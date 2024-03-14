У Тьоткіно Бєлгородської області знищено 2 склади боєкомплекту армії РФ, - легіон "Свобода Росії". ВIДЕО

Легіон "Свобода Росії" повідомляє про знищення в селі Тьоткіно Бєлгородської області двох складів з боєкомплектом російської армії.

Відповідне відео легіон опублікував у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Поки путінська армія знищує будинки цивільних, артилеристи Легіону філігранно знищили одразу 2 склади БК путінських військ в Тьоткіно. Красиво горить", - йдеться у повідомленні.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

За словами глави штабу РДК Олександра (Фортуни), станом на ранок 14 березня корпус продовжує вести в Росії наступальні дії.

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Російські добровольці закликають цивільне населення Бєлгорода й Курська евакуюватися, бо збираються нанести удари по військових об'єктах у цих містах.