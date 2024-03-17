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Воїни 109 гірсько-штурмового батальйону знищили ворожий танк Т-72 дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Воїни 109 окремого гірсько-штурмового батальйону знищили дронами ворожий танк Т-72.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр батальйону.

"109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон знищив дронами "Дикі шершні" ворожий танк Т72. Дякуємо всім, хто донатить і допомагає нищити російських окупантів", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 73 МЦ ССО знищують обладнання росіян дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

На якому напрямку відбулося знищення - не зазначається.

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Ілюстрація фрази дешево і сердито
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17.03.2024 16:07 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2024 17:07 Відповісти
 
 