Поліція евакуювала мешканців прикордонного села в Сумській області, де росіяни знищили міст. ВIДЕО

Росіяни ракетою знищили міст через річку Ворскла поблизу населеного пункту Лугівка, це значно ускладнило евакуацію мирних мешканців із села.

Про це повідомили в Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог руйнує житло мирних жителів, об'єкти інфраструктури. Вчора російською ракетою знищено міст через річку Ворскла. Поліцейський Дмитро Піддубний евакуював 16 жителів села Лугівка", - повідомили правоохоронці.

Також поліція повідомила, що росіяни і надалі продовжують руйнувати будинки мирних жителів та інфраструктуру Сумщини. Із села Лугівка поліцейські евакуювали 16 жителів. Також вони здійснюють супровід мирного населення та слідкують за дотриманням громадського порядку.

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