Затримано 16 порушників, які намагалися потрапити до Угорщини: вони сплатили переправникові $111 500, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Прикордонники затримали 16 чоловіків, які планували незаконно перейти кордон і потрапити до Угорщини. Разом з ними затримано і переправника.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Спершу прикордонники помітили 12 осіб, які прямували в бік держкордону. Згодом – ще 5. Супроводжував їх 27-річний місцевий мешканець, який разом із "клієнтами" намагався втекти від правоохоронців.
Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу. На них складені адмінпротоколи. Щодо переправника направлено повідомлення до Нацполіції", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Дмитрий Сириус
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+8 Amber
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+7 Ярослав Кийко
показати весь коментар15.03.2024 13:18 Посилання
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Сподіваюсь, "переправник" вже отримав чергове звання та підвищення по службі? 🤣
.
Оманський, недопрацьовує …