР
бо ж там ***** не його коаліція.
чи хх вже нема?
тоді чому не розпускає ВР, як сказано в законі???
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13.03.2024 23:28 Відповісти
зелений підор, про наслідки ударів я, як і безліч українців, прочитав зрання у новинах... отже питання, на *** ти там потрібне? вранішні новини надвечір прогундосити?
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13.03.2024 23:29 Відповісти
Добре що розповів, а то б ніхто і не знав що в країні таке горе. Ну просто батько нації.
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13.03.2024 23:43 Відповісти
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13.03.2024 23:44 Відповісти
розслабся, спецслужбами керує паяц і весільний генерал, людина єрмака буданов, і людина єрмака малюк, а ще там працюють московські агенти червоненко і шевченко. Нажаль все схоплене
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14.03.2024 02:54 Відповісти
Пане ,не було раніше знищення Хаймарсів і Патріотів, як виявилося це вперше. При пану Залужному жоден Хаймарс і жодна установка ППО ПРО Патріот знищена не була, а тут відразу хаймарс, 2 установки Патріот і три гелікоптера. На днях ми читали за знищені наші літаки і загибель найкрщих пілотів.
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14.03.2024 09:01 Відповісти
Це скрін від вчорашнього допису. На відео декілька гвинтокрилів. І по ним добре і прицільно прилітає. А знято все з кацапського дрону. Звичайно, що не було нічого подібного раніше ні з Хаймерс, ні з Петріот. Тому й стривожило всіх. Один Хаймерс знищили цікаво. Він вийшов поле, і простояв на позиції з півгодини. Хто дав такий наказ? Щоб вийти на позицію, навестись, дати залп, і від'їхати, йому потрібно декілька хвилин. А по ньому прилетіло ракетою. Дивина. Засікти, привести ракету в бойове положення, навести і накрити. А він стояв.
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14.03.2024 12:23 Відповісти
А о чём оно еще может рассказать? Доповідь для генштаба рф.
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14.03.2024 00:29 Відповісти
чому у нас стало так багато втрат цінної техніки разом з екіпажами ?? чому ? невже тварожніков - консерва запрацював??...
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14.03.2024 00:34 Відповісти
потому что ублюдок зеленский -предатель хочет сдать Украину подписать капитуляцию
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14.03.2024 05:51 Відповісти
про наслідки виборів у 2019 нічого не казав?
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14.03.2024 06:38 Відповісти
Ну, хто ж ще, крім Найвеличнійшого політика *********** може, про це розповісти...
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14.03.2024 06:55 Відповісти
Краще б ти диктором працював,а не на посаді президента(
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14.03.2024 07:12 Відповісти
А яка погода на вихидні? Народ має право знати. Чому мовчить тупорилий ішак? Бидло безтолкове...
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14.03.2024 07:36 Відповісти
+ + +
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14.03.2024 07:47 Відповісти
зеленСКИЙ почав працювати журналістом ? А вчора Порошенко розказав і ПОКАЗАВ 2 000 дронів, які закупив його фонд. Для ЗСУ ! Порівняли, друзі ? Хто про що !! зеленСКИЙ робить рейтинг на ГОРІ та НЕЩАСТЯХ українців. Яке цинічне підле створіння ! Я зовсім нейтральна людина до партій та влади. Але коли бачу, що мені або сусіду допомагають, у мене крім почуття вдячності нічого не з'являється на думці ! ПОРОШЕНКО, колишній президент, 2 000 дронів, щоб врятувати ЖИТТЯ. А цей гундосий жидяра давить на жалість українського виборця !! КОНТРАСТ чи не так ??? Шкода, що зеленсКИЙ шмарклі не розпустив для ... артистичності. Тупий ківінівський бездарний акторішка !!! А не ...ВОЖДЬ. Нескореного народу.
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14.03.2024 09:35 Відповісти
 
 