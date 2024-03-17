Бойова робота української ППО на Південному напрямку у ніч на 17 березня. ВIДЕО

У ніч на 17 березня на Південному напрямку українські сили ППО працювали по ворожих повітряних цілях.

Відповідне відео поширив у телеграм-каналі командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"17 березня 2024 року. Південний напрямок. І так - щоночі…Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу!

Разом – до перемоги!", - зазначив він та опублікував відповідне відео.

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