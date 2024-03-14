Бійці пропутінського підрозділу у селі Сподарюшине на Бєлгородщині підняли білий прапор, щоб здатися у полон. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому бійці пропутінського підрозділу підняли білий прапор, щоб здатися у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сигнал про намір здатися зафільмував безпілотник у селі Сподарюшине Грайворонського району Бєлгородщини.

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