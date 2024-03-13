Зеленський розповів про наслідки нещодавніх російських ударів по українських містах та подякував рятувальникам. ВIДЕО

У щоденному відеозвернені Володимир Зеленський відзначив працівників ДСНС, які допомагають постраждалим на місцях російських атак по українських містах.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України.

"Хочу зараз ще раз подякувати всім, хто бере участь у рятувальних операціях, працює на розборі завалів, допомагає, підтримує людей, які втратили рідних. Дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишались наодинці з болем та проблемами.

І це обовʼязок місцевої влади, усіх державних та комунальних служб, а якщо потрібно, то і центральної влади, зокрема Кабінету Міністрів України, - реагувати і регулювати всі ситуації так, щоб люди дійсно відчували, що Україна завжди допомагає. І що б не сталося, підтримка буде в кожному куточку нашої держави. Саме так, як це і потрібно.

Особливо відзначу працівників ДСНС України в Сумській області. Сержанти Олег Сахненко та Іван Ворожко, майстер-сержант Володимир Пономаренко, капітан Олександр Мойсеєнко та полковник Володимир Прокопчук. Також відзначу колектив ДСНС на Дніпровщині, зокрема тих, хто працює в Кривому Розі, допомагає берегти нормальне життя людей. Сержант Максим Залізний, майстер-сержант Олександр Махно, старший лейтенант Ілля Мустяца, капітан Володимир Гаврилюк та працівники Державного гірничо-рятувального загону ДСНС Павло Дорошенко та Євгеній Коновалов. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!", - сказав Зеленський.

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