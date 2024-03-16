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Скандал у Закарпатському ТЦК: чоловік нібито намагався вкоротити собі віку. Дівчина потерпілого каже, що його сильно били (оновлено). ВIДЕО

Чоловік намагався вкоротити собі віку під час перебування у Закарпатському ТЦК, зараз він у Хустській міській лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатського територіального центру комплектування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За інформацією відомства, 13 березня чоловіка затримали прикордонники при спробі незаконного перетину кордону. Надалі представники ДПСУ доставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

"Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та карету "швидкої допомоги", яка доставила чоловіка до Хустської міської лікарні", - розповіли у пресслужбі.

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Лікарі зафіксували спробу суїциду. Наразі за даним фактом проводиться службова перевірка, додали у відомстві.

Водночас дівчина потерпілого на своїй сторінці у Instagram звинуватила ТЦК у "масовому порушенні законів та прав людини" та опублікувала фото та відео з реанімації.

Вона заявила, що чоловіка "просто викрали працівники прикордонної служби з готелю міста Виноградів, вдягли кайданки та повезли в невідомому напрямку", після чого його нібито відвезли до прикордонного пункту пропуску Вилок, де звинуватили у намаганні перетину кордону. Дівчина стверджує, що такого наміру у нього не було.

Далі у чоловіка нібито забрали телефон, документи та гроші, а прохання зателефонувати та надати адвоката проігнорувалося.

Згодом дівчина пішла до поліції, де намагалася написати заяву "про викрадення людини".

Вона надала телефон готелю, де знаходився хлопець, та дізналася, що його та інших чоловіків відправили на перевірку особи, після чого відвезли у ТЦК міста Іршава.

"Через декілька годин мені набирає невідомий номер, та я чую голос мого хлопця, який просить допомоги - і все, це востаннє я його чую. Звичайно, після поліція нічого не робить, але каже мені, що тепер він в ТЦК міста Хуст. І лише на наступний день, о восьмій ранку, я чую від добрих людей, що він в реанімації міста Хуст", - йдеться у дописі.

ТЦК
тцк
тцк

Автор: 

самогубство (645) ТЦК та СП (647) Закарпатська область (2072)


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Топ коментарі
+34
странно,а следы побоев на лице это он сам от растройства??
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16.03.2024 13:14
+29
Тому ТЦКашники все частіше отримують по пиці, відчинивши скриньку Пандори своїми діями...
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16.03.2024 13:41
+27
Ну от такого, я вже не розумію. Вирішив покінчити з життям, аби не потрапити на фронт? Іди в ЗСУ, і в тебе буде навіть варіант вижити. Навіщо обирати безальтернативний варіант?
Або це було демонстративно, з врахуванням можливості списання психіатром.
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16.03.2024 13:17
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Якщо в законі нема, в підзаконних актах є і буде.
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16.03.2024 17:56 Відповісти
А ти сцикло куди втекло?
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17.03.2024 22:15 Відповісти
Так це ж ЗЕ виборець...Так же билоо па пріколу!в 2019..І Парашенка барига.............
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16.03.2024 17:14 Відповісти
У Хустському ТЦК Закарпатської області побиття і приниження мобілізованих давно стало нормою. Там працюють садисти і нелюди. Нікому з правоохоронних органів до цього кричущого порушення прав громадян нема справи, хоча розголос великий.
Ось і молодий хлопець не витримав побиття і знущань і вирішив накласти на себе руки. Можливо хоч це викличе суспільний резонанс і злочинці з ТЦК будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Хоча знаючи, як у нас в Україні працює система правосуддя, маю в цьому великі сумніви.
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16.03.2024 17:29 Відповісти
Скоріше, Хустському ТЦК доводиться мати справу з неординарною кількістю ухилянтів і втікачів, просто через географічні чинники.
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16.03.2024 17:38 Відповісти
Найбільша кількість ухилянтів у Києві. Київ-це найменш мобілізоване місто України. Зеленський побоюється проводити у столиці суцільну мобілізацію, бо боїться протестів, що може спричинити втрату ним влади. Тому вигрібає усе чоловіче населення з Західної України. У нас села порожні, чоловіків зовсім нема-хто на фронті, хто на цвинтарі. Кого ще додатково збираються мобілізовувати по новому закону про мобілізацію-не маю уяви.
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16.03.2024 17:50 Відповісти
Зелені взагалі просрали процес. Від ігор з законом про мобілізацію враження що в них нема інстинкту самозбереження.
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16.03.2024 17:52 Відповісти
Оманский договорняк. Сдадут страну и улетят на свои виллы в Европу.
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16.03.2024 17:55 Відповісти
Ні, це байки для дибілів. Без держави цих товаришів роззують дуже швидко, бо вони тоді ніхто і звуть їх ніяк.
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16.03.2024 17:57 Відповісти
Доведення до самогубства ще одна стаття до побиття і викрадення людини
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17.03.2024 22:18 Відповісти
Блазень та його ЗЕкоМанда крім безладу щось може продукувати?
На цю ганьбу вже неможливо дивитись, іноді вже соромно за Українців стає...... пздц.
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16.03.2024 17:45 Відповісти
Zeljenye ******!!!
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16.03.2024 18:03 Відповісти
Вибачте, Але мені не жаль ухилянтів. Чоловік то є воїн і захисник. Це треба виховувати з дитинства. Маю двох синів і двох онуків. Троє у війську. То чому інші засранці мають ховатись за спинами справжніх синів України?
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16.03.2024 18:29 Відповісти
Велика повара до них!
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16.03.2024 19:27 Відповісти
Це називається совок, хтось комусь щось винен просто за народженням.

Таку саму дурню розповідали і в совку. Ви із совку вже вийшли, 33 роки як, а совок із вас все ще ні.
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17.03.2024 16:27 Відповісти
Соррі за не толерантність, але в нього обличчя особи з нтсо, яка в нього може бути дівчина?
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16.03.2024 21:13 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1769049951902773429 2 ч

Начальнику прикарпатського ТЦК, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку, суд призначив 2550 грн (!) штрафу, - ЗМІ... Для розуміння: на засідання суду військком навіть не прийшов, тому що все https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%94%D1%82%D1%81%D1%8F?src=hashtag_click #кришуєтся https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E?src=hashtag_click #Банковою !
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16.03.2024 21:55 Відповісти
Потрібно всім обʼєднуватися і вбивати цю худобу ЗЕ ТЦК. Вбивати їх, їх дітей хворих яких вони народили і їх батьків які таких виховали. Я
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16.03.2024 23:20 Відповісти
свіжа історія з львівським тЦк вчора

Очільник обласного ТЦК відреагував на жорстоке затримання чоловіка у ЛьвовіПрацівники ТЦК та СП силою затримали чоловіка на вулиці у Львові

https://zaxid.net/ochilnik_oblasnogo_ttsk_vidreaguvav_na_zhorstoke_zatrimannya_cholovika_u_lvovi_n1581876
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16.03.2024 23:37 Відповісти
Слава Україні, так.
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17.03.2024 18:03 Відповісти
пора жмурити сук воєнкомівських
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17.03.2024 23:34 Відповісти
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17.03.2024 23:48 Відповісти
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17.03.2024 23:49 Відповісти
підари ібані
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18.03.2024 13:59 Відповісти
порізати собі вени на руках, щоб померти? смішно. то тільки, щоб налякати навколишніх, ніби він вкорочує собі віку. якби хотів кончитися, тим же ножичком по шиї писнув. ухилянт.
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25.05.2024 12:12 Відповісти
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