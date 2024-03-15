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Двоє чоловіків у військовій формі обкрадали в Херсоні покинуті магазини та офіси. Їх затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час комендантської години чоловіки, видаючи себе за військових, виносили з покинутих офісів та магазинів усе: від кавоварок до спорттренажерів та лампочок.

Про це повідомили в поліції Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисники ретельно готувалися до крадіжок, заздалегідь вивчали систему охорони, наявність камер спостереження та сигналізації.

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"Ввечері, до початку комендантської години або безпосередньо під час її дії, зловмисники, за потреби видаючи себе за військових, проникали у приміщення, забирали гроші та цінні речі. Здобиччю крадіїв було різне майно: від кавоварок до спортивних тренажерів і лампочок", - йдеться у повідомленні.

Їх не могли спіймати кілька місяців. За цей час зловмисники пограбували 7 об’єктів. Винесли майна на загальну суму понад 2 млн гривень.

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Та поліцейські змогли помітити на записах камер спостереження, що під час кількох крадіжок неподалік стоїть один і той самий автомобіль. Під час наступної крадіжки на зловмисників вже чекала засідка.

З’ясувалося, що затримані - мешканці Миколаєва 40 та 43 років. Одного з них вже не раз притягали до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Під час обшуку в них вилучили цілий арсенал зброї - гранати, пістолети, автомати, гвинтівки, ножі, корпуси від мін, велику кількість набоїв, боєприпасів і снарядів різних модифікацій. А також близько 5 кг канабісу. Також виявлені гідравлічні ножиці, плоскогубці, "фомки", різноманітні відмички, викрутки та інші інструменти.

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Зловмисникам повідомили про підозру в крадіжці та відправили під варту. Їм загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини
Двоє миколаєвців обкрадали в Херсоні офіси та магазини

Автор: 

мародерство (341) Нацполіція (15264) Херсон (3423) крадіжка (661)


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Топ коментарі
+19
Схема відома, приліпити скотчем до стовпа і поставити рядом дрючок, щоб кожен херсонець міг "віддячити".
Це на добу, а далі за законною процедурою!
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15.03.2024 10:32
+10
мародерство, військовий час... вишка....
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15.03.2024 10:50
+9
По законам военного времени !
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15.03.2024 10:41
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Схема відома, приліпити скотчем до стовпа і поставити рядом дрючок, щоб кожен херсонець міг "віддячити".
Це на добу, а далі за законною процедурою!
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15.03.2024 10:32 Відповісти
По законам военного времени !
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15.03.2024 10:41 Відповісти
За добу не встигнуть віддячи всі бажаючі.
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15.03.2024 13:40 Відповісти
Кажуть у Дніпрі біля Херсону гарні раки! От вам і маркетінгове решениє! І раки будуть і місце в тюрмі залишиться вільним для якогось розвідника...
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15.03.2024 13:53 Відповісти
Я ловив раків на каховській греблі у дитинстві і продавав на трасі по 2 гривні десяток.
На тій самій трасі по який 24 лютого йшли російські колони
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15.03.2024 14:15 Відповісти
за мародерство і цілий "букет порушень" - і тільки п"ять років?
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15.03.2024 10:34 Відповісти
---
Та не смішіть мої тапочки..."Обявлять Підозру" .. і на тому все скінчиться..
...
За мішок комбікорму або зерна можуть дати від 5 до 8...
...
Схема відпрацьована ще з 37 років.. коли за три колоски давали 10 років
...
У законодавстві відносно " колхозного крестьянства" та " трудовога класса"
..
майже нічого не змінилося..
...
Щоб не попасти до буцигарні слід красти мілліонами і вагонами..
...
Або мати гарний дах, як оці хлопці..
...
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15.03.2024 11:22 Відповісти
А шоб відсидіти рік у слідчому ізоляторі взагалі не треба нічого робити - просто "за походочку" могуть посадить
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15.03.2024 13:51 Відповісти
От 5 до 8???
За мародёрство!
Это как?
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15.03.2024 10:44 Відповісти
А як інакше? Місце місце посла вже зайнято рєзніковим
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15.03.2024 10:45 Відповісти
Тогда и за людоедство нужно от пяти до восьми. Ну и если жертву перед тем как съесть убили, то тогда это смягчающее, и можно и условно дать, до второго проступка...
С такими законами и судами как у нас для полного развала государства и войны не надо - хватит с головой двух сроков молодого и креативного президенства.
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15.03.2024 10:59 Відповісти
Це як би ще найшли атомну бімбу то могли до 10 років розкрутити а так 5 на двоїх.
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15.03.2024 12:17 Відповісти
а это олег такое ****** ..правосудие.. во время войны --этих тварей поймали на мародерстве . отвезли бы на городскую свалку и расстреляли ***** . дали бы бомжам пару бутылок водки чтобы закопали вот и все . а так эти животные ничего не боятся ну дадут 8 лет через 4 года выйдет на удо и снова полезет грабить
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17.03.2024 06:24 Відповісти
Нихуясе, американская граната и револьвер.
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15.03.2024 10:45 Відповісти
Револьвер під флобера можна було б і не фотоорафувати, бо то іграшка
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15.03.2024 10:58 Відповісти
мародерство, військовий час... вишка....
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15.03.2024 10:50 Відповісти
Коли буде, як пошепче.
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15.03.2024 11:22 Відповісти
*****, всех следователей и прокуроров на фронт, на полгодика, но в места погорячее! Если выживет, значит голова есть. Тогда надавать по заднице напутствий и можно вернуть на старое место стажером! Заодно послужит учебным пособием для новичков.
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15.03.2024 11:04 Відповісти
Ти часом не онук сраліна? Був би на провладній позиції крав би як всі. Теж мені святий)
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15.03.2024 12:31 Відповісти
Обізнанність аж пре!
А на провладну позицію тому і не попав, що характер дурний - де треба лизати я кусав. Тому мій рекорд у житті - командир взводу розвідки. Так шо команду комендантському взводу біля стіночки можу подавати!
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15.03.2024 13:46 Відповісти
Як не в політику то в армію. Чому не в науку? Ну, менше з тим. Кругова порука вона повсюду. Зверху вимагають зтиснути скули? Прийдеться зтиснути.
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15.03.2024 15:08 Відповісти
Ти на провладній позиції?
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15.03.2024 13:50 Відповісти
Ще чого бракувало. Способів вести бізнес багато, не обов'язково занурюватися в політичне лайно.
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15.03.2024 15:10 Відповісти
Например надеть форму и в комендантский час выносить закрытые магазины и офисы?
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15.03.2024 15:18 Відповісти
Мені не настільки скучно. Всі вони там потім один одного пожруть. Не зараз то послідовники через роки десь згадають. Це вічний круговорот. Спокійний сон дорожче.
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15.03.2024 15:23 Відповісти
Ну і де прийнятий закон проти мародерів від "нашої" НЕ ПРАЦЮЮЧОЇ ВЕРХОВНОЇ ЗРАДИ???
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15.03.2024 11:42 Відповісти
5-8 років за арсенал важко зброї, 5 кг маріванни та мародерство? Та в нас найгуманніший кримінальний кодекс, шкіряний мʼяч 🤬🤬🤬
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15.03.2024 12:27 Відповісти
Найтупіші і найжадібніші слідаки і прокурори! Їм треба в петлиці не щити з мечами, а жабу зелену.
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15.03.2024 13:48 Відповісти
Ну там дещо інша мотивація, мені здається. Наша судова система є креатурою кaцaпa портнова. Тож дивно що взагалі якісь строки дають, а не випускають на волю «за відсутністю складу злочину
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15.03.2024 18:47 Відповісти
Шоб на волю то треба забашлять ще слідаку. Щоб всі докази він оформив з процесуальними порушеннями. Тоді адвокат зробить не дійсними і трохи забашлять прокурору, щоб не ви***бувався і відзивав звинувачення у суді. Найдешевший шлях на волю...
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15.03.2024 19:39 Відповісти
Якщо по справі проходитиме патріот, то там башляй не башляй, до сраки. А якщо якась ватна потвора, або рецидивіст то з ними як з рідними. Я про це взагалі т
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16.03.2024 00:16 Відповісти
В Україні патріоти - це чужерідний елемент, рудимент лицарського минулого і головний ворог барижно-продажного каганату! Вони - могильщик кагального олігархату. Та й не пропонують вони хабаря.
Тому тут охорона місця біля кормушки - головна мета церберів правохренітельной системи!
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16.03.2024 09:45 Відповісти
Теж мені грабіжники. Дурачки якісь. В опі грабіжники капітальні, в законі. А дибільний мєнт сидить викрутки схожі на ключ розглядає. Геній мислитель.
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15.03.2024 12:29 Відповісти
Зловмисникам повідомили про підозру в крадіжці та відправили під варту. Джерело:

Ну канабис же медицинский, а оружие страйкбольное ....
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15.03.2024 14:36 Відповісти
Война и мародерство просто неразрывно. Оставленные хаты бомбят в первую очередь соседи. Потом идет волна приезжие на грузовых.
Скоко комков пооткрывалось в относительно безопасных местах.
Про военных врать не буду у нас не было. Но.
Кто то же на блокпостах пропускает барахло из зон б.д
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15.03.2024 16:23 Відповісти
Похоже следаку уже забашляли - отсюда и открытие дела по почетной, но не грозной статье. Прокурор и судья еще попросят доплатить, за то они сделают гопстопников-мародереров ворами в законе (украинском)!
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15.03.2024 19:44 Відповісти
Сколько лет за хранение оружия в Украине?

Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет..
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17.03.2024 15:57 Відповісти
Интересно с чем связан такой шпагат - от 3 до семи? Это для торговли с подследственным?
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17.03.2024 16:00 Відповісти
 
 