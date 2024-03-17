Воїни 109 гірсько-штурмового батальйону знищили ворожий танк Т-72 дронами "Дикі шершні". ВIДЕО
Воїни 109 окремого гірсько-штурмового батальйону знищили дронами ворожий танк Т-72.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр батальйону.
"109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон знищив дронами "Дикі шершні" ворожий танк Т72. Дякуємо всім, хто донатить і допомагає нищити російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
На якому напрямку відбулося знищення - не зазначається.
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MyronMaG mm
показати весь коментар17.03.2024 16:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
ирина ира #418568
показати весь коментар17.03.2024 17:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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