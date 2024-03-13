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Бійці бригади НГУ "Хартія" знищили ворожу МТЛБ та штурмову групу окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Після знищення ворожої МТЛБ і штурмової групи на Лиманському напрямку, бійці бригади НГУ "Хартія" за допомогою дрона і записки запропонували пораненим окупантам здатись у полон. Але тих підступно закидали гранатами і розстріляли свої ж.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Нацгвардійці з початку тижня знищили на Куп’янсько-Лиманському напрямку 9 танків, 17 БМП та понад 30 одиниць іншої бронетехніки, - командувач Нацгвардії Півненко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Національна гвардія (1564) дрони (4863)


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Топ коментарі
+7
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14.03.2024 00:33
+4
А на цього, завзятого кацапчика, скиду не залишилось?
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13.03.2024 23:21
+2
Мабуть, орки мацковскія, кудись недоїхали…Фсьо…
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13.03.2024 23:26
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А на цього, завзятого кацапчика, скиду не залишилось?
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13.03.2024 23:21 Відповісти
сподіваюсь шо наступним рейсом пригостили
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14.03.2024 10:15 Відповісти
Мабуть, орки мацковскія, кудись недоїхали…Фсьо…
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13.03.2024 23:26 Відповісти
Аби когось вбити - оце вся кацапська сущнісить
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13.03.2024 23:31 Відповісти
Армия путинских пидоров.
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13.03.2024 23:49 Відповісти
шо ж, были умные кацапы, а стали хорошие, бывает.
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13.03.2024 23:58 Відповісти
були б умньіе - сиділи б дома
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14.03.2024 10:16 Відповісти
Ну от все стає на свої місця, навіщо страждати 2-3 години від болю, якщо свої ж "нєбросатєлі" тебе в решті решт обнулять.
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14.03.2024 00:19 Відповісти
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14.03.2024 00:33 Відповісти
Треба було скинути інструкцію - спочатку ліквідувати осіб, які перешкоджатимуть здачі, а тоді вже повзти в полон.
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14.03.2024 06:03 Відповісти
Новий спосіб ведення бойових дій - скинути хробакам в окоп білий стяг і чекати поки вони самі себе перестріляють......
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14.03.2024 08:29 Відповісти
Комісар мабуть... У пыльном шлємє
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14.03.2024 10:06 Відповісти
 
 