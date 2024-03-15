Кабмін повинен зробити все для створення ще більш технологічних і далекобійних, масових дронів, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 751 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів кілька нарад із військовим керівництвом та нашими урядовцями. Головком Сирський разом із міністром оборони були на фронті й представили сьогодні звіт щодо наявної ситуації та підготовки наших дій. Обговорили й забезпечення снарядами, фронтовою ППО. Головком дав оцінку загальної ситуації та дій командирів на першій лінії. Узгодили сьогодні з Головкомом подальші активні кроки.
Обговорили сьогодні ж виробництво та застосування наших ударних дронів, далекобійних дронів. По російській логістиці, по їхній системі фінансування війни. Спільна нарада – Головком, міністр оборони, начальник Генштабу, керівники ГУР та СБУ, командувач Сил безпілотних систем Сухаревський. Усі чітко розуміють завдання, конкретні цілі.
Кабінет Міністрів повинен зробити все для створення ще більш технологічних і далекобійних, масових дронів. Це повинен бути конвеєр російської відповідальності за терор. І це – принциповий момент, багато в чому історичний. Що більше наших справедливих відповідей буде російській державі та що більш відчутними будуть наші дії проти російської системи, то важче буде Путіну продовжувати своє хворе правління, а отже, і війну", - розповів Зеленський.
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Це було після візиту вовки з Шурмою в делегації- ще одін менеджер Ахмєтова відповідає за економіку в ОП, Татаров за силовиків- ЇМ ПОСРАТЬ НА ЗАХІД ВОНИ З ***** ЧЕКАЮТЬ НА ТРАМПА
..і у боротьбі із зеленим змієм, перемагає змій..
Пора созивать Радбез ООН после удара по Одесі. І всех африканців , котрих України кормить , довбати пикою об стіл, якщо не проголосують викинути рашу із ООН
Нетряпка мівіною вскормлений