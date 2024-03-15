Український екіпаж БМП M2A2 Bradley "розмотує" у ближньому бою російський БТР-82А під Авдіївкою. ВIДЕО
Український екіпаж американського БМП M2A2 Bradley у ближньому бою знищив російський БТР-82А під Авдіївкою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою опублікований у соцмережах.
"А ось як виглядала вчорашня утилізація російського БТР-82А під Авдіївкою з місця командира БМП M2A2 Bradley. Наша машина вискочила із засідки і з невеликої відстані в кілька десятків метрів розмотала ворожу техніку у ближньому бою. Bradley продовжує показувати себе як одна з найкращих машин на війні!", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+34 Ol Ol #584272
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+20 Aleksander Lukashenko
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+17 Старый зольдат
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Так і шепче "Давай, давай, давай! Направо і наліво, та по центру, кацапам насипай.".
Ах, лента за лентою, Джо Байден, набої подавай.
25 × 137 mm до списку долучати, дивись, не забувай!
бо бтр не дає йому права або шансів на другий термін, а відоси 50*50
Росія почала використовувати в Україні китайські гольф-кари Desertcross-1000 через шалені втрати БМП, - Forbes Джерело:
28 февраля 2013 года представитель комиссии по безопасности и обороне парламента Ирака Шиван Мухаммед Таха обвинил украинскую сторону в срывах сроков поставок и низком качестве продукции: с момента ратификации контракта поставлено около 100 машин вместо предусмотренных 420, а сами БТР «очень старые, корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4#cite_note-ReferenceA-42 [42] .
2 января 2014 года иракская сторона вернула Украине партию из 42 БТР-4, мотивируя это наличием трещин в корпусах бронетранспортёровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4#cite_note-43 [43] .
Иракские военные, получившие партию из 88 украинских бронетранспортёров БТР-4, смогли завести только 56 машин, но и из них тронулись с места лишь 34. Об этом говорится в письме, направленном в «Укроборонпром» бывшим руководителем компании «Укрспецэкспорт» А.Коваленко от 28 июля 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4#cite_note-45 [45] .