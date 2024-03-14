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РДК знову закликає жителів Курська та Бєлгорода евакуюватися: "Ми відкриємо вогонь по військових цілях". ВIДЕО

Бійці Російського добровольчого корпусу закликають цивільне населення Бєлгорода та Курська евакуюватися або переміститися до укриттів. Обіцяють найближчим часом вдарити по військових цілях.

Відповідне повідомлення було опубліковане в телеграм-каналі РДК о 9:14, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знову звертаємося до жителів Курщини та Бєлгородщини!

Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту або евакуації, а обстріли мирних міст і сіл України тривають, як і раніше. Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся", - закликали в Російському добровольчому корпусі.

Читайте: РДК веде в Росії наступальні дії, - голова штабу корпусу Олександр (Фортуна)

Глава і засновник РДК Денис Нікітін пообіцяв, що протягом півтори години після цього звернення по військових цілях на території Курської та Бєлгородської областей буде відкрито вогонь.

Раніше Міноборони РФ заявило, що близько 8:30 ранку над Бєлгородською областю нібито збили 8 реактивних снарядів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

Також читайте: В РДК воюють полонені з "Вагнера" та "Шторм-Z". Вони б’ються краще за всіх, - командир Нікітін

За словами глави штабу РДК Олександра (Фортуни), станом на ранок 14 березня корпус продовжує вести в Росії наступальні дії.

Автор: 

Бєлгород (512) Курськ (1151) РДК (66)


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Топ коментарі
+24
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14.03.2024 11:26
+11
"в Харьков и Чернобаевку!"
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14.03.2024 11:35
+7
Та відкривайте вже!
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14.03.2024 11:22
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То вони ще там ?
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14.03.2024 11:21 Відповісти
нет,***,кацапы с градом сами себя обстреливают))))
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14.03.2024 11:29 Відповісти
Дивно і все. таке враження що їх туди впустили спеціально. Кіношку познімати.
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14.03.2024 11:32 Відповісти
Для знищення зрадників путлер використав би всі можливості,щоб показати приклад що буде за зраду раісі,а виявити їх з допомогою БПЛА нескладно... але думаю що рейд завершиться успішно і легіонери,як і минулого разу, без особливих проблем повернуться Україну.
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14.03.2024 11:46 Відповісти
Не , там , судя по всему , задача изничтожить белгородский аэродром , откуда самолеты взлетают бомбить и откуда запускают С-300-400 по Харькову.
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14.03.2024 12:08 Відповісти
там друшлаг не на граница,все эти надувания щек про сумы и харьков,оказалось как обычно мыльным пузырем,хотя думающие и интерес войной люди и так понимают что 99% кацы сейчас на донецком и запор(работино) фронте....какие наступление на сумы и харьков вообще могла быть речь непонятно,только для тупорых амеб домохозяек разганяли. только те и могут от кацапских мультов сцаться,автрая армия 3 мира.
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14.03.2024 12:25 Відповісти
Пані , навіщо вони там , і що за провокацію зроблять , як завжди ,узнаємо пізніше . Вони там не просто так -повірте . Тримаємо за них кулачки . До речі згадайте ось це , тоді з ними були і поляки , просто вмикніть логіку , і все зрозумієте , по посиланню -- https://www.unian.net/war/ataka-na-belgorod-ryadom-raspolozheno-hranilishche-yadernogo-oruzhiya-karta-12265746.html
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14.03.2024 12:59 Відповісти
Та відкривайте вже!
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14.03.2024 11:22 Відповісти
Поки не проголосують за пу нікуди не підуть.
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14.03.2024 12:07 Відповісти
Трішки ранувату почали, як на мене - десь треба було за декілька днів до виборів у рашці почати. Резонанс був би краще.
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14.03.2024 11:26 Відповісти
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14.03.2024 11:26 Відповісти
"в Харьков и Чернобаевку!"
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14.03.2024 11:35 Відповісти
Чорнобаївка,
Чорнобаївка...
Для всієї русні
Роз'%баївка.

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14.03.2024 11:37 Відповісти
А чим ті кацапи не війскова ціль?
Вони мабуть усі були за СВО.
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14.03.2024 11:31 Відповісти
Та скільки можна закликати та чекати?! Лупіть вже!
"Кто нє спрятался, я не віноват"
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14.03.2024 11:36 Відповісти
Не теряйте время!
Убивайте их всех нахрен! Пусть рашисты умоются своей кровью! Иначе они ничего никогда не поймут!
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14.03.2024 11:37 Відповісти
Пора уже объявлять Курскую Народную Республику и обращаться к Киевскому Режиму за военной помощью!

В тот же день товарищ Куусинен обратился в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой о признании.
2 декабря в Москве Молотов и Куусинен в присутствии Сталина подписали "договор о взаимопомощи и дружбе",
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14.03.2024 11:44 Відповісти
Без прикриття ППО та авіації такий наступ не матиме якогось тактичного успіху....
орки наооборот підтримають ху..ла ще більше тому що нато напало.... Вагнер чого колись здався тому що тупе стадо не підтримало їх повстання...

от удари по оборонці, інфраструктурі ... НПЗ це реально вибивання економіки війни і надприбутків орківських олігархів
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14.03.2024 11:49 Відповісти
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14.03.2024 12:07 Відповісти
Ни фига себе!
Они все еще там!
Впрочем, они же у себя дома....
Им там хорошо....
Все родное ,привычное...
Настроился на полицейскую волну - все понятно
Не то, что росиянцам в Украине
Встретят западенца - и переводчик с украинского не всегда поможет..
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14.03.2024 12:18 Відповісти
Клоунада продовжується)
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14.03.2024 12:33 Відповісти
Клоунада в ОПі .
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14.03.2024 13:00 Відповісти
 
 