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Новини Відео Війна
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Кабмін повинен зробити все для створення ще більш технологічних і далекобійних, масових дронів, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 751 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів кілька нарад із військовим керівництвом та нашими урядовцями. Головком Сирський разом із міністром оборони були на фронті й представили сьогодні звіт щодо наявної ситуації та підготовки наших дій. Обговорили й забезпечення снарядами, фронтовою ППО. Головком дав оцінку загальної ситуації та дій командирів на першій лінії.  Узгодили сьогодні з Головкомом подальші активні кроки.

Обговорили сьогодні ж виробництво та застосування наших ударних дронів, далекобійних дронів. По російській логістиці, по їхній системі фінансування війни. Спільна нарада – Головком, міністр оборони, начальник Генштабу, керівники ГУР та СБУ, командувач Сил безпілотних систем Сухаревський. Усі чітко розуміють завдання, конкретні цілі.

Кабінет Міністрів повинен зробити все для створення ще більш технологічних і далекобійних, масових дронів. Це повинен бути конвеєр російської відповідальності за терор. І це – принциповий момент, багато в чому історичний. Що більше наших справедливих відповідей буде російській державі та що більш відчутними будуть наші дії проти російської системи, то важче буде Путіну продовжувати своє хворе правління, а отже, і війну", - розповів Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Української зброї буде ще більше: більше наших снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) дрони (4865)


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Топ коментарі
+24
довбойоб....ти мене називала....
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15.03.2024 19:10
+24
До чого ж потужно та незламно.
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15.03.2024 19:12
+20
Шоб тобі повилазило, смердюче неголене брехливе чмо.
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15.03.2024 19:14
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довбойоб....ти мене називала....
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15.03.2024 19:10 Відповісти
"а ми всьож такі пара!" - підспівує єрмак.
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15.03.2024 19:18 Відповісти
Слова...слова...слова.....
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15.03.2024 21:27 Відповісти
До чого ж потужно та незламно.
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15.03.2024 19:12 Відповісти
TIME опубликовало статью о том, почему второй визит президента Украины Владимора Зеленского в США сильно отличался по атмосфере и эффективности от первого, триумфального визита в 2022 году. Одной из причин, по мнению Time, является широко распространенная коррупция в украинском правительстве, в том числе в самом офисе президента.

Це було після візиту вовки з Шурмою в делегації- ще одін менеджер Ахмєтова відповідає за економіку в ОП, Татаров за силовиків- ЇМ ПОСРАТЬ НА ЗАХІД ВОНИ З ***** ЧЕКАЮТЬ НА ТРАМПА
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15.03.2024 21:22 Відповісти
95-квартал зробить, це не проблем
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15.03.2024 19:12 Відповісти
Навряд чи - роялiв не вистачить
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15.03.2024 19:16 Відповісти
А йому пох#й! Спеціально для нього один рояль сховали в кущах!
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15.03.2024 19:21 Відповісти
А если бы и не спрятали - о батареи камаринскую наяривать.
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15.03.2024 19:25 Відповісти
Шоб тобі повилазило, смердюче неголене брехливе чмо.
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15.03.2024 19:14 Відповісти
Сам, нарешті, додумався чи хтось підказав?
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15.03.2024 19:16 Відповісти
А що з ракетами вони нам не потрібні. Кацапня кожний день вбиває Українців.
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15.03.2024 19:17 Відповісти


..і у боротьбі із зеленим змієм, перемагає змій..
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15.03.2024 19:22 Відповісти
потужно!!! дайте йому скумбрію!
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15.03.2024 19:22 Відповісти
Та навряд, йому скумбрія дасть!
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15.03.2024 22:21 Відповісти
нєплохо пріспособІлся - в Україні та поза її межами усі повинні щось за нього зробити і лише Зєлєнський й досі "нікому нічІво нє должен"... - маючи безмежну владу отриману брехнею та порушеннями Конституції, Найвеличнівшиве ні за що не відповідає і так збирається сцарювати вічно
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15.03.2024 19:23 Відповісти
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15.03.2024 19:24 Відповісти
Дайте ему "молнию" на официальный сайт.
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15.03.2024 19:27 Відповісти
Володя, дронами займетбься вже нормальний Верїховний, а ти після 5 бездарних років првління після 20 травня 2024 готуйся до призову у ЗСУ. Підеш разом зі своєю братвою на передову в укриття, які змайстрували за весь час перебування при владі.
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15.03.2024 19:26 Відповісти
Хррр, мрррр, кххххх (гундосик)
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15.03.2024 19:27 Відповісти
І знову як Попугай-"ми повинні зробити, ми повинні зробити", ну так зроблять, а не язиками чешіть цілий день, 5 років при владі, а результат лише один-війна в Україні
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15.03.2024 19:33 Відповісти
Швидко ж міліон дронів закінчився.
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15.03.2024 19:35 Відповісти
Шмигаль почув.....ярди на мову!!!Ярди на дорогу....на дрони донатимо!!!!Тай таке.
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15.03.2024 19:37 Відповісти
А как же "нужно просто перестать стрелять"? Ты недоумок уж как то определись.
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15.03.2024 19:39 Відповісти
Є той хто прослухав всі його гундосики? Про що вони?
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15.03.2024 19:39 Відповісти
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15.03.2024 20:03 Відповісти
они все про то - какие же украинцы ТУПЫЕ что во время войны выбрали этого кровавого ЗЕ-бедоносца и упыря себе на голову
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15.03.2024 20:25 Відповісти
Не знал, что у нас Кабмин дроны делает.
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15.03.2024 19:40 Відповісти
Ну, ты даешь! А кто по-твоему на кухнях по ночам, в свободное от работы время?
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15.03.2024 19:52 Відповісти
Вова, проснись! Ты обосрался. - А я не сплю.
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15.03.2024 19:40 Відповісти
О, в країні є ще й Кабмін? А два роки
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15.03.2024 19:44 Відповісти
був тільки Єрмак
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15.03.2024 19:46 Відповісти
уа-ха-ха)) прямо в точку !
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15.03.2024 20:26 Відповісти
Дивлячись на всі попередні здобутки Кабміну, впевнений, так і буде...
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15.03.2024 19:48 Відповісти
Твій кабмін на такі речі не здатен. Думай-те!
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15.03.2024 19:48 Відповісти
Зеленський, тормоз ‼️
Пора созивать Радбез ООН после удара по Одесі. І всех африканців , котрих України кормить , довбати пикою об стіл, якщо не проголосують викинути рашу із ООН
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15.03.2024 19:49 Відповісти
он не тормоз - зе-плесень предатель(зрадник)
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15.03.2024 20:27 Відповісти
Брэйкер- это не то слово... Просто, АБЫРВАЛГ... по 8 грн.
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15.03.2024 20:57 Відповісти
Хрипатий, незламний, неголений.
Нетряпка мівіною вскормлений
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15.03.2024 19:49 Відповісти
Не лох...
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15.03.2024 20:58 Відповісти
...вгондурасений Марусею Звiробiй та Софiею Фединою- тобто, зобiжений...
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15.03.2024 21:08 Відповісти
ти зелений мерзотник все зробив щоб у нас не було нічого
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15.03.2024 19:52 Відповісти
а хто те руйнував те що було з 2010, нагадати? 🤓👀
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15.03.2024 19:54 Відповісти
20 травня... вже скоро!!!
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15.03.2024 20:01 Відповісти
А що має зробити тупорилий ішак? Це безтолкове чмо вважає, що всі мають щось робити, а воно тільки піаритись. Ганьба ішаку!
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15.03.2024 20:04 Відповісти
Нах кабмину эти дроны, там все давно распилено. А вот тут новую затевают - Держава компенсуватиме вартість збудованих бізнесом доріг та комунікацій за законом про "інвестнянь" (оновлено) Джерело: https://biz.censor.net/n3478927
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15.03.2024 20:06 Відповісти
😳
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15.03.2024 21:00 Відповісти
В тому році кабмін вже виділив на дрони 40 млрд грн
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15.03.2024 20:11 Відповісти
А цьому році виділить 100 мільярдів...і хай той довгоносик подавиться (с)
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15.03.2024 20:56 Відповісти
При чому тут кабін,як всім керує єрмак!
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15.03.2024 20:14 Відповісти
Треба петицію створити,щоб перекинути млн дронів які охороняють млрд дерев на фронт.
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15.03.2024 20:15 Відповісти
вже мільярд дронів треба...чи як
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15.03.2024 20:18 Відповісти
А хто в цьому Кабміні включно з прем'єром має професійні здібності організатора промислового виробництва, а не лише пустобрехів і професійних розкрадачів бюджетних коштів? Знову всілякі федорови закличуть розробляти на кухнях? До речі, не так давно хтось хвалився зробленими за 2 місяці 200 тис. дронів! Де вони?
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15.03.2024 20:19 Відповісти
Менеше:1 000 000: 12 = ? але й для них ще мільярд дерев не виріс, залишається асфальтом супостата, тим більше той асфальт в більшості місць на слідуючу весну з доріг сповз
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15.03.2024 20:46 Відповісти
Анонсування відкриття заводу з виробництва чипів 5 покоління, заводу з іонних двигунів, відправку у космос тисяч супутників з квантових навігацій
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15.03.2024 20:21 Відповісти
А де дрони від Звиздла? А нема! Бо Звиздло!
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15.03.2024 20:28 Відповісти
Чмо
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15.03.2024 20:30 Відповісти
в кубi
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15.03.2024 21:02 Відповісти
Зейло.
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15.03.2024 21:32 Відповісти
Теряюсь в догадках: асфальтодрон или дрон квартальный...
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15.03.2024 20:30 Відповісти
А що, кабін від рук відбився і не хоче? То указ суворий може видасти?
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15.03.2024 20:36 Відповісти
"кабмін"
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15.03.2024 22:49 Відповісти
Кулеба! Шмыгаль! ****! Где дроны ????
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15.03.2024 20:37 Відповісти
Вова, а ти асфальтом супостата, досвід же є!)
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15.03.2024 20:42 Відповісти
зеля,ти дурак! ти зрадник номер 1.ти ***#ло номер 2.
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15.03.2024 20:50 Відповісти
Зеля может только рукой водить или неподвижно смотреть в камеру и читать, написанный Ермаком, текст.
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15.03.2024 20:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Z-tF5jpcDdw Звіробій і Федина про тебе.
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15.03.2024 21:13 Відповісти
Це рило - блювотина. Воно на тому ж рівні що і ху-ло.
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15.03.2024 21:17 Відповісти
кабмін повинен,ЗСУ повинні, громадяни повинні,.."а я буду потужні відосики записувати" 🤡
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15.03.2024 21:29 Відповісти
"Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський) - Золотий фонд цитат українських політиків
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16.03.2024 08:13 Відповісти
зекіздун
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15.03.2024 21:43 Відповісти
Все що може зробити кабмін - це не заважати в створенні.
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16.03.2024 00:40 Відповісти
Фіолетові промені зельоного Владіміра
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16.03.2024 05:13 Відповісти
Пока запустится линия далекобiйних дронi , Васю, a тебе слабо раскошелиться на те дроны. К примеру, как Порошенко.
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16.03.2024 07:03 Відповісти
Так із міліарда дерев під шашличок іще і не таке можна вистругати.
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16.03.2024 08:11 Відповісти
Петицію треба,млн дронів які охороняють млрд дерев,відправити на фронт
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16.03.2024 09:25 Відповісти
 
 