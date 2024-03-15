Тіло окупанта зі шматком білої тканини злітає високо угору під час вибуху. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована ліквідація двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупантів знищено потужним вибухом. Тіло одного з них злітає високо угору, роблячи кілька обертів. Поряд з тілом окупант летить, ймовірно, шматок білої тканини.

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