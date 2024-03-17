Легіон "Свобода России" знищив дронами "Дикі шершні" дороге російське обладнання РЕР/РЕБ. ВIДЕО
Легіон "Свобода России" знищив дронами "Дикі шершні" дороге російське обладнання РЕР/РЕБ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Легіон "Свобода России" знищив дронами "Дикі шершні" дороге російське обладнання РЕР/РЕБ. Взвод ударних БПлА "ГРОЗА" РУБпак ЛСР знову перетворив оснащення путінських військових на купу заліза", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+13 YU ST
показати весь коментар17.03.2024 16:27 Відповісти Посилання
+9 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар17.03.2024 16:29 Відповісти Посилання
+8 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар17.03.2024 16:51 Відповісти Посилання
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А самих військових в купу лайна!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Бо пишуть ЗМІ ?
А під час війни багато людей не вірять те що пишуть
Це пишуть щоб народ заспокоїти
А насправді мабуть там все як і було
І тим більше що дрони які мають невеликі заряди, зруйнували заводи в Росії
Можливо частково пошкодили, і вони їх швидко відновлять
Щоб зруйнувати треба масований ракетний удар
Україна це зробити не може
Тому не треба вішати лапшу на вуха
Бо зараз і ЗМІ брешуть
Ти точно зовсім дурне...
Це аби залізницю зруйнувати - треба довбити підстанції, мости, стрілки та вагоноремонтні цехи та склади рейок і шпал МІСЯЦІ чавунієм, з тисячами вильотів бомбардувальників ЩОДНЯ. І засрашка спробувала, в зиму 2022-2023. Але щось пішло з "нескінченими ресурсами" засрашки не так - і вона переключилася на житлові будинки в основному.
А щоб забаранити ректифікаційну колону (установка первинної переробки нафти, без якої вся подальша робота НПЗ просто неможлива, нехай воно і займає 20 км2 площі всілякими іншими трубопроводами та виробництвами) - достатньо і БПЛА з БЧ 20кг. Як це сталося в Кстово.
Але ти продовжуй зрадойобити, продовжуй. Дуже прикольно ти кукарікаєш - може і до відвертої держзради докукарікаєшся.
І тебе ніхто не просить відповідати на коментар
Те що сказав що ЗМІ не вірю
Я особисто не бачив працюють заводи в Росії чи ні
Тому маю право не вірити
На війні кожний вірить сам собі
А не людям які чогось начитались в інтернеті
Якби на власні очі побачив би тоді так
А те що розповідають стороні люди це ні про що
В нас є люди?
Одні поїхали. Інші колаборанти
Інші бандеровці які ненавидять людей за російську мову
Приблуди95, його навіть і не знають, вони тільки тексти озвучують, написані «обстріляними» шефірами…
Навіть якщо русня буде вимушена відвести пару тисяч з фронту до себе в тил, на Білгородщину чи Курсчину, нашим хлопцям вже буде трішечки легше воювати!
Я розумію, що їх мало, і що не в їхніх силах зробити переворот на московії, і тим більше зайти в бункери Кремля! Тому навіть те мале, що вони роблять, мене цілком влаштовує... про що і пишу!
Я-то написал: "А можно было и мачту завалить.." со смайликом, неужели это не понятно, какие могут быть к этому претензии, и у кого? Только у тех у кого что-то не в порядке с головой, как ещё можно объяснить такую тупую реакцию на коммент..
" Не зачаровуйтесь, щоби потім не розчаровуватись!"
Пан Черник має рацію!
Коли ті "легіони росії" дійсно щось знищать, нафтопровід, газопровід, ешелон з паливом, чи обстріляють околиці маскви чи підербурга, отоді буде діло, а так чи не турпохід імені Бутанова.
В той же час у самій Паращі люди підривають залізничні колії, трансформаторні підстанції і проводять іншу корисну для України діяльність, тихо і без зайвої реклами, за що їм Україна вдячна.