Зеленський розповів про наслідки нещодавніх російських ударів по українських містах та подякував рятувальникам. ВIДЕО
У щоденному відеозвернені Володимир Зеленський відзначив працівників ДСНС, які допомагають постраждалим на місцях російських атак по українських містах.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України.
"Хочу зараз ще раз подякувати всім, хто бере участь у рятувальних операціях, працює на розборі завалів, допомагає, підтримує людей, які втратили рідних. Дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишались наодинці з болем та проблемами.
І це обовʼязок місцевої влади, усіх державних та комунальних служб, а якщо потрібно, то і центральної влади, зокрема Кабінету Міністрів України, - реагувати і регулювати всі ситуації так, щоб люди дійсно відчували, що Україна завжди допомагає. І що б не сталося, підтримка буде в кожному куточку нашої держави. Саме так, як це і потрібно.
Особливо відзначу працівників ДСНС України в Сумській області. Сержанти Олег Сахненко та Іван Ворожко, майстер-сержант Володимир Пономаренко, капітан Олександр Мойсеєнко та полковник Володимир Прокопчук. Також відзначу колектив ДСНС на Дніпровщині, зокрема тих, хто працює в Кривому Розі, допомагає берегти нормальне життя людей. Сержант Максим Залізний, майстер-сержант Олександр Махно, старший лейтенант Ілля Мустяца, капітан Володимир Гаврилюк та працівники Державного гірничо-рятувального загону ДСНС Павло Дорошенко та Євгеній Коновалов. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!", - сказав Зеленський.
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів 13 березня кілька нарад щодо міжнародної роботи
"Провів кілька нарад щодо нашої міжнародної роботи. Перше - Євросоюз. Наступні кроки в напрямку повноправного членства. Вчора Єврокомісія схвалила переговорну рамку. Далі очікуємо рішення європейських лідерів щодо затвердження.
І буде важливим і для України, і для всієї європейської спільноти - важливим та сильним сигналом - зробити все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року. Це має бути нашим спільним темпом - і України, і сторони Євросоюзу."
Це навіть не імітація- КАРИКАТУРА НА ІМІТАЦІЮ президентської діяльності Клована -свого роду гра членом по роялю на сцені міжнародної політики
- Добрий вечір вам малята, любі хлопчики й дівчатка. Отже сідайте зручненько і слухайте уважненько.
-Согласен на все!
але у нього добре виходить бути прессекретарем всього, що малаб робити пресслужба.
то хай розкаже про економічні наслідки правок до закону про мобілізацію.
а вони катастрофічні,
банки чуть не падають на коліна через обнал та переводи коштів
у нотаріусів нема коли дихнути через перереєстраці. нерухомості
а він скинув закон який мав би подати особисто, хузна на кого
бо ж він найнайнай пісдєс який...
щоб такий уїбанський закон подати.
це ж не він дає бронь всій писдоті яка мала нас захищати
бо тепер ми маємо захищати цю писдоту.
у всьому вину вата ВР
бо ж там ***** не його коаліція.
чи хх вже нема?
тоді чому не розпускає ВР, як сказано в законі???