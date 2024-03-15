Затримано 16 порушників, які намагалися потрапити до Угорщини: вони сплатили переправникові $111 500, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники затримали 16 чоловіків, які планували незаконно перейти кордон і потрапити до Угорщини. Разом з ними затримано і переправника.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Спершу прикордонники помітили 12 осіб, які прямували в бік держкордону. Згодом – ще 5. Супроводжував їх 27-річний місцевий мешканець, який разом із "клієнтами" намагався втекти від правоохоронців.



Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу. На них складені адмінпротоколи. Щодо переправника направлено повідомлення до Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

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