Український екіпаж БМП M2A2 Bradley "розмотує" у ближньому бою російський БТР-82А під Авдіївкою. ВIДЕО

Український екіпаж американського БМП M2A2 Bradley у ближньому бою знищив російський БТР-82А під Авдіївкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою опублікований у соцмережах.

"А ось як виглядала вчорашня утилізація російського БТР-82А під Авдіївкою з місця командира БМП M2A2 Bradley. Наша машина вискочила із засідки і з невеликої відстані в кілька десятків метрів розмотала ворожу техніку у ближньому бою. Bradley продовжує показувати себе як одна з найкращих машин на війні!", - зазначає у коментарі автор публікації.

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