Комплекс спостереження "Муром-М" та три ворожі автомобілі знищили спецпризначенці ГУР МО на запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони України "КАБУЛ 9" за допомогою дронів-камікадзе знищили комплекс спостереження "Муром-М" та три ворожі автомобілі на запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.
"Розвідники виявили та спалили 2 вантажних автомобілі, позашляховик російських загарбників, а також ворожий комплекс відеоспостереження "Муром-М", - зазначається у коментарі до відео.
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чому в ЗСУ нама достатньої кількості цих бпла.
це не таурус, де треба згоду шольца
це не атакамс великої дії де треба дозвіл конгресу, сенату, байдена
не ф 16 де потрібно дозвіл від всієї ***** НАТИ..
треба дрони, а мусара купують крузаки
зе дає 17 ярдів на дороги
курви мерір та голів ода виграють тендери на сотні мільйонів на, ****, контент
для каналу РАДА
на контент **** 100 лямів...
МО розкрадає свій бюджет
а воно кожен день щось нам писдить
роблячи стурбовану, серйозну мордуліца