У російському Бєлгороді вибухи: "Передо мной только, что машина взорвалась!!!". ВIДЕО
У мережі опубліковані відеозаписи, які свідчать про обстріл російського Бєлгорода.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одному із записів чоловік каже, що перед ним вибухнув автомобіль. На інших записах тамтешні мешканці зафільмували звуки канонади над містом.
Топ коментарі
+52 Грицько Злий
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+37 Kare Resa
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+36 Володимир #577208
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"полыхает гражданская война..."
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***** ну давай заводи шарманку то бамбомбили неонацисты китайцы СИ...
Щоб ви всі погоріли, тварюки.
На тачках дорогих бидлота...
Дививується...
Взривається щось..
Чия це робота?
Практикується?
Сарказм у розмові помічають зміною інтонації, мімікою або жестами, а на папері або в коментах кращє додавати окремі позначки, курсив або тег "/s", щоб сарказм можна було відризняти від тупні.
ми розумiемо коменти i без них, що то сарказм або юмор...
Шо з їб"лом, п*дари?
Точно як у Харкові навесні 2022.
Білгород і Курськ проти рязані: уявляєте, який буде двіж? 👍
https://www.youtube.com/watch?v=Bp-V1JxwAOU