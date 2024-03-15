УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8597 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
18 123 62

Тіло окупанта зі шматком білої тканини злітає високо угору під час вибуху. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована ліквідація двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупантів знищено потужним вибухом. Тіло одного з них злітає високо угору, роблячи кілька обертів. Поряд з тілом окупант летить, ймовірно, шматок білої тканини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск порадив Україні мати "відвагу білого прапора"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе "мінусує" двох окупантів поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17755) вибух (4509) знищення (7492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
"Проигрывающей стороне нужно иметь смелость поднять белый флаг" Римский Папа.
показати весь коментар
15.03.2024 11:16
+17
Не тапки, а онучі! Лаптєногі їх досі застосовують!😁
показати весь коментар
15.03.2024 11:17
+11
шматок окупанта!!!
з шматком тканини
мабудь то спіднє.....
показати весь коментар
15.03.2024 11:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шматок окупанта!!!
з шматком тканини
мабудь то спіднє.....
показати весь коментар
15.03.2024 11:09 Відповісти
Не тапки, а онучі! Лаптєногі їх досі застосовують!😁
показати весь коментар
15.03.2024 11:17 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2024 15:19 Відповісти
Норм - приготувався - десь там білі тапки літають
показати весь коментар
15.03.2024 11:10 Відповісти
Це портянка полетіла ! Не зрозуміло тільки це була права нога, чи середня ?
показати весь коментар
15.03.2024 11:12 Відповісти
та то папа-аргентинський йому позичив
показати весь коментар
15.03.2024 11:15 Відповісти
"Проигрывающей стороне нужно иметь смелость поднять белый флаг" Римский Папа.
показати весь коментар
15.03.2024 11:16 Відповісти
То воно є. Але згідно інструкції з білим прапором належить тихенько повзти в полон, а не низенько летіти. Мабуть той кацап, при житті, глибоко у підсвідомості був крокодилом з радянського анекдоту.
показати весь коментар
15.03.2024 11:32 Відповісти
а что не так?
"подставить щеку" это же христоедство? ну так логично Попа сказала - надо просто перестать убивать русню
показати весь коментар
16.03.2024 11:35 Відповісти
роздягли до ниток
показати весь коментар
15.03.2024 11:16 Відповісти
Годный саундтрек 👍
показати весь коментар
15.03.2024 11:18 Відповісти
😁😆😅🤣👍🙏🙏🙏
показати весь коментар
15.03.2024 11:18 Відповісти
То він кольором ісподнього, сигнали якісь подавав Українцям, як і Данилов з отого рнбоу, що чомусь УСЕ мовчало, коли розміновували за командою весь Південь України, для «параду за три дні»…
Баканов з Шмигалем, можуть це засвідчити слідчим з ДБР та Генпрокуратури, поки, як свідки… за ст.28 ККУ..
показати весь коментар
15.03.2024 11:21 Відповісти
на-а-а, на#уй!
показати весь коментар
15.03.2024 11:22 Відповісти
Мабуть то і є сміливість підняти білий прапор, як казав папа римський.
показати весь коментар
15.03.2024 11:22 Відповісти
Так.На недосяжну висоту.
показати весь коментар
15.03.2024 11:27 Відповісти
Російський ухилянт переглядає це відео:

показати весь коментар
15.03.2024 11:26 Відповісти
Та ні, це онук дойче зольдатен - радіє, що помстились за діда
показати весь коментар
15.03.2024 11:28 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2024 12:20 Відповісти
на ортодонта грошей не вистачило?
показати весь коментар
15.03.2024 13:35 Відповісти
То обісрані підштанники. Або портянки.
показати весь коментар
15.03.2024 11:27 Відповісти
На одного у....***** у світі чистіше стало.
показати весь коментар
15.03.2024 11:28 Відповісти
Кацапчик-идёшь на куй.
показати весь коментар
15.03.2024 11:44 Відповісти
На куй пошла,Машка дырявая.
показати весь коментар
15.03.2024 12:10 Відповісти
прям так возмутился, что зарегистрировался и капсом "влепил"
показати весь коментар
15.03.2024 11:50 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2024 12:08 Відповісти
цей абрамс з пластелину?
показати весь коментар
15.03.2024 13:36 Відповісти
я ліплю із пластеліна, пластелін краще ніж глина, я ліплю із пластеліна, кукол, їжачків, собак...Якщо кукла вийде гидко.. назову її Тігіпко, якщо клован вийде гидко, наріку його *****...
показати весь коментар
16.03.2024 01:05 Відповісти
ватан, ти вчорашній Иван Иванов ? ))
показати весь коментар
15.03.2024 12:28 Відповісти
акробат ? как я рад
показати весь коментар
15.03.2024 11:45 Відповісти
Каспер доброе приведение?
показати весь коментар
15.03.2024 11:48 Відповісти
Все дуже просто.... то - стабілізатор польоту.
показати весь коментар
15.03.2024 11:54 Відповісти
А нормально написати можна? Чи в тебе не тільки "руськоговорящая" шелепа, а ще й руки з дупи ростуть?
показати весь коментар
15.03.2024 12:08 Відповісти
На расее нічого свійського нема, навіть мови. все спижжено, тому не нагнітайте, кацапам руська мова не належить так само як і руське християнство.
показати весь коментар
15.03.2024 12:12 Відповісти
Общатися з ким? З кацапом який тут сере?
показати весь коментар
15.03.2024 12:27 Відповісти
тут ключовий момент аудіосупровід а не дата зйомки.
показати весь коментар
15.03.2024 12:10 Відповісти
Ось це вибух. А тепер порівняйте з кіношним підривом автомобіля в Бєлгороді.
показати весь коментар
15.03.2024 12:20 Відповісти
СдаёмсУУУ.....(с)

показати весь коментар
15.03.2024 12:36 Відповісти
підштаники... - не встиг навіть засрати
показати весь коментар
15.03.2024 13:05 Відповісти
прямо як в цирку...
показати весь коментар
15.03.2024 13:19 Відповісти
Музичний супровід топ
показати весь коментар
15.03.2024 13:25 Відповісти
це він до ПАПИ на перемовини полетів
показати весь коментар
15.03.2024 13:54 Відповісти
загубив ватан кирзачі і пОртянки розкрутилися, але у кабздона на концерті всіх приймуть і босоногих і безголових
показати весь коментар
15.03.2024 14:03 Відповісти
Біла тканина - то, може, то був білий прапор, і він у полон хотів здатись? Тоді це порушення якоїсь конвенції. А білий "прапор" треба поупу подарувати.
показати весь коментар
15.03.2024 14:28 Відповісти
Це частина якогось старого, ще торішнього (часів "м'ясних" вагнерівських навал на Бахмут) відоса про те, як ЗСУ "тюльпан" ганяли і підірвали.
показати весь коментар
15.03.2024 15:24 Відповісти
Яке та спідьне біле у свінособак: батя а скажи где у трусов зад где перед? нуты ваня тупой спереди жолтое сзади коричневое! А через месяц на выворот и как в новых только с камуфляжем!
показати весь коментар
15.03.2024 16:25 Відповісти
То білий прапор пантіфіка
показати весь коментар
15.03.2024 16:39 Відповісти
Ну да, кацап в прыжке переобулся из загарбника в такого лагiдного цапорылого, шо мама не горюй.
показати весь коментар
15.03.2024 17:24 Відповісти
Малчiк вискочiл iз трусiков
показати весь коментар
15.03.2024 18:28 Відповісти
То памперс полетів,обісраний кацапом!
показати весь коментар
15.03.2024 20:11 Відповісти
То в нього що, бiла стрiчка була? Мабуть з "харошiх рузькiх" був...
показати весь коментар
15.03.2024 22:35 Відповісти
Біле -то бичачий ціп"як який сидів в кацапові.
показати весь коментар
16.03.2024 01:25 Відповісти
Ото крутонув сальтуху
показати весь коментар
16.03.2024 02:25 Відповісти
пораскинул трусами ахаха)))
показати весь коментар
17.03.2024 14:52 Відповісти
 
 