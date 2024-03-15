Тіло окупанта зі шматком білої тканини злітає високо угору під час вибуху. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована ліквідація двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупантів знищено потужним вибухом. Тіло одного з них злітає високо угору, роблячи кілька обертів. Поряд з тілом окупант летить, ймовірно, шматок білої тканини.
Топ коментарі
+18 Антип61
показати весь коментар15.03.2024 11:16 Посилання
+17 igor shmatko
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+11 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар15.03.2024 11:09 Посилання
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з шматком тканини
мабудь то спіднє.....
"подставить щеку" это же христоедство? ну так логично Попа сказала - надо просто перестать убивать русню
Баканов з Шмигалем, можуть це засвідчити слідчим з ДБР та Генпрокуратури, поки, як свідки… за ст.28 ККУ..