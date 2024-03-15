У Держдумі РФ просять росіян не боятися зеків, які повернулися з війни в Україні: "Возвращается весьма и весьма небольшой процент". ВIДЕО

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов закликав не боятися ув’язнених, які повернулися з війни в Україні.

За словами Картаполова, ув'язнені, так чи інакше після відбування терміну покарання будуть повертатися, а так після участі у штурмових загонах на фронті, за словами російського депутата, зеки повертаються "іншими людьми", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Эхо.

"Я зараз не називатиму вам відсотки, скільки з них потім повертається зі зрозумілих причин, але цей відсоток дуже і дуже невеликий. Тому побоюватися цього не треба", - заявив Картаполов.

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