Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні двох дронів для воїнів на передовій. ВIДЕО

Юлія Толмачова, волонтерка, яка допомагає ЗСУ, збирає кошти для воїнів 54 та 31 бригад на закупівлю двох дронів, які допоможуть ліквідовувати ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше волонтерка привезла воїнам автомобілі, дрони, прилади спостереження, за допомогою яких Сили оборони мають можливість знищувати ворога.

Тепер воїнам 54 і 31 бригад ЗСУ потрібні два дрони Mavic 3Т, які дозволять Силам оборони ліквідовувати ворогів в ночі і коригувати свою роботу. Як приклад - відео знищення російського БТР за допомогою дрона.

Ціна одного дрона - 190 тисяч гривень. Сума за два коптери - 380 тисяч гривень.

Реквізити для допомоги:

Приват - 4149629351302674 - Юля Толмачова.



PayPal: [email protected]

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