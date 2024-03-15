Двоє чоловіків у військовій формі обкрадали в Херсоні покинуті магазини та офіси. Їх затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час комендантської години чоловіки, видаючи себе за військових, виносили з покинутих офісів та магазинів усе: від кавоварок до спорттренажерів та лампочок.
Про це повідомили в поліції Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.
Зловмисники ретельно готувалися до крадіжок, заздалегідь вивчали систему охорони, наявність камер спостереження та сигналізації.
"Ввечері, до початку комендантської години або безпосередньо під час її дії, зловмисники, за потреби видаючи себе за військових, проникали у приміщення, забирали гроші та цінні речі. Здобиччю крадіїв було різне майно: від кавоварок до спортивних тренажерів і лампочок", - йдеться у повідомленні.
Їх не могли спіймати кілька місяців. За цей час зловмисники пограбували 7 об’єктів. Винесли майна на загальну суму понад 2 млн гривень.
Та поліцейські змогли помітити на записах камер спостереження, що під час кількох крадіжок неподалік стоїть один і той самий автомобіль. Під час наступної крадіжки на зловмисників вже чекала засідка.
З’ясувалося, що затримані - мешканці Миколаєва 40 та 43 років. Одного з них вже не раз притягали до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Під час обшуку в них вилучили цілий арсенал зброї - гранати, пістолети, автомати, гвинтівки, ножі, корпуси від мін, велику кількість набоїв, боєприпасів і снарядів різних модифікацій. А також близько 5 кг канабісу. Також виявлені гідравлічні ножиці, плоскогубці, "фомки", різноманітні відмички, викрутки та інші інструменти.
Зловмисникам повідомили про підозру в крадіжці та відправили під варту. Їм загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.
Будь ласка, зачекайте...
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Це на добу, а далі за законною процедурою!
На тій самій трасі по який 24 лютого йшли російські колони
Та не смішіть мої тапочки..."Обявлять Підозру" .. і на тому все скінчиться..
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За мішок комбікорму або зерна можуть дати від 5 до 8...
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Схема відпрацьована ще з 37 років.. коли за три колоски давали 10 років
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У законодавстві відносно " колхозного крестьянства" та " трудовога класса"
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майже нічого не змінилося..
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Щоб не попасти до буцигарні слід красти мілліонами і вагонами..
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Або мати гарний дах, як оці хлопці..
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За мародёрство!
Это как?
С такими законами и судами как у нас для полного развала государства и войны не надо - хватит с головой двух сроков молодого и креативного президенства.
А на провладну позицію тому і не попав, що характер дурний - де треба лизати я кусав. Тому мій рекорд у житті - командир взводу розвідки. Так шо команду комендантському взводу біля стіночки можу подавати!
Тому тут охорона місця біля кормушки - головна мета церберів правохренітельной системи!
Ну канабис же медицинский, а оружие страйкбольное ....
Скоко комков пооткрывалось в относительно безопасных местах.
Про военных врать не буду у нас не было. Но.
Кто то же на блокпостах пропускает барахло из зон б.д
Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет..