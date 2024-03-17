"Лариса, в этих домах все есть. Только нужно електричку какую-то грузовую и вывозить отсюда", - російський мародер в окупованій Авдіївці. ВIДЕО
Російський мародер, який перебуває у захопленій Авдіївці, хизується жінці на ім’я Лариса, що награбоване з міста треба вивозити "вантажними електричками".
Відповідне відео наразі активно поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Лариса, я в Авдіївці! Тут в цих будинках все є. Телевізори, чого тільки немає! Тільки треба електричку якусь вантажну і вивозити звідси!" , - каже він.
Топ коментарі
+66 Полтава и Харьков
показати весь коментар17.03.2024 15:46 Відповісти Посилання
+57 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар17.03.2024 15:41 Відповісти Посилання
+56 Dima30
показати весь коментар17.03.2024 15:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
самая влажная мечта Ларисы, чтобы этот её недоделанный орк как можно быстрее сдох на Донбассе и чтобы за дохлого орка получить путинский мильён деревянных гробовых рублей.
Все эти манкурты в обязательном порядке спиваются и дохнут максим в течение 3-х лет после получения большой суммы халявных денег.
Этим феноменом руснявого быдла я был поражен в период моей адвокатской работы: все манкурты, которым досталась в Москве квартира умершей бабки или матери, сразу брали работу, продавали квартиры, начинали пьянствовать, за 3 года полностью спивались и подыхали.
Бронштейном /Троцьким / залишається АКТУАЛЬНОЮ і на день сьогоднішній... Цитую :
" Пам*ятайте... що так чи інакше. а нам необхідно повернути Україну Росії. Без України нема Росії. Без українського заліза.руди.хлібу. солі. Чорнрго моря Росія існувати НЕ може.вона задихнеться.а з нею і ми з вами... Ні на хвилину НЕ забувайте . що Україна має бути нашою... "
( Із директиви для радянських агітатолрів...)
ліліПутіни--це лише сліпо--фанатичні виконавці ... Висновок : поки існує рашо-ординська
клоака-- Україну очікує постійна колотнеча . із витівками засланців-- кремлівських агентяр
І вже.традиційно. обраними по-сліпоті дрімучій- нами ж ...