РДК знову закликає жителів Курська та Бєлгорода евакуюватися: "Ми відкриємо вогонь по військових цілях". ВIДЕО

Бійці Російського добровольчого корпусу закликають цивільне населення Бєлгорода та Курська евакуюватися або переміститися до укриттів. Обіцяють найближчим часом вдарити по військових цілях.

Відповідне повідомлення було опубліковане в телеграм-каналі РДК о 9:14, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знову звертаємося до жителів Курщини та Бєлгородщини!

Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту або евакуації, а обстріли мирних міст і сіл України тривають, як і раніше. Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся", - закликали в Російському добровольчому корпусі.

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Глава і засновник РДК Денис Нікітін пообіцяв, що протягом півтори години після цього звернення по військових цілях на території Курської та Бєлгородської областей буде відкрито вогонь.

Раніше Міноборони РФ заявило, що близько 8:30 ранку над Бєлгородською областю нібито збили 8 реактивних снарядів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

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За словами глави штабу РДК Олександра (Фортуни), станом на ранок 14 березня корпус продовжує вести в Росії наступальні дії.