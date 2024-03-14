РДК знову закликає жителів Курська та Бєлгорода евакуюватися: "Ми відкриємо вогонь по військових цілях". ВIДЕО
Бійці Російського добровольчого корпусу закликають цивільне населення Бєлгорода та Курська евакуюватися або переміститися до укриттів. Обіцяють найближчим часом вдарити по військових цілях.
Відповідне повідомлення було опубліковане в телеграм-каналі РДК о 9:14, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знову звертаємося до жителів Курщини та Бєлгородщини!
Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту або евакуації, а обстріли мирних міст і сіл України тривають, як і раніше. Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся", - закликали в Російському добровольчому корпусі.
Глава і засновник РДК Денис Нікітін пообіцяв, що протягом півтори години після цього звернення по військових цілях на території Курської та Бєлгородської областей буде відкрито вогонь.
Раніше Міноборони РФ заявило, що близько 8:30 ранку над Бєлгородською областю нібито збили 8 реактивних снарядів.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.
За словами глави штабу РДК Олександра (Фортуни), станом на ранок 14 березня корпус продовжує вести в Росії наступальні дії.
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Чорнобаївка...
Для всієї русні
Роз'%баївка.
Вони мабуть усі були за СВО.
"Кто нє спрятался, я не віноват"
Убивайте их всех нахрен! Пусть рашисты умоются своей кровью! Иначе они ничего никогда не поймут!
В тот же день товарищ Куусинен обратился в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой о признании.
2 декабря в Москве Молотов и Куусинен в присутствии Сталина подписали "договор о взаимопомощи и дружбе",
орки наооборот підтримають ху..ла ще більше тому що нато напало.... Вагнер чого колись здався тому що тупе стадо не підтримало їх повстання...
от удари по оборонці, інфраструктурі ... НПЗ це реально вибивання економіки війни і надприбутків орківських олігархів
Они все еще там!
Впрочем, они же у себя дома....
Им там хорошо....
Все родное ,привычное...
Настроился на полицейскую волну - все понятно
Не то, что росиянцам в Украине
Встретят западенца - и переводчик с украинского не всегда поможет..