Бойова робота української ППО на Південному напрямку у ніч на 17 березня. ВIДЕО
У ніч на 17 березня на Південному напрямку українські сили ППО працювали по ворожих повітряних цілях.
Відповідне відео поширив у телеграм-каналі командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"17 березня 2024 року. Південний напрямок. І так - щоночі…Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу!
Разом – до перемоги!", - зазначив він та опублікував відповідне відео.
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