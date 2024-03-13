Бійці бригади НГУ "Хартія" знищили ворожу МТЛБ та штурмову групу окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Після знищення ворожої МТЛБ і штурмової групи на Лиманському напрямку, бійці бригади НГУ "Хартія" за допомогою дрона і записки запропонували пораненим окупантам здатись у полон. Але тих підступно закидали гранатами і розстріляли свої ж.
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