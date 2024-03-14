Бійці пропутінського підрозділу у селі Сподарюшине на Бєлгородщині підняли білий прапор, щоб здатися у полон. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому бійці пропутінського підрозділу підняли білий прапор, щоб здатися у полон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сигнал про намір здатися зафільмував безпілотник у селі Сподарюшине Грайворонського району Бєлгородщини.
Топ коментарі
+59 Ігор Круглій
показати весь коментар14.03.2024 14:56 Посилання
+46 Oleh Syvenkyy
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+44 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар14.03.2024 14:58 Посилання
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вони що католики?
чи їх папа с ксендзами охмурили ?
я цю сучку з самого початку розколов - від неї тхнуло фсб навіть через монітор
не догледів кірілка
паствустадо своє
Локація: Сподарюшино, бнр
50.501360,35.471440
(зверху фрагмент з відео, внизу супутниковий знімок для порівняння)
Тож пропогандистський ефект від дій РДК тощо - це добре, але нам своє робити - знищувати якомога більше громадян засрашки.
СподНР не хочет кормить Мацкву!!!
Кремлёвская хунта, прекратите дамбить СподНР!!!
річка, дорога, будинки
Була новина на цензорі з двома потужними вибухами, не виключено що й тут щось подібне було.
воронеж не дасть збрехати.