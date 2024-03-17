"Лариса, в этих домах все есть. Только нужно електричку какую-то грузовую и вывозить отсюда", - російський мародер в окупованій Авдіївці. ВIДЕО

Російський мародер, який перебуває у захопленій Авдіївці, хизується жінці на ім’я Лариса, що награбоване з міста треба вивозити "вантажними електричками".

Відповідне відео наразі активно поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Лариса, я в Авдіївці! Тут в цих будинках все є. Телевізори, чого тільки немає! Тільки треба електричку якусь вантажну і вивозити звідси!" , - каже він.

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