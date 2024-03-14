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У Тьоткіно Бєлгородської області знищено 2 склади боєкомплекту армії РФ, - легіон "Свобода Росії". ВIДЕО

Легіон "Свобода Росії" повідомляє про знищення в селі Тьоткіно Бєлгородської області двох складів з боєкомплектом російської армії.

Відповідне відео легіон опублікував у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Поки путінська армія знищує будинки цивільних, артилеристи Легіону філігранно знищили одразу 2 склади БК путінських військ в Тьоткіно. Красиво горить", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: РДК знову закликає жителів Курська та Бєлгорода евакуюватися: "Ми відкриємо вогонь по військових цілях". ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

За словами глави штабу РДК Олександра (Фортуни), станом на ранок 14 березня корпус продовжує вести в Росії наступальні дії.

Також читайте: Суд РФ взяв під варту трьох членів "Російського добровольчого корпусу"

Російські добровольці закликають цивільне населення Бєлгорода й Курська евакуюватися, бо збираються нанести удари по військових об'єктах у цих містах.

Автор: 

росія (65925) Бєлгород (512) Легіон Свобода Росії (62)


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Топ коментарі
+34
Свободу Тёткинской Народной Республике!!!
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14.03.2024 12:51
+34
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.

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14.03.2024 12:54
+21
Путіну там не снитьчя ще Чаушеску?
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14.03.2024 12:51
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Свободу Тёткинской Народной Республике!!!
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14.03.2024 12:51 Відповісти
Путіну там не снитьчя ще Чаушеску?
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14.03.2024 12:51 Відповісти
Как то не заметно разрывов от горящих бк, когда фейерверком летят в разные стороны.
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14.03.2024 12:51 Відповісти
ти намагаєшься порівняти бійців із собою?
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14.03.2024 13:08 Відповісти
Ви не маєте з ким поспілкуватись ? У вас брак уваги ,до своєї персони ?
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14.03.2024 13:12 Відповісти
Разрывов не видно , но БТР - то сгорел ....
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14.03.2024 13:09 Відповісти
Коли горить, немає вже БТР
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14.03.2024 13:42 Відповісти
Там продовольча крамниця, вчора показували.
Згорів...
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14.03.2024 13:40 Відповісти
Я так и думал, что или запасы продуктов или какое то имущество , но явно не боекомплект
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14.03.2024 13:59 Відповісти
Молодца!
А главное - не скучно теперь белгородцам и курчанам
И их курицам и курчатам
Всяко же интереснее - чем слушать путинскую лажу
Про МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ
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14.03.2024 12:52 Відповісти
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14.03.2024 12:53 Відповісти
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.

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14.03.2024 12:54 Відповісти
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14.03.2024 13:06 Відповісти
Да! Точно так! )
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14.03.2024 13:49 Відповісти
А де детонація?
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14.03.2024 12:58 Відповісти
Де-де. На самом интересном видик выключили.
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14.03.2024 13:02 Відповісти
Не знаю що вони там знищили, але нас вже другий день без перерви криють артою з Тьоткіно...
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14.03.2024 13:10 Відповісти
Може то був "вєщєвой склад". А труси для них теж "боєкомплект".
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14.03.2024 14:02 Відповісти
Склади якого саме БК так тихо горять?
Блакитні та зелені дахи будівель, які стоять майже впритул, абсолютно цілі і чисті.
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14.03.2024 13:01 Відповісти
Вот смотрите, Тьоткино уже третий день - наше. Какой дуракм будет взрывать трофеи. То зажгли уже пустые склады.
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14.03.2024 13:11 Відповісти
Але Легіон звітує, що склади знищені із БК.

"Легіон "Свобода Росії" повідомляє про знищення в селі Тьоткіно Бєлгородської області двох складів з боєкомплектом російської армії."

Джерело:
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14.03.2024 13:20 Відповісти
Величезна перемога в Тіктокіно.
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14.03.2024 13:03 Відповісти
Вже Білгород ********, кицюню..
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14.03.2024 13:09 Відповісти
Його вже 2 роки ********.
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14.03.2024 13:13 Відповісти
Як це мило та приємно.
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14.03.2024 13:03 Відповісти
Тьоткіно, ***** ж казав "ми спрячімся за тьоток, старіков і дєтєй".
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14.03.2024 13:03 Відповісти
Точно в Теткино стрельнули? Не по Рижевке случайно? А то в запаре съемок можно перепутать..
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14.03.2024 13:13 Відповісти
Шеф, всьо прапала !!!
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14.03.2024 13:15 Відповісти
Непонятная заваруха там уже три дня,Кремлевская пропаганда всех уже убила и боты заявляли о сотнях видео на выходе ноль кроме танка на КППа добробаты показывают подбитую бронетехнику но информации тоже мало.В общем война в тумане.
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14.03.2024 13:21 Відповісти
Заваруха на кордоні.
Теткіне під обстрілом
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14.03.2024 13:43 Відповісти
Тьоткіно вже набридло. Хватайте Дєвушкіно.
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14.03.2024 13:21 Відповісти
Слабенько горить. Набагато краще сьогодні згоріла недобудована багатоповерхівка в кацапській Твєрі.
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14.03.2024 13:29 Відповісти
Що за муйня? Тьоткіно Курської області!
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14.03.2024 13:31 Відповісти
"Ну мені нравиця як воно горить, люди хробаки бігають, суєтяться..."
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14.03.2024 13:49 Відповісти
А зачем их взрывать, эти боеприпасы надо было использовать в борьбе с рашистской властью, или там гранаты были "не той системы"? )
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14.03.2024 13:53 Відповісти
Судя по кацапским видосикам там не очень хорошо.
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14.03.2024 13:55 Відповісти
Як це мило та приємно:

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14.03.2024 14:09 Відповісти
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14.03.2024 14:12 Відповісти
На жаль, військові склади із ************ не знищено, бо не видно детонації боєкомплектів.
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14.03.2024 14:41 Відповісти
Хотят ли русские войны? Питання риторичне. Тепер маєте. У власному дворі...
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14.03.2024 14:53 Відповісти
Не понял. А почему удалили мой коммент? Тёткино, это курская обл. ! Проверьте сами. Какой склад Б/К? Где детонация? Там бы половину городишка разнесло! Зачем уничтожать б/к, это же трофеи. Нам же говорят что Тёткино под контролем РДК? Как так, что они шли в БНР,, оказались в Рыжевке ( Укр), а потом оказались в курской обл.? Одни вопросы, ответов нет!
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14.03.2024 15:08 Відповісти
 
 