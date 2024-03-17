УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9570 відвідувачів онлайн
Новини Відео
5 931 10

Бойова робота української ППО на Південному напрямку у ніч на 17 березня. ВIДЕО

У ніч на 17 березня на Південному напрямку українські сили ППО працювали по ворожих повітряних цілях.

Відповідне відео поширив у телеграм-каналі командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"17 березня 2024 року. Південний напрямок. І так - щоночі…Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу!
 Разом – до перемоги!", - зазначив він та опублікував відповідне відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили 14 "шахедів" з 16, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ППО (3272) дрони (4892) Повітряні сили (2754) Олещук Микола (109)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Молодці хлопці! А кацапи це просто підараси кончені.
показати весь коментар
17.03.2024 12:02 Відповісти
+6
Геннадій Москаль. Знакова втрата !
показати весь коментар
17.03.2024 12:04 Відповісти
+5
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/17/7181895/ Байден пошутил о Трампе: Один кандидат слишком стар и умственно непригоден, другой - я
показати весь коментар
17.03.2024 12:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці хлопці! А кацапи це просто підараси кончені.
показати весь коментар
17.03.2024 12:02 Відповісти
Геннадій Москаль. Знакова втрата !
показати весь коментар
17.03.2024 12:04 Відповісти
73 роки
показати весь коментар
17.03.2024 12:40 Відповісти
У командувача є служба .яка повинна це показувати А так це виглядає,як черговий відосик.
показати весь коментар
17.03.2024 12:21 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/17/7181895/ Байден пошутил о Трампе: Один кандидат слишком стар и умственно непригоден, другой - я
показати весь коментар
17.03.2024 12:45 Відповісти
Писали до кінця місяця вистачить..
показати весь коментар
17.03.2024 12:46 Відповісти
хватит на всех лаптей ,наглатаются досыта
показати весь коментар
17.03.2024 12:53 Відповісти
А якби простий українець такий відосик з роботою ППО виставив в і-неті - вже був би скручений СБУ...
показати весь коментар
17.03.2024 13:37 Відповісти
А хіба можна викладати роботу ППО?
показати весь коментар
17.03.2024 16:16 Відповісти
А тем более сниматьв комендантский час и с того места, где стоят ППОшники, бо с окон домов - это шо далеку зiрку вiдосити.
показати весь коментар
18.03.2024 00:04 Відповісти
 
 