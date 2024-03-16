Зеленський у другі роковини удару по драмтеатру Маріуполя: Кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. ВIДЕО
Сьогодні, 16 березня, другі роковини авіаудару російських загарбників по драмтеатру в Маріуполі.
Згадав цю страшну трагедію президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло...Світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність.
Світла пам’ять усім, чиє життя забрав російський терор", - написав Зеленський у телеграм-каналі.
Драматичний театр став трагічним символом злочинів росіян у Маріуполі. 16 березня 2022 року окупанти цілеспрямовано скинули авіабомби на театр, не дивлячись на величезний напис "ДІТИ". За попередніми даними, загинуло близько 600 людей. Точну кількість жертв установити наразі неможливо.
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Згадайте його ганьбу на Бабиному Ярі ще до вторгнення, десь у 2020му, і як він відхопив люлєй саме від євреїв за те.
Взагалі, євреї кличуть Зеленського 'тисячним'. Це, мовляв, навіть їх народу трапляється 0.1 відсоток геть кончених ідіотів.
бо кожна вкрадена копійка це недопоставлене озброєння чи захист і це смерті яких моглоб не бути
і цих смертей тисячі
Субота, 16 Березня, 2024
https://bukvy.org/yakshho-u-********-chas-mozhna-zaminyty-golovnokomanduvacha-zsu-to-mozhna-i-prezydenta-klychko/
......Зокрема, саме з Шилом пов'язували "розчищення" грального ринку України під російських букмекерів, спочатку 1xBet, а потім PinUp. Задля того, щоб прокласти шлях росіянам, до санкційних списків потрапив колись найбільший український оператор Parimatch,
ОСОБЛИВІ ГРАЛЬНІ ДОРУЧЕННЯhttps://republic.com.ua/article/osoblivi-gralni-doruchennya.html#respond
https://republic.com.ua/article/osoblivi-gralni-doruchennya.html https://republic.com.ua/article/osoblivi-gralni-doruchennya.html
хто обіцяв звільнити азовців із полону?
20 травня ZE END - шапіто іде у тюрму
Да, Зеля?
Иди и сдёлаё ПВО сам, а нё "закупать". Да ты и так был бы против с криком - Мы сами можём дёлать ПВО.
Таки, Зеленский?
Или Обама?
Кто изъял клистроны из трёх бригад ПВО перед вторжением и вернул их ещё аж через пол года после?
Таки, черчиль-Зеленский, мля?
Или трамп-обама-рейган?
Далі треба зняти фільм: "За три роки до 20 днів в Маріуполі". Може в когось відновляться причинно-наслідкові зв'язки!
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/432005258_3638118463103594_742982542970745785_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=Tf_IO2FmPW4AX-Ft-4A&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=00_AfAUWm1_GKyxWJZTFLtXq6ck_rSf3sweuJfQ05dBVZUqDg&oe=65F79193
чел написал за "закупить", сечешь?
ну а че не пишешь за ракетные програмы весело закатанные в асфальт? это верно, но я же писал про то шо .... ну, пусть бы даже нашли продавца, но вот кто купит?(Ермак?)
и наоборот - Луценко хотел Апачей, только Обаме как то эти хотелки до спины
а тепер оце воно "лебідя грає і ллє крокодилячі сльози"..
ви усі, зебіли, - подєльники кремля чи то по тупості чи по жадобі чи по зраді своїй.. і відповідатимете за усі свої злочини перед Українцями, а як радикально - то вже залежить від вас-йуд-бариг-жлобів
Да оно РЖЕТ над драмтеатром на самом деле, я не сомневаюсь. БЕБ просит увеличить зарплаты, только что слушал стрим Боткевича, это кринж - Евросоюз просил что-то там сделать, а эти твари ..... зарплату просят увеличить, к слову, отнюдь не нищебродскую. А потом зеленожёпые элохторат такие: Че нам сыто-жирная Европа не так помогает? Мы же защищаем их от дикарей мол. Выглядит немного иначе
@tZEinform
Дуже важко перемогти у війні коли б'єшся на два фронти. Майже неможливо, коли твоїм ворогом виявилась обрана тобою влада.
Цей допис Юрій Каракай написав 2 липня 2022 року.
18 серпня 2022 року Юрій загинув внаслідок мінометного обстрілу на Південно-Бузькому напрямку на заході Херсонської області.
хоча, якщо навіть правда, то віруни мають його поважати більше ніж Дристосіка, без Іуди не було би цього прокляття - христоїдства.
але це реально міф, так що "іуда" тут явно доречно в плані шо все бидло вважає це слово синонімом "зрадник".
а Зеля то ясно завербований
поперлося в Німеччину - повінь;
поперлося в Францію - згорів собор Парижської Богоматері;
поперлося в Оман - помер султан;
поперлося в Маріполь, та ще й побігав по фонтані - взагалі жах, місто зруйноване, а фонтан кацапи демонтували і вивезли і свої *****:
Давай, йди, зроби, підбірку де їздило то гундосе і зразу ставалось погане.
там список, по пам.яті.... ну, статистика , тобто теорія ймовірності просто падає в шоці
@Irina61032137
Олег Шупляк "де ти?"
это скорее - Крыса в левовой шкуре, как то так.хотя, мужеству президента я поражаюсь...... в Херсоне мог, прошлым годом, тупо поехавший снайпер орков его ликвидировать, но нет - оно в футболочке ездило, ЗНАЯ что Патрушев поехавших не допустит к стрельбе.
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