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Української зброї буде ще більше: більше наших снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський анонсував збільшення виробництва української зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні я мав нагоду подякувати працівникам нашого оборонного комплексу - людям, які присвятили своє життя українській силі. Які роблять нашу зброю, що проявляє себе на фронті, на морі, в ударах з повітря по російській системі війни. Дякую за українські снаряди, гармати, за дрони, за наші ракети, за наші системи РЕБ - за все те, що допомагає нашим воїнам битись і береже життя Україні та українців.

Буде ще більше нашої зброї, снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ. Я сьогодні зустрічався з працівниками одного з таких підприємств - оборонних. Офіційно про таке не говоримо. Зараз, у час війни, не можемо відкрито показувати все, що ми можемо дійсно. Після війни, звичайно, будемо висловлювати нашу вдячність відкрито. Це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитись. Суттєво. І з кожним днем ми накопичуємо все більше цієї сили. Такої потрібної сили - такої далекобійної нашої сили", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Зеленський вручив військовим державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) звернення (621)


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Топ коментарі
+50
И асфальта...

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14.03.2024 21:57
+41
мільярд дерев
мільйон дронів
оведофуя снарядів
як кажуть в народі: для тебе немає нічого неможливого, якщо писдобол!
А якщо по темі: до великої війни нічого не заважало виготовляти зброю, снаряди, ракети і навіть великої дальності, пам"ятаю просили для цього не надто космічні суми на фоні будівництва доріг і мостів здебільшого на сході, тепер нема доріг і нема ракет, проте є вечірній гундос-обіцянка.
Потужно і незламно
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14.03.2024 22:00
+31
хто здає позиції ХАЙМАРС ТА АТАКАМС та ГЕЛІКОПТЕРИ НА АЕРОДРОМІ? При Залужному такого не було й Умєров Ахметівський на фронт не мотався, й Кирилу Тимошенка міністр в радники не брав- а вони обоє здавали Україну в перші перемовини в Турції
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14.03.2024 22:01
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И асфальта...

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14.03.2024 21:57 Відповісти


Спикера дожали: Помощь Украине Будет! / Совместная операция Трампа и ФСБ // №696- Юрий Швец
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14.03.2024 22:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5hVQ3jrmhGI&t=11s https://www.youtube.com/watch?v=5hVQ3jrmhGI&t=11s

у вигляді кредиту чи ленд-лізу
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14.03.2024 22:42 Відповісти
шлюхец, кацапське лайно, його слухати - себее не поважати.
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14.03.2024 23:09 Відповісти
я поняла - у Трампа херовые дела и Илларионовским это не нравится ну и Ермаковским тоже ; Интересные новости у Швеца - Трмапистам очень плохо - газета Гардиан
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15.03.2024 00:07 Відповісти
То не є таємницею, що Єрмаки ненавидять Швеця.
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15.03.2024 05:41 Відповісти
дєрьмаки, шлюхци це все продукт однієї недокраїни
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15.03.2024 13:05 Відповісти
Солодко стеле *****.
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14.03.2024 21:58 Відповісти
"нє нравіца вьібор 73% народа іщітє сєбє другую страну"(с)((
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15.03.2024 07:32 Відповісти
Буде ще більше нашої зброї, снарядів...

знову обнюхався
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14.03.2024 21:58 Відповісти
мільярд дерев
мільйон дронів
оведофуя снарядів
як кажуть в народі: для тебе немає нічого неможливого, якщо писдобол!
А якщо по темі: до великої війни нічого не заважало виготовляти зброю, снаряди, ракети і навіть великої дальності, пам"ятаю просили для цього не надто космічні суми на фоні будівництва доріг і мостів здебільшого на сході, тепер нема доріг і нема ракет, проте є вечірній гундос-обіцянка.
Потужно і незламно
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14.03.2024 22:00 Відповісти
хто здає позиції ХАЙМАРС ТА АТАКАМС та ГЕЛІКОПТЕРИ НА АЕРОДРОМІ? При Залужному такого не було й Умєров Ахметівський на фронт не мотався, й Кирилу Тимошенка міністр в радники не брав- а вони обоє здавали Україну в перші перемовини в Турції
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14.03.2024 22:01 Відповісти
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14.03.2024 22:15 Відповісти
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14.03.2024 22:19 Відповісти
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14.03.2024 22:36 Відповісти
головні зрадники отримали від Джонсона пЗЕдюлєй?
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14.03.2024 22:37 Відповісти
Резніков Боневтіку дзвонить?
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14.03.2024 22:38 Відповісти
Интересно было бы посмотреть кино, которое снимали за спинами этих персонажей. Видимо зеля послал с "переговорщиками" съёмочную группу как он это любит делать. Надеюсь эти исторические видосики когда нибудь опубликуют.
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15.03.2024 08:12 Відповісти
,,... шляпу сними...,,. Чурчхела прелая!
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15.03.2024 05:15 Відповісти
Даремно думати що фігура Тимошенко була у Стамбулі другорядною, що він тільки по МАРОДЕРСТВУ - у ВІКІПЕДІЇ ( а це інфа вже часів ЗЕБЛДСТВА) немає прізвища Тимошенко у делегації. І от чомусь зараз муслять знову про перемовини й притулили його до Умєрова - разом вони й були тоді у Стамбулі. САВПАДЕНІЄ?
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14.03.2024 22:24 Відповісти
Отут трохи є, від Бутусова - https://www.5.ua/regiony/unaslidok-urazhennia-zrk-patriot-bilia-pokrovska-zahynuly-deviat-biitsiv-zsu-zhurnalist-butusov-324372.html https://www.5.ua/regiony/unaslidok-urazhennia-zrk-patriot-bilia-pokrovska-zahynuly-deviat-biitsiv-zsu-zhurnalist-butusov-324372.html

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14.03.2024 22:26 Відповісти
Бутусов Висновки: з історії втрат

1. Маневрування батареї та вихід з зони ураження на максимальній швидкості за межі дальності ворожих дронів, окремими машинами, не очікуючи команд та колон має бути визначено як один з приортетів бойової підготовки.

2. У разі активної бойової роботи та недоцільності на деякий час залишати позиційний район, позиції Patriot має в обов'язковому порядку прикриватись зенітно-ракетними системами малої дальності.

3. Засоби РЕБ у випадку наближння дронів до позиційних районів Patriot мають ставити направлені перешкоди відеосигналу дронів противника, щоб ускладнити спостереження та визначення цілі.

4. В позиційному районі Patriot навколо мають розготоратись макети, які імітують роботу батареї. Такі засоби маскування досі не застосовуються, хоча вартість таких макетів у сотні разів менше вартості однієї пускової. Ворог повинен постійно бачити хіибні цілі і витрачати час на їх ідентифікацію та боєкопмлект на ураження. Справжні машини системи Patriot повинні мати комплект маскування, щоб приховувати свій сілует від швидкого розпізнавання. Командування Повітряних сил макети Patriot не застосовує, хоча це найпотужніша зброя яка потребує максимального захисту.

Віповідальність за ураження пускових установок Patriot в повній мірі несе командування Повітряних сил, частково - командування батареї, яке не встигло вивести особовий склад та техніку з-під удару.

Стояти у колонах на відкриому місці в зоні дій дронів противника - смертельно небезпечно, прошу військовослужбовців не чекати ніколи команди на рух, а діяти по обстановці, не допускати скупчень, не стояти.

Це не перший випадок обстрілів росіянами позицій Patriot, і випадки абсолютно незрозумілого тривалого знаходження на позиціях, запізнення з маневром, трапляються, на жаль, не вперше. Але висновки досі не були зроблені, і тому закономірно, що наслідком відсутності післяопераційного аналізу стала трагедія 9 березня під Покровськом.

Війна не пробачає не засвоєних уроків. Споіваюсь, що нарешті висновки будуть зроблені, і війська отримають точні накази і в тактиці бойового застосування та в забезпеченні роботи ППО нарешті почнуться системні зміни.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWdkJHT7tsvncZfNYFtFJRmIExhyLXt0mGkeX-cB57_WhpBikh9QwD1Gd4qm6eQxMNFPtBSHQb9IqPLxMFTJZZs8ENk2bFd9Hif3-V6q-V3YAH3mkehZxZRq9QPmSiDOZK-uejv0VCpx-72to73zxOS&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
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14.03.2024 22:34 Відповісти
Для кого Бутусов это пишет?
В армии думать особо некому.
Видимо залужный не разрешал тянуть пэтриот на передовую. А как только сняли, "великий" палковводец пошел в наступление и потерял пусковую, хаймарс и вертолеты, а может ещё что.
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15.03.2024 08:19 Відповісти
Туреччина, а не турція дітей у 7-8 класі вчать як писати назви країн - Німеччина, Словаччина та Туреччина.
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15.03.2024 09:10 Відповісти
южноамериканский белый порошок творит чудеса....
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14.03.2024 22:01 Відповісти
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14.03.2024 22:02 Відповісти
Було таке, на авіазаводі ім. Антонова, обіцяв побудувати великий літак і всіх бомбити але походу в той день "бомбило" лише його одного.
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14.03.2024 22:05 Відповісти
якби ж то на авіазаводі...
29 липня під час під час відвідування у Києві дитячої лікарні «Охматдит» президент Володимир Зеленський, схоже, спробував пожартувати та спародіювати чи-то попередників, чи-то типових політиків. Вийшло невдало: заява голови держави розлетілася мережею та не викликала очікуваної реакції: лише непорозуміння, обурення та кепкування.
дітки впісялись, няні упали в обморок

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14.03.2024 22:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LTPWl4rJG_A www.youtube.com/watch?v=LTPWl4rJG_A - вова про Украіне нужни танчікі
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14.03.2024 22:59 Відповісти
Та он бухой был, спирта нанюхался или наркоту принял
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15.03.2024 08:21 Відповісти
Кажуть, у Ньо-Васюках Рейнметал мільйон нових заводів побудує
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14.03.2024 22:03 Відповісти
Залишилось тільки Нью-Васюки побудувати
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14.03.2024 22:31 Відповісти
Можуть не дочекатися тієї зброї.. Третій рік пішов ( людей більше не стає )))
Та й набридли байки із склєпа !
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14.03.2024 22:03 Відповісти
5 років обіцянок про майбутні досягнення.
НаріТу це подобається. Хоче ще.
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14.03.2024 22:03 Відповісти
Невже почав відновлювати те, що зруйнував після приходу до влади? Ой вірю-вірю! Що там з заводом байрактарів? Про 17млрд на дороги чув, а про налагодження випуску безпілотників турецькою компанією - ні слова! А скільки часу пройшло?
Те ж саме дєрьмак протягне з "Рейнметаллом" під кришею найвеличнішого...

Нагадаю: з усіх обісцянок найвеличнішого виконано лише дві: "проє@алі" і "я ваш вирок"
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14.03.2024 22:03 Відповісти
Все у цього шоуграя у майбутньому - мільйярд дерев, мільйон дронів, снаряди, зброя…
Коли ця курва скаже, що воно щось вже зробила???
Вже пʼять років лише відосікі з обіцянками, з яких виправдались лише шашлики… але з людей…
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14.03.2024 22:03 Відповісти
Та закрийся вже нарешті, чмо обкурене.
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14.03.2024 22:06 Відповісти
Шоб тобі повилазило брехливий неголений крадій.
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14.03.2024 22:06 Відповісти
А в нас були президенти некрадуни?
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14.03.2024 22:10 Відповісти
Здрастуй жопа, новий год.
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14.03.2024 22:43 Відповісти
Цей з менеджерами перевершив усих...
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14.03.2024 23:57 Відповісти
А конкретніше що не так було із минулим президентом і що він вкрав?
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15.03.2024 03:09 Відповісти
Такого маштабу ні.
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15.03.2024 07:24 Відповісти
А літаків скільки буде!!! "будут лєтєть і всєх бамбіть!" (С)
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14.03.2024 22:06 Відповісти
А скільки ти **** закрив програм війського промислового комплексу як взяв булаву до своїх поганих рук??? Уяви **** скільки за три роки зробили ??? Чмо!!!
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14.03.2024 22:08 Відповісти
Здобувайло майбутнього.
Нам би такого президента хоча би у 2021-му році...
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14.03.2024 22:09 Відповісти
Ви прослухали чергове включення ********.
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14.03.2024 22:10 Відповісти
Хрипунця.
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14.03.2024 22:15 Відповісти
Ось і вся робота ******* - поскрипів, подякував, пообіцяв (на все про все 3 хвилини)..
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14.03.2024 22:11 Відповісти
Зате кожного дня. Так переможемо з кварталом95! Ввійдемо в історію людства.
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14.03.2024 22:32 Відповісти
Це вам тута 3 хвилини, а воно бідненьке сиділо півдня коптіло-вичитувало, та з десяток дублів зробило.
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14.03.2024 22:46 Відповісти
Української зброї більше буде лише тоді, коли тебе, ЗЕлена ватна курва, вже не буде ...
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14.03.2024 22:14 Відповісти
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14.03.2024 22:14 Відповісти
Бла БЛА

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14.03.2024 22:29 Відповісти
Знов потужно гундосить. Де мільйон дронів, брехун?
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14.03.2024 22:30 Відповісти
За два місяці у ЗСУ повино вже бути 166666 штук дронів з обіцяного міліона на рік. Шикса, от кращеб ти сказав - є вже, чи ти тварина знов збрехав.
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14.03.2024 22:32 Відповісти
Порошенко вчора ще 2 тисячі дронів привіз, які наш Зе включить до свого мільону, хоча ні він, ні його ОПа не поставили навіть одного убогого безпілотника.
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14.03.2024 22:46 Відповісти
Шмаркля ти зелена, зроби нарешті хоч щось хороше у своєму нікчемному житті - піди застрелися
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14.03.2024 22:35 Відповісти
Патужний 24-й?
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14.03.2024 22:36 Відповісти
Те саме було напочатку того року... анонсував збільшення виробництва зброї
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14.03.2024 22:57 Відповісти
Мразь брехлива....досить говорити "що буде колись", каже що вже зробив.
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14.03.2024 23:10 Відповісти
Тільки хотів написати як він вже дістав своїм "буде"......
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14.03.2024 23:16 Відповісти
...надої корів зростуть, працент жиров у маслі виросте, "атстроім гарада краше прєжнєго, вкрутім во всє фанарі лампачкі, под фанарямі заасфальтіруєм, каждой бабє дадім мужіка, каждому мужіку дадім по бабє, у кого ужє єсть, дадім двє - жість станєт луччє, жість станєт вєсєлєє"...
***, якщо це гундосе блювотиння іще заходить посполитим, то нам ****** по-любому, навіть якщо станеться неймовірне й нас не погромлять кацапи...
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14.03.2024 23:16 Відповісти
Напевно коли я почую у гундосику "Ось! Ми виконали, що я наобіцяв!", я проснусь...
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14.03.2024 23:32 Відповісти
А тим часом ЗСУ за неділю "випадково" втратили Хаймаррс ,2 Петріот і 2 гвинтокрила.(На землі(!)при Залужному такої муйні не було...
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14.03.2024 23:53 Відповісти
Головний накопичувач.
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14.03.2024 23:56 Відповісти
А у нас делают снаряды? На сколько ноль не умножай, больше не будет.
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15.03.2024 00:14 Відповісти
Багато чого робиться насправді, от тільки і прилітає по тому теж часто. Підари не просто так ракети і дрони пуляють. Вирахувати, де знаходиться виробництво, не проблема - в реєстрах та у податкової є вся інформація. А далі справа техніки - за пару гривень загітувати щура, який все перевірить на місці і уточнить координати.
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15.03.2024 00:42 Відповісти
Про дроны слышал, про снаряды нет.
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15.03.2024 02:51 Відповісти
Української зброї буде ще більше: більше наших снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ, - Зеленський Джерело:
ху*ло мале зелене - коли в тебе вже язик відсохне від брехні

За два роки війни з ким тільки Зе не підписував договори про виробництво зброї, і з турками і з німцями і з іншими країнами, а той зброїм ніхто в очі не бачив, бо то блєф і відволікання уваги від ЗДАЧІ України в березні в Туреччині.
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15.03.2024 01:00 Відповісти
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15.03.2024 01:01 Відповісти
як завжди, все в майбутньому часі.

"буде", "стане більше", "почнемо виготовляти", "плануємо" .

і майже ніколи у відосиках не звучить "виготовлено", "зроблено", "досягнуто"
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15.03.2024 01:10 Відповісти
Краще б воно мовчало! Всї вже втомилися вїд його пустих обїцянок та брехнЇ, Живе в якомусь своєму паралельному свїтї. Обїцяє ї бреше, Бреше та обїцяє, Ну ї вїдосики кожного дня - це едине на що воно здатне......
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15.03.2024 01:32 Відповісти
СБУ мало би зайнятися єрмаком на предмет здання інформації про розташування знищених систем Patriot.
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15.03.2024 05:11 Відповісти
Будем всех бамбіть.
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15.03.2024 05:18 Відповісти
Ще більше? Фофа, астанавісь!!!
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15.03.2024 06:52 Відповісти
А шашликів буде ще білше? Вовка переживає, травень наближається...
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15.03.2024 08:13 Відповісти
Чергова локшина на вуха наріду 73%, бо інші ніколи не вірили в брехливі обіцянки. І сьогодні обдурений нарід з гордістю скаже, що не помилився, бачите Володька ж за виготовлення зброї. А фактично, Володька за виготовлення асфальту, бруківки, бо там можна багато вкрасти. Володька за корупцію його оточенням, якої не було навіть при янику.
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15.03.2024 08:23 Відповісти
Слава богу, на пятом году вдуплил, шо в приоре уже не не должен быть асфальт.
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15.03.2024 08:30 Відповісти
Не вдуплил.
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15.03.2024 13:22 Відповісти
Снова селфигундосого понесло
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15.03.2024 09:00 Відповісти
я обещаю еще больше обещать
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15.03.2024 09:31 Відповісти
Особливо багато буде асфальту - треба ж закатати сотні тисяч воїнів і воїнок, десятки мільйонів діточок та цивільних. ****!!!
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15.03.2024 10:06 Відповісти
Та да, і іноземні війська нам не потрібні, а Франція хай іде нах воювати за НАТО. І ніхто нам не потрібен, бо в нас все є і ми всіх переможемо і каву в Ялті вже п'ємо.
То може і зброя нам вже не потрібна іноземна.
Все йде по путінському плану.
Мрія росі здійснилась в зеенькому.
Господи, позбав нас українців цього недорозумінняня, яке випадково в 2019році взяло на себе правління України і яке вдягло корону найвеличнішого правителя всесвіту.
Дякую.
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15.03.2024 13:31 Відповісти
зеленському )))
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15.03.2024 13:32 Відповісти
 
 