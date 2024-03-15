Двоє чоловіків у військовій формі обкрадали в Херсоні покинуті магазини та офіси. Їх затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час комендантської години чоловіки, видаючи себе за військових, виносили з покинутих офісів та магазинів усе: від кавоварок до спорттренажерів та лампочок.

Про це повідомили в поліції Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисники ретельно готувалися до крадіжок, заздалегідь вивчали систему охорони, наявність камер спостереження та сигналізації.

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"Ввечері, до початку комендантської години або безпосередньо під час її дії, зловмисники, за потреби видаючи себе за військових, проникали у приміщення, забирали гроші та цінні речі. Здобиччю крадіїв було різне майно: від кавоварок до спортивних тренажерів і лампочок", - йдеться у повідомленні.

Їх не могли спіймати кілька місяців. За цей час зловмисники пограбували 7 об’єктів. Винесли майна на загальну суму понад 2 млн гривень.

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Та поліцейські змогли помітити на записах камер спостереження, що під час кількох крадіжок неподалік стоїть один і той самий автомобіль. Під час наступної крадіжки на зловмисників вже чекала засідка.

З’ясувалося, що затримані - мешканці Миколаєва 40 та 43 років. Одного з них вже не раз притягали до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Під час обшуку в них вилучили цілий арсенал зброї - гранати, пістолети, автомати, гвинтівки, ножі, корпуси від мін, велику кількість набоїв, боєприпасів і снарядів різних модифікацій. А також близько 5 кг канабісу. Також виявлені гідравлічні ножиці, плоскогубці, "фомки", різноманітні відмички, викрутки та інші інструменти.

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Зловмисникам повідомили про підозру в крадіжці та відправили під варту. Їм загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.























