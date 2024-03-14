У російському Бєлгороді вибухи: "Передо мной только, что машина взорвалась!!!". ВIДЕО

У мережі опубліковані відеозаписи, які свідчать про обстріл російського Бєлгорода.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одному із записів чоловік каже, що перед ним вибухнув автомобіль. На інших записах тамтешні мешканці зафільмували звуки канонади над містом.

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