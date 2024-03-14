У Тьоткіно Бєлгородської області знищено 2 склади боєкомплекту армії РФ, - легіон "Свобода Росії". ВIДЕО
Легіон "Свобода Росії" повідомляє про знищення в селі Тьоткіно Бєлгородської області двох складів з боєкомплектом російської армії.
Відповідне відео легіон опублікував у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Поки путінська армія знищує будинки цивільних, артилеристи Легіону філігранно знищили одразу 2 склади БК путінських військ в Тьоткіно. Красиво горить", - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.
За словами глави штабу РДК Олександра (Фортуни), станом на ранок 14 березня корпус продовжує вести в Росії наступальні дії.
Російські добровольці закликають цивільне населення Бєлгорода й Курська евакуюватися, бо збираються нанести удари по військових об'єктах у цих містах.
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А главное - не скучно теперь белгородцам и курчанам
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Всяко же интереснее - чем слушать путинскую лажу
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Блакитні та зелені дахи будівель, які стоять майже впритул, абсолютно цілі і чисті.
"Легіон "Свобода Росії" повідомляє про знищення в селі Тьоткіно Бєлгородської області двох складів з боєкомплектом російської армії."
Джерело:
Теткіне під обстрілом
людихробаки бігають, суєтяться..."