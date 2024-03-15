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Затримано 16 порушників, які намагалися потрапити до Угорщини: вони сплатили переправникові $111 500, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники затримали 16 чоловіків, які планували незаконно перейти кордон і потрапити до Угорщини. Разом з ними затримано і переправника.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Спершу прикордонники помітили 12 осіб, які прямували в бік держкордону. Згодом – ще 5. Супроводжував їх 27-річний місцевий мешканець, який разом із "клієнтами" намагався втекти від правоохоронців.

Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу. На них складені адмінпротоколи. Щодо переправника направлено повідомлення до Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6121) кордон (4817) ухилянти (988)


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Топ коментарі
+9
Переправник І грошей заробив i допоміг ТЦК
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15.03.2024 13:20
+8
Хлопці - ухилянти , не робіть цього , бо всім соромно за ваші не обдумані діі 😠
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15.03.2024 13:07
+7
/вони сплатили переправникові $111 500\
Сподіваюсь, "переправник" вже отримав чергове звання та підвищення по службі? 🤣
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15.03.2024 13:18
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якісь береговські "койоти" хєрові...
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15.03.2024 13:02 Відповісти
організую переправку до Е100нії - карту монобанку у п.п. скину ))
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15.03.2024 13:06 Відповісти
Хлопці - ухилянти , не робіть цього , бо всім соромно за ваші не обдумані діі 😠
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15.03.2024 13:07 Відповісти
Ти це про себе? Не варто - і так знають про тебе вже всі. Раніше, може, тільки не поважали, а тепер і зневажають.
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15.03.2024 13:18 Відповісти
Тупа тварина, це такі уй.бки як ти! Іди накуй за кораблем!
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15.03.2024 13:20 Відповісти
ви трохи дупля не відстрілюєте, що таке кндр
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15.03.2024 13:45 Відповісти
Добре, Ви їх! Молодчинка!
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15.03.2024 13:48 Відповісти
від оманського життя.... ЕХ
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15.03.2024 13:07 Відповісти
Переправник - Харон?
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15.03.2024 13:08 Відповісти
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15.03.2024 13:10 Відповісти
/вони сплатили переправникові $111 500\
Сподіваюсь, "переправник" вже отримав чергове звання та підвищення по службі? 🤣
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15.03.2024 13:18 Відповісти
и премию Безусловно
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15.03.2024 13:32 Відповісти
Нехило так пацан хотів піднятися за раз - $111 500.
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15.03.2024 13:20 Відповісти
Ну прямо-таки, он же в доле
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15.03.2024 13:33 Відповісти
його лиш 10%
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15.03.2024 17:52 Відповісти
Переправник І грошей заробив i допоміг ТЦК
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15.03.2024 13:20 Відповісти
і підвищення по службі отримав
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15.03.2024 17:51 Відповісти
Правильніше було б ввести офіційну грошову заставу для певних категорій громадян при виїзді за кордон - не повернувся у зазначений термін, гроші перераховуються в бюджет країни. Бо так, чи інакше такі громадяни втікають за кордон, сплачуючи кошти різним ділкам.
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15.03.2024 13:22 Відповісти
Спецпропозиція в інтернет магазинах 😂.
.
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15.03.2024 13:23 Відповісти
Схема ім Зеленського, дає вчергове, збій… Умеров з резніковим посадами не відбудуться. Це дискридитація хєранта..
Оманський, недопрацьовує …
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15.03.2024 13:25 Відповісти
какой прибыльный бизнес
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15.03.2024 13:31 Відповісти
коли це ухиляшки когось захищали?
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15.03.2024 13:46 Відповісти
Там жодного військового. Кого вони захищали?
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15.03.2024 14:24 Відповісти
Краще б тонули у Тисі, ніж таке лайно поветрати до України.
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15.03.2024 14:05 Відповісти
Стартапи, інвестиції, кар'єрне зростання, гарварди... Нахєра воно треба! Можна просто рубати по 100 штук баксів з ухилянтів за ходку.
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15.03.2024 14:27 Відповісти
Какая вы добрая женщина. Недостаточно молодых парней погибло на фронте и в тылу, пусть ещё и эти утонут.
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15.03.2024 16:54 Відповісти
 
 