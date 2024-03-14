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У російському Бєлгороді вибухи: "Передо мной только, что машина взорвалась!!!". ВIДЕО

У мережі опубліковані відеозаписи, які свідчать про обстріл російського Бєлгорода.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одному із записів чоловік каже, що перед ним вибухнув автомобіль. На інших записах тамтешні мешканці зафільмували звуки канонади над містом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни посилюють поліцейські пости у Бєлгородській області, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: 

обстріл (29037) Бєлгород (512) повітряна тривога (932)


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Топ коментарі
+52
А ви шо, ссуки, думали до вас не прийде? Тільки кацапам можна знущатись над іншими державами?
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14.03.2024 09:27
+37
До чего милое кино. А вы как думали бомбить безнаказанно Украину, убивать ее мирных жителей, женщин, детей. Теперь пусть война придет и на территорию России. Снова голосуйте за военного преступника Путина и получите еще больше смертей.
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14.03.2024 09:28
+36
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14.03.2024 09:34
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Якась нездорова канітєль на рашці
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14.03.2024 09:26 Відповісти
Це вони так намагаються одужувати...
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14.03.2024 09:28 Відповісти
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14.03.2024 09:35 Відповісти
Фотошоп , но мысль правильная .
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14.03.2024 10:42 Відповісти
мы ни при чьом:

"полыхает гражданская война..."

.
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14.03.2024 11:30 Відповісти
Легіони Свободи визволяють бідну росію з лап коопєратіва Озєро.
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14.03.2024 09:26 Відповісти
Цікава агітація за сцаря плешивого 😁
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14.03.2024 09:33 Відповісти
Кремлёвская хунта бомбит БНР.
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14.03.2024 09:26 Відповісти
А ви шо, ссуки, думали до вас не прийде? Тільки кацапам можна знущатись над іншими державами?
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14.03.2024 09:27 Відповісти
8 лет бамбоили БНР а где вы были все 8 лет как там мальчик в трусиках....
***** ну давай заводи шарманку то бамбомбили неонацисты китайцы СИ...
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14.03.2024 09:38 Відповісти
А ти думаєш - "легіонери" з собою взяли "Гради"? Це ж скільки треба для них везти снарядів! Вони ж б"ють по площі і серіями! Мені здається - самі ж кацапи і стріляють куди-попало З переляку!
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14.03.2024 09:40 Відповісти
Тут головне шо стріляють. А вже хто то другорядне. Якщо й самі кацапи по своїм гатять я буду тільки радий.
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14.03.2024 09:43 Відповісти
а шо такое ,а хто ето слелал
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14.03.2024 09:27 Відповісти
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14.03.2024 09:34 Відповісти
с Уругвая вылетели
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14.03.2024 10:00 Відповісти
Бу-га-га... 😁😂👍
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14.03.2024 11:48 Відповісти
Самі ***** банбят.
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14.03.2024 09:28 Відповісти
а ще 8 лєт впєрєді
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14.03.2024 09:32 Відповісти
В цю гру можна грати вдвох. Використовуючи кремлядські нарративи - то ППО мокшанське було!

Щоб ви всі погоріли, тварюки.
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14.03.2024 09:28 Відповісти
До чего милое кино. А вы как думали бомбить безнаказанно Украину, убивать ее мирных жителей, женщин, детей. Теперь пусть война придет и на территорию России. Снова голосуйте за военного преступника Путина и получите еще больше смертей.
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14.03.2024 09:28 Відповісти
Чомусь вони вважали, що війна, яку вони розпочали на чужій території, до них не прийде.
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14.03.2024 09:31 Відповісти
БНРчанє, ми вас розуміємо, але ні хєра не співчуваємо
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14.03.2024 09:31 Відповісти
На дорогах Білгорода-
На тачках дорогих бидлота...

Дививується...
Взривається щось..

Чия це робота?
Практикується?
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14.03.2024 09:31 Відповісти
Та це ж - СВО. Спеціальна Визвольна Операція.
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14.03.2024 09:35 Відповісти
ідьот па плану
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14.03.2024 09:40 Відповісти
Бєгі памагай)))
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14.03.2024 09:35 Відповісти
Заодно щось до рук прилипне.
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14.03.2024 09:37 Відповісти
Ясен пень что кацапоид не просто так побежит памагать. Заодно освободит трупы от колец и сережек. А если пасатижи взять то и коронки золотые если повезет можно раздобыть
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14.03.2024 09:55 Відповісти
Так вас попереджали що треба звалювати.
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14.03.2024 09:38 Відповісти
Черговой відосік від фсб(чи ктотам цім займається) і коментарем дебіла вані про гради(забув додати про хохлов-націстів).До болгорода більш 40км від кордону.Жоден град недостане з такою точністью.
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14.03.2024 09:38 Відповісти
так це схоже внутрішні розборки росіян
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14.03.2024 09:43 Відповісти
Яка точність ? Може бути випадковий приліт. Ракети з курсу збиваються.
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14.03.2024 12:02 Відповісти
А нас то, за что?!(с)
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14.03.2024 09:38 Відповісти
внє палітікі
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14.03.2024 09:41 Відповісти
Ой, як файно горить, наче ватра ...
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14.03.2024 09:39 Відповісти
ЧЬТО СЛУЧІЛАСЬ?..ПАЧЄМУ ФСЬО ЕТА ПРАІСХОДІТ?!!💤💀
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14.03.2024 09:40 Відповісти
передвиборчий салют, щоб жвавіше за ***** голосували.
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14.03.2024 09:44 Відповісти
Ще невідомо, чи буде в Бєлгороді то голосування. Наприклад в Тьоткіно вже не буде.
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14.03.2024 09:45 Відповісти
буде. і в тьткіно буде. результати "голосування" вже підраховані і готові до "обнародованія", чекають тільки того дня, коли там можна вже оголошувати "всєнародную паддєржку важдя".
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14.03.2024 09:52 Відповісти
Ну тоді виходить ваш комент про "щоб жвавіше голосували" не має сенсу, якщо там тільки обнародування і оголошування плануються
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14.03.2024 09:56 Відповісти
то був срказм, якшо шо.
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14.03.2024 09:59 Відповісти
тоді вибачте.

Сарказм у розмові помічають зміною інтонації, мімікою або жестами, а на папері або в коментах кращє додавати окремі позначки, курсив або тег "/s", щоб сарказм можна було відризняти від тупні.
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14.03.2024 10:19 Відповісти
Критично мислячим украiнцям не треба жестiв та мiмiки-
ми розумiемо коменти i без них, що то сарказм або юмор...
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14.03.2024 11:55 Відповісти
Если бы взять под контроль склад в Колбасной, то можно было бы стереть Блетгород с литса земли
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14.03.2024 09:45 Відповісти
та замінований той склад в ковбасній. якшо самі "придніствровці" не зв'яжуть своїх феесбешників і не розмінують - нічого не буде.
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14.03.2024 09:56 Відповісти
Все идет па плану строго с графиком. Что кацапоиды, оказывается в ету игру можно играть вдвоем. Надеюсь рашистам каждый день будет так весело. Жалко мы до мацквы не достаем. Интересно как бы масковским мажорам и путинскому бомонду понравилось ночевать в подвалах как бы они тогда запели
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14.03.2024 09:48 Відповісти
Сами себя обстреливают…. Ну и ладненько…
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14.03.2024 09:49 Відповісти
Потерпите, кацапы, скоро вас освоболят от мацковского режима...
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14.03.2024 09:50 Відповісти
ну їх в дупу, знов поїдуть у Суми до мене за пожрать.... було вже
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14.03.2024 10:01 Відповісти
Ось так виглядає "как-то так"
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14.03.2024 09:51 Відповісти
Ну исчезнет у вас пару областных центров и десяток районных, ну то такое...
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14.03.2024 09:51 Відповісти
черговий "рязанский сахар"-2024 від ***** своїм тєрпілам-холопам, "шоб думалось меньше"
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14.03.2024 10:00 Відповісти
Ось вам, рашистські нелюди! Сподіваюсь буде ще і значно більше!
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14.03.2024 10:01 Відповісти
Вибари вибари,
Шо з їб"лом, п*дари?
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14.03.2024 10:04 Відповісти
"Мало-мало-мало-мало-мало огня! Я хочу ещё НАМНОГО больше!"
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14.03.2024 10:16 Відповісти
Кацапи не брешіть , які гради ? То газовий балон в автівці бухнув ))) Красотааа !))
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14.03.2024 10:33 Відповісти
Це СВО, дєтка. І це ж ви ще не починали.
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14.03.2024 10:39 Відповісти
красота то какая, лепота
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14.03.2024 10:44 Відповісти
а ви що хотіли?? "сво" ж !!! Жеріть!
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14.03.2024 10:48 Відповісти
Тревожно!!!
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14.03.2024 10:48 Відповісти
Чим, чим обстріляли? Які ж кацапи довбонуті. Градами вас може обстріляти, виключно, ваше ж *****. Це його передвиборча агітація.
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14.03.2024 10:51 Відповісти
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14.03.2024 10:51 Відповісти
Ностальгія....
Точно як у Харкові навесні 2022.
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14.03.2024 10:56 Відповісти
Страшно ***.... Так это ваш ***** несет вам радость, счастье, именуемый на весь мир *****. Это вы мычите ходя раком не имея голоса свободы , не за горами он и ядера подкинет для полного облучения исцеления , жаль что еще не доходит до ваших курино ватных мозгов кацапо раши....
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14.03.2024 11:12 Відповісти
"Бедные лугандоняне", сбежавшие в цапорылию прихисток шукаты... Хто зна, где теперь в тех епенях будет прихистно... в Белгороде, чи в Туве, где если чьо, всех не узкоглазых вырежут.
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14.03.2024 11:18 Відповісти
Ну, підарюжки, ви хотіли вибухів у нас? А це вибухи у вас, жріте мразі!
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14.03.2024 11:32 Відповісти
приємно, чорт забирай!
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14.03.2024 11:51 Відповісти
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14.03.2024 12:05 Відповісти
"І пєгєд намі, тавагіщі, стаіт агхіважнєйшая тєпєгь задача: пгєвгатіть ету імпєріалістічєскую вайну в ґгажданскую!" (c) хтось, 1917 рік

Білгород і Курськ проти рязані: уявляєте, який буде двіж? 👍
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14.03.2024 12:49 Відповісти
Це друге попередження для ідіотів, що не зрозуміли команду "Тікайте"!!!
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14.03.2024 13:46 Відповісти
яка краса, коли в них підгорає 🤙
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14.03.2024 14:07 Відповісти
Трохи дратує, що Білгород журналюжки постійно називають кацапським.
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14.03.2024 15:27 Відповісти
Старе відео про БНР знову актуальне.
https://www.youtube.com/watch?v=Bp-V1JxwAOU
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14.03.2024 19:46 Відповісти
це все фейк і постановка, вони самі себе обстрілюють, щоб Україну звинуватити, у них громадянська війна, це народ Білгородської народної республіки хоче відокремитись від х..ловського режима, що забороняє їм розмовляти на білгородській мові, і взагалі Білгород ніколи не був раіся, це Члєнін придумав і Австрійський генштаб.
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14.03.2024 22:00 Відповісти
Яке тільки горе горесне
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15.03.2024 00:47 Відповісти
 
 