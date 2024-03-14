УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8782 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
1 647 9

Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні двох дронів для воїнів на передовій. ВIДЕО

Юлія Толмачова, волонтерка, яка допомагає ЗСУ, збирає кошти для воїнів 54 та 31 бригад на закупівлю двох дронів, які допоможуть ліквідовувати ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше волонтерка привезла воїнам автомобілі, дрони, прилади спостереження, за допомогою яких Сили оборони мають можливість знищувати ворога.

Тепер воїнам 54 і 31 бригад ЗСУ потрібні два дрони Mavic 3Т, які дозволять Силам оборони ліквідовувати ворогів в ночі і коригувати свою роботу. Як приклад - відео знищення російського БТР за допомогою дрона.

Ціна одного дрона - 190 тисяч гривень. Сума за два коптери - 380 тисяч гривень.

Реквізити для допомоги:

Приват - 4149629351302674 - Юля Толмачова.

PayPal: [email protected]

Монобанка на дрони

Читайте: Волонтер Толмачова просить допомогти з придбанням двох дронів для ЗСУ

Автор: 

допомога (8430) волонтери (1339) Толмачова Юлія (27)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
14.03.2024 10:15 Відповісти
+
показати весь коментар
14.03.2024 10:30 Відповісти
25 грн з кожного відвідувача Цензора
показати весь коментар
14.03.2024 10:31 Відповісти
Я доначу тільки структурам, яким довіряю. Наприклад, https://t.me/budem_bambit/3486 ГО "Справа Громад"; менеджер якої https://t.me/budem_bambit/3486 Юрій Бірюков нас всіх просить...:

У роботі волонтера я завжди сподівався, що допомога яка передається, прослужить максимально довго. Що вантажівки їздитимуть роками, що прально-душові комплекси будуть списані за десяток років тощо. А ось ФПВ... Парадокс збору грошей на ФПВ дрони полягає в тому, що термін його роботи вимірюється десятками хвилин. Але результат його роботи - прямо ось тішить око!
Тема ФПВ дронів для нас відносно "нова", адже це лише четвертий наш вантаж.
СЬОГОДНІ ЩЕ ДВІ ТИСЯЧІ ШТУК
Це там трохи більш як 30 мільйонів гривень, але нема причин сумувати за термін роботи кожного дрона. Бо там - "одна нога тут, а інша нога там" і кожна така фраза означає, що наша земля звільнилася ще від кількох окупантів. Не дарма ж Порошенка на росії офіційно обізвали терористом
Будуть гроші та репости - будуть ФПВ дрони - будуть окупанти втрачати голову від "захвату". Захват, у цьому разі, забезпечує кілограм вибухівки + вражаючі елементи.

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 2068 6400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
показати весь коментар
14.03.2024 10:41 Відповісти
І сюди теж задоначу.
показати весь коментар
14.03.2024 10:50 Відповісти
+
показати весь коментар
14.03.2024 10:47 Відповісти
ВАУ! Друзі, нарешті ! дЄрмак купив для армії дронів вже .... один дрон ? А падляка скільки ? Аж десять ? А що купив зеленСКИЙ ? Невже ? 100 пачок Мівіни ! І всЬо ?
показати весь коментар
14.03.2024 10:59 Відповісти
До 95 кварталу нехай звернеться, вони точно допоможуть.
показати весь коментар
14.03.2024 11:17 Відповісти
+
показати весь коментар
14.03.2024 23:50 Відповісти
 
 