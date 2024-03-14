Української зброї буде ще більше: більше наших снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський анонсував збільшення виробництва української зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні я мав нагоду подякувати працівникам нашого оборонного комплексу - людям, які присвятили своє життя українській силі. Які роблять нашу зброю, що проявляє себе на фронті, на морі, в ударах з повітря по російській системі війни. Дякую за українські снаряди, гармати, за дрони, за наші ракети, за наші системи РЕБ - за все те, що допомагає нашим воїнам битись і береже життя Україні та українців.
Буде ще більше нашої зброї, снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ. Я сьогодні зустрічався з працівниками одного з таких підприємств - оборонних. Офіційно про таке не говоримо. Зараз, у час війни, не можемо відкрито показувати все, що ми можемо дійсно. Після війни, звичайно, будемо висловлювати нашу вдячність відкрито. Це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитись. Суттєво. І з кожним днем ми накопичуємо все більше цієї сили. Такої потрібної сили - такої далекобійної нашої сили", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Спикера дожали: Помощь Украине Будет! / Совместная операция Трампа и ФСБ // №696- Юрий Швец
у вигляді кредиту чи ленд-лізу
знову обнюхався
мільйон дронів
оведофуя снарядів
як кажуть в народі: для тебе немає нічого неможливого, якщо писдобол!
А якщо по темі: до великої війни нічого не заважало виготовляти зброю, снаряди, ракети і навіть великої дальності, пам"ятаю просили для цього не надто космічні суми на фоні будівництва доріг і мостів здебільшого на сході, тепер нема доріг і нема ракет, проте є вечірній гундос-обіцянка.
Потужно і незламно
1. Маневрування батареї та вихід з зони ураження на максимальній швидкості за межі дальності ворожих дронів, окремими машинами, не очікуючи команд та колон має бути визначено як один з приортетів бойової підготовки.
2. У разі активної бойової роботи та недоцільності на деякий час залишати позиційний район, позиції Patriot має в обов'язковому порядку прикриватись зенітно-ракетними системами малої дальності.
3. Засоби РЕБ у випадку наближння дронів до позиційних районів Patriot мають ставити направлені перешкоди відеосигналу дронів противника, щоб ускладнити спостереження та визначення цілі.
4. В позиційному районі Patriot навколо мають розготоратись макети, які імітують роботу батареї. Такі засоби маскування досі не застосовуються, хоча вартість таких макетів у сотні разів менше вартості однієї пускової. Ворог повинен постійно бачити хіибні цілі і витрачати час на їх ідентифікацію та боєкопмлект на ураження. Справжні машини системи Patriot повинні мати комплект маскування, щоб приховувати свій сілует від швидкого розпізнавання. Командування Повітряних сил макети Patriot не застосовує, хоча це найпотужніша зброя яка потребує максимального захисту.
Віповідальність за ураження пускових установок Patriot в повній мірі несе командування Повітряних сил, частково - командування батареї, яке не встигло вивести особовий склад та техніку з-під удару.
Стояти у колонах на відкриому місці в зоні дій дронів противника - смертельно небезпечно, прошу військовослужбовців не чекати ніколи команди на рух, а діяти по обстановці, не допускати скупчень, не стояти.
Це не перший випадок обстрілів росіянами позицій Patriot, і випадки абсолютно незрозумілого тривалого знаходження на позиціях, запізнення з маневром, трапляються, на жаль, не вперше. Але висновки досі не були зроблені, і тому закономірно, що наслідком відсутності післяопераційного аналізу стала трагедія 9 березня під Покровськом.
Війна не пробачає не засвоєних уроків. Споіваюсь, що нарешті висновки будуть зроблені, і війська отримають точні накази і в тактиці бойового застосування та в забезпеченні роботи ППО нарешті почнуться системні зміни.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWdkJHT7tsvncZfNYFtFJRmIExhyLXt0mGkeX-cB57_WhpBikh9QwD1Gd4qm6eQxMNFPtBSHQb9IqPLxMFTJZZs8ENk2bFd9Hif3-V6q-V3YAH3mkehZxZRq9QPmSiDOZK-uejv0VCpx-72to73zxOS&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
В армии думать особо некому.
Видимо залужный не разрешал тянуть пэтриот на передовую. А как только сняли, "великий" палковводец пошел в наступление и потерял пусковую, хаймарс и вертолеты, а может ещё что.
29 липня під час під час відвідування у Києві дитячої лікарні «Охматдит» президент Володимир Зеленський, схоже, спробував пожартувати та спародіювати чи-то попередників, чи-то типових політиків. Вийшло невдало: заява голови держави розлетілася мережею та не викликала очікуваної реакції: лише непорозуміння, обурення та кепкування.
дітки впісялись, няні упали в обморок
Та й набридли байки із склєпа !
НаріТу це подобається. Хоче ще.
Те ж саме дєрьмак протягне з "Рейнметаллом" під кришею найвеличнішого...
Нагадаю: з усіх обісцянок найвеличнішого виконано лише дві: "проє@алі" і "я ваш вирок"
Коли ця курва скаже, що воно щось вже зробила???
Вже пʼять років лише відосікі з обіцянками, з яких виправдались лише шашлики… але з людей…
Нам би такого президента хоча би у 2021-му році...
***, якщо це гундосе блювотиння іще заходить посполитим, то нам ****** по-любому, навіть якщо станеться неймовірне й нас не погромлять кацапи...
ху*ло мале зелене - коли в тебе вже язик відсохне від брехні
За два роки війни з ким тільки Зе не підписував договори про виробництво зброї, і з турками і з німцями і з іншими країнами, а той зброїм ніхто в очі не бачив, бо то блєф і відволікання уваги від ЗДАЧІ України в березні в Туреччині.
"буде", "стане більше", "почнемо виготовляти", "плануємо" .
і майже ніколи у відосиках не звучить "виготовлено", "зроблено", "досягнуто"
То може і зброя нам вже не потрібна іноземна.
Все йде по путінському плану.
Мрія росі здійснилась в зеенькому.
Господи, позбав нас українців цього недорозумінняня, яке випадково в 2019році взяло на себе правління України і яке вдягло корону найвеличнішого правителя всесвіту.
Дякую.