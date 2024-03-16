Зеленський у другі роковини удару по драмтеатру Маріуполя: Кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. ВIДЕО

Сьогодні, 16 березня, другі роковини авіаудару російських загарбників по драмтеатру в Маріуполі.

Згадав цю страшну трагедію президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло...Світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність.

Світла пам’ять усім, чиє життя забрав російський терор", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

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Драматичний театр став трагічним символом злочинів росіян у Маріуполі. 16 березня 2022 року окупанти цілеспрямовано скинули авіабомби на театр, не дивлячись на величезний напис "ДІТИ". За попередніми даними, загинуло близько 600 людей. Точну кількість жертв установити наразі неможливо.