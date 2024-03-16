Скандал у Закарпатському ТЦК: чоловік нібито намагався вкоротити собі віку. Дівчина потерпілого каже, що його сильно били (оновлено). ВIДЕО

Чоловік намагався вкоротити собі віку під час перебування у Закарпатському ТЦК, зараз він у Хустській міській лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатського територіального центру комплектування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За інформацією відомства, 13 березня чоловіка затримали прикордонники при спробі незаконного перетину кордону. Надалі представники ДПСУ доставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

"Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та карету "швидкої допомоги", яка доставила чоловіка до Хустської міської лікарні", - розповіли у пресслужбі.

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Лікарі зафіксували спробу суїциду. Наразі за даним фактом проводиться службова перевірка, додали у відомстві.

Водночас дівчина потерпілого на своїй сторінці у Instagram звинуватила ТЦК у "масовому порушенні законів та прав людини" та опублікувала фото та відео з реанімації.

Вона заявила, що чоловіка "просто викрали працівники прикордонної служби з готелю міста Виноградів, вдягли кайданки та повезли в невідомому напрямку", після чого його нібито відвезли до прикордонного пункту пропуску Вилок, де звинуватили у намаганні перетину кордону. Дівчина стверджує, що такого наміру у нього не було.

Далі у чоловіка нібито забрали телефон, документи та гроші, а прохання зателефонувати та надати адвоката проігнорувалося.

Згодом дівчина пішла до поліції, де намагалася написати заяву "про викрадення людини".

Вона надала телефон готелю, де знаходився хлопець, та дізналася, що його та інших чоловіків відправили на перевірку особи, після чого відвезли у ТЦК міста Іршава.

"Через декілька годин мені набирає невідомий номер, та я чую голос мого хлопця, який просить допомоги - і все, це востаннє я його чую. Звичайно, після поліція нічого не робить, але каже мені, що тепер він в ТЦК міста Хуст. І лише на наступний день, о восьмій ранку, я чую від добрих людей, що він в реанімації міста Хуст", - йдеться у дописі.





