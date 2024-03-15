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У Держдумі РФ просять росіян не боятися зеків, які повернулися з війни в Україні: "Возвращается весьма и весьма небольшой процент". ВIДЕО

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов закликав не боятися ув’язнених, які повернулися з війни в Україні.

За словами Картаполова, ув'язнені, так чи інакше після відбування терміну покарання будуть повертатися, а так після участі у штурмових загонах на фронті, за словами російського депутата, зеки повертаються "іншими людьми", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Эхо.

"Я зараз не називатиму вам відсотки, скільки з них потім повертається зі зрозумілих причин, але цей відсоток дуже і дуже невеликий. Тому побоюватися цього не треба", - заявив Картаполов.

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Автор: 

росія (65934) зеки (63)


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Топ коментарі
+30
Уже даже не скрывают что просто утилизируют рашистов на войне
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15.03.2024 18:07
+20
З****сь!
Дуже сподобалось!
Повертається зовсім гезначний процент!😂😂😂
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15.03.2024 18:10
+19
Аби його зеки почули.
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15.03.2024 18:11
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Уже даже не скрывают что просто утилизируют рашистов на войне
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15.03.2024 18:07 Відповісти
Вони і не ховали
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15.03.2024 18:53 Відповісти
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15.03.2024 21:58 Відповісти
З****сь!
Дуже сподобалось!
Повертається зовсім гезначний процент!😂😂😂
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15.03.2024 18:10 Відповісти
так багато і не треба, на всю Чіту достатньо одного "читинского потрошителя", щоб шорох навести

https://nashaniva.com/ru/337716 Осужденный на 14 лет расчленитель из Читы вернулся ...

Mar 4, 2024 - Выйти из тюрьмы убийца должен был к 2034 году, однако он освободился уже через три года. По данным источника, он вернулся с войны в Украине.

https://nashaniva.com › ...


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15.03.2024 18:53 Відповісти
Аби його зеки почули.
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15.03.2024 18:11 Відповісти


кажуть, що полонені вагнери в РДК воюють гарно і по злому
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15.03.2024 18:41 Відповісти
добре пам'ятають мясні штурми "дяді жені"
це лише за один день десь там, сподіваюсь, вас не шокує

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15.03.2024 18:58 Відповісти
Це моє улюблено фото!
Всім знайомим на кацапію відправляв...
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15.03.2024 20:35 Відповісти
Їбонаріум набирає обертів.
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15.03.2024 18:12 Відповісти
цей мандюк дійсно поки що зеків боятися не буде. Бо до нього не припреться якийсь ужратий воєн, якому навіть у глибокому тилу вважається українська мова. І він кинувся з пляшкою розбивши одній дурепі голову, а другій коли б не перерізав горло розочкою. І на відео видно, що це професійний вбивця. вбиває на автоматі.
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15.03.2024 18:12 Відповісти
Ви там на рашці скоро один одного будете боятись - уроди
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15.03.2024 18:12 Відповісти
А кацапам нравится…
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15.03.2024 18:13 Відповісти
Перевага диктаторських режимів - "член" парламенту, "голова" комітету' з дитячою безпосередністтю може заявити:

"...цей відсоток (що вижили) дуже і дуже невеликий..." Джерело:

https://censor.net/ua/v347893
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15.03.2024 18:14 Відповісти
ага, не опасны

https://t.me/c/1693714432/97069
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15.03.2024 18:15 Відповісти
Повертається - дуже незначний процент , але однаково - патєрь нєт .
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15.03.2024 18:16 Відповісти
Вот,вот. А как насчёт историй насчёт "Чёрной кошки" и послевоенной Одессы и Жукова с его расстрелами на месте." Совсем не опасны".Получается: врали,врём и будем врать -пятью восемь двадцать пять".
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15.03.2024 18:34 Відповісти
На Росии их свои же добьют.
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15.03.2024 18:27 Відповісти
ніззя !!!!
хутінські герої сво !
родіну от НАТИ захищали

.
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15.03.2024 18:59 Відповісти
Рашист признал сознательную УТИЛИЗАЦИЮ зэков. И, если зэка не "ссученные", то должны поставить режим на нож.
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15.03.2024 18:27 Відповісти
Вроде как, настоящие вори в законе і блатные на эту ***** не ведуться.
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15.03.2024 19:00 Відповісти
Головні вори в законі,вже все *перетерли* з ФСБ,навіть укр ВЗ залучають до співпрці.
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15.03.2024 19:11 Відповісти
Не бойтесь! Ані вас не больно зарєжут! Чік і ви уже на небесах !)
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15.03.2024 18:27 Відповісти
Кортавый половой прговорился!
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15.03.2024 18:28 Відповісти
Потэрь НЭТ! 🤣🤣🤣
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15.03.2024 18:29 Відповісти
Красава, «вєсьма і вєсьма нєзначітєльний процент» )))
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15.03.2024 18:34 Відповісти
Бажаю кожному кацапу, щоб до нього повернувся зек. З автоматом.
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15.03.2024 18:42 Відповісти
Але ті, хто все ж повернеться - як кажуть на болотах, це буде "мама, не горюй !"
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15.03.2024 18:48 Відповісти
"Ви іх нє бойтєсь - оні вас нєбольно зарєжут!"
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15.03.2024 19:08 Відповісти
чикатило нервно курит в сторонке
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15.03.2024 19:15 Відповісти
кожному зеку,що не здох,дім на рубльовці))))
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15.03.2024 19:42 Відповісти
це він каже що всі зеки (ну, практично всі) фаршируються на фронті?
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15.03.2024 20:05 Відповісти
Він каже, росіянці, коли ви і постраждаєте,то не всі підряд,бо ж бандитів мало повертається, на всіх не вистачить,так що всіх не ізнасільнічають, і чик-чик всім не пороблять. А у нього самого дерохорона і плюс спецзакон охороняє.
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16.03.2024 01:43 Відповісти
 
 