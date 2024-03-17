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"Лариса, в этих домах все есть. Только нужно електричку какую-то грузовую и вывозить отсюда", - російський мародер в окупованій Авдіївці. ВIДЕО

Російський мародер, який перебуває у захопленій Авдіївці, хизується жінці на ім’я Лариса, що награбоване з міста треба вивозити "вантажними електричками".

Відповідне відео наразі активно поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Лариса, я в Авдіївці! Тут в цих будинках все є. Телевізори, чого тільки немає! Тільки треба електричку якусь вантажну і вивозити звідси!" , - каже він.

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Автор: 

мародерство (341) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+66
А, кажуть, що то ху..ло винне, а рашисти є нормальні. Немає їх нормальних, і Лариса така ж, і дітей так же виховують. Він взагалі розуміє, що він зробив і що він говорить?
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17.03.2024 15:46 Відповісти
+57
******
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17.03.2024 15:41 Відповісти
+56
східний сусід так століттями грабує наші землі, але пам'ять народу як у мухи, якихось 10 років тому браталися з кацапами, пройде ще 10 і буде те ж саме..
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17.03.2024 15:45 Відповісти
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Та цієй "ларісі" пох%й його "єліктрічка", вана "давно ужє мічтаєт", щоби цю засрану свиню ********* і вона "палучіла за ніё "мільён путіна" - "вот тагда она зажівёт".
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18.03.2024 13:15 Відповісти
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18.03.2024 14:49 Відповісти
На 100 % верное замечание :

самая влажная мечта Ларисы, чтобы этот её недоделанный орк как можно быстрее сдох на Донбассе и чтобы за дохлого орка получить путинский мильён деревянных гробовых рублей.
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18.03.2024 15:59 Відповісти
Не скажите, не скажите))... У Ларисьі мечтьі намного глубже! Она уже вдобавок хочет грузовую єлектричку)))!!
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18.03.2024 18:24 Відповісти
Лариса рано или поздно всё равно пропьёт хоть белую "Ладу", хоть грузовую электричку награбленного украинского добра.

Все эти манкурты в обязательном порядке спиваются и дохнут максим в течение 3-х лет после получения большой суммы халявных денег.

Этим феноменом руснявого быдла я был поражен в период моей адвокатской работы: все манкурты, которым досталась в Москве квартира умершей бабки или матери, сразу брали работу, продавали квартиры, начинали пьянствовать, за 3 года полностью спивались и подыхали.
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18.03.2024 22:01 Відповісти
оце ЖЕСТЬ)))))... Блін, в цих ідіотів що телевізорів немає?? Господи.. І сміх і гріх.. Боженька за що ж ти так з кацапів познущався??)), чи це вже вони так самі "еволюціонувати" пори всі твої зусилля???
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18.03.2024 14:47 Відповісти
--- Доктрина червоного терору щодо України --.розроблена срулем Лейбою Давидовичем
Бронштейном /Троцьким / залишається АКТУАЛЬНОЮ і на день сьогоднішній... Цитую :
" Пам*ятайте... що так чи інакше. а нам необхідно повернути Україну Росії. Без України нема Росії. Без українського заліза.руди.хлібу. солі. Чорнрго моря Росія існувати НЕ може.вона задихнеться.а з нею і ми з вами... Ні на хвилину НЕ забувайте . що Україна має бути нашою... "
( Із директиви для радянських агітатолрів...)
ліліПутіни--це лише сліпо--фанатичні виконавці ... Висновок : поки існує рашо-ординська
клоака-- Україну очікує постійна колотнеча . із витівками засланців-- кремлівських агентяр
І вже.традиційно. обраними по-сліпоті дрімучій- нами ж ...
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18.03.2024 15:11 Відповісти
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