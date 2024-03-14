Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні двох дронів для воїнів на передовій. ВIДЕО
Юлія Толмачова, волонтерка, яка допомагає ЗСУ, збирає кошти для воїнів 54 та 31 бригад на закупівлю двох дронів, які допоможуть ліквідовувати ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше волонтерка привезла воїнам автомобілі, дрони, прилади спостереження, за допомогою яких Сили оборони мають можливість знищувати ворога.
Тепер воїнам 54 і 31 бригад ЗСУ потрібні два дрони Mavic 3Т, які дозволять Силам оборони ліквідовувати ворогів в ночі і коригувати свою роботу. Як приклад - відео знищення російського БТР за допомогою дрона.
Ціна одного дрона - 190 тисяч гривень. Сума за два коптери - 380 тисяч гривень.
Реквізити для допомоги:
Приват - 4149629351302674 - Юля Толмачова.
PayPal: [email protected]
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У роботі волонтера я завжди сподівався, що допомога яка передається, прослужить максимально довго. Що вантажівки їздитимуть роками, що прально-душові комплекси будуть списані за десяток років тощо. А ось ФПВ... Парадокс збору грошей на ФПВ дрони полягає в тому, що термін його роботи вимірюється десятками хвилин. Але результат його роботи - прямо ось тішить око!
Тема ФПВ дронів для нас відносно "нова", адже це лише четвертий наш вантаж.
СЬОГОДНІ ЩЕ ДВІ ТИСЯЧІ ШТУК
Це там трохи більш як 30 мільйонів гривень, але нема причин сумувати за термін роботи кожного дрона. Бо там - "одна нога тут, а інша нога там" і кожна така фраза означає, що наша земля звільнилася ще від кількох окупантів. Не дарма ж Порошенка на росії офіційно обізвали терористом
Будуть гроші та репости - будуть ФПВ дрони - будуть окупанти втрачати голову від "захвату". Захват, у цьому разі, забезпечує кілограм вибухівки + вражаючі елементи.
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