У Держдумі РФ просять росіян не боятися зеків, які повернулися з війни в Україні: "Возвращается весьма и весьма небольшой процент". ВIДЕО
Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов закликав не боятися ув’язнених, які повернулися з війни в Україні.
За словами Картаполова, ув'язнені, так чи інакше після відбування терміну покарання будуть повертатися, а так після участі у штурмових загонах на фронті, за словами російського депутата, зеки повертаються "іншими людьми", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Эхо.
"Я зараз не називатиму вам відсотки, скільки з них потім повертається зі зрозумілих причин, але цей відсоток дуже і дуже невеликий. Тому побоюватися цього не треба", - заявив Картаполов.
Топ коментарі
+30 Alex Nosov #582146
показати весь коментар15.03.2024 18:07 Посилання
+20 Юрий Викторович #524822
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+19 Asko Poom
показати весь коментар15.03.2024 18:11 Посилання
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Повертається зовсім гезначний процент!😂😂😂
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кажуть, що полонені вагнери в РДК воюють гарно і по злому
це лише за один день десь там, сподіваюсь, вас не шокує
Всім знайомим на кацапію відправляв...
"...цей відсоток (що вижили) дуже і дуже невеликий..." Джерело:
https://censor.net/ua/v347893
https://t.me/c/1693714432/97069
хутінські герої сво !
родіну от НАТИ захищали
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