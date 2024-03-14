Комплекс спостереження "Муром-М" та три ворожі автомобілі знищили спецпризначенці ГУР МО на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони України "КАБУЛ 9" за допомогою дронів-камікадзе знищили комплекс спостереження "Муром-М" та три ворожі автомобілі на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Розвідники виявили та спалили 2 вантажних автомобілі, позашляховик російських загарбників, а також ворожий комплекс відеоспостереження "Муром-М", - зазначається у коментарі до відео.

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