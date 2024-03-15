Кабмін повинен зробити все для створення ще більш технологічних і далекобійних, масових дронів, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 751 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів кілька нарад із військовим керівництвом та нашими урядовцями. Головком Сирський разом із міністром оборони були на фронті й представили сьогодні звіт щодо наявної ситуації та підготовки наших дій. Обговорили й забезпечення снарядами, фронтовою ППО. Головком дав оцінку загальної ситуації та дій командирів на першій лінії. Узгодили сьогодні з Головкомом подальші активні кроки.

Обговорили сьогодні ж виробництво та застосування наших ударних дронів, далекобійних дронів. По російській логістиці, по їхній системі фінансування війни. Спільна нарада – Головком, міністр оборони, начальник Генштабу, керівники ГУР та СБУ, командувач Сил безпілотних систем Сухаревський. Усі чітко розуміють завдання, конкретні цілі.

Кабінет Міністрів повинен зробити все для створення ще більш технологічних і далекобійних, масових дронів. Це повинен бути конвеєр російської відповідальності за терор. І це – принциповий момент, багато в чому історичний. Що більше наших справедливих відповідей буде російській державі та що більш відчутними будуть наші дії проти російської системи, то важче буде Путіну продовжувати своє хворе правління, а отже, і війну", - розповів Зеленський.

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