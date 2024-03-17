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Легіон "Свобода России" знищив дронами "Дикі шершні" дороге російське обладнання РЕР/РЕБ. ВIДЕО

Легіон "Свобода России" знищив дронами "Дикі шершні" дороге російське обладнання РЕР/РЕБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Легіон "Свобода России" знищив дронами "Дикі шершні" дороге російське обладнання РЕР/РЕБ. Взвод ударних БПлА "ГРОЗА" РУБпак ЛСР знову перетворив оснащення путінських військових на купу заліза", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Легіон "Свобода Росії" знищив дронами "Дикі шершні" дві БМД-2 окупантів на території Бєлгородської області. ВIДЕО

Автор: 

Легіон Свобода Росії (62) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+13
Пиня с алєнєводом і Гєрасімом просто падумать нє маглі, шо кто-то пайдьот пряміком на маскву.
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17.03.2024 16:27 Відповісти
+9
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
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17.03.2024 16:29 Відповісти
+8
Пам'ятаймо Заповіти, Батька Тараса!!
Приблуди95, його навіть і не знають, вони тільки тексти озвучують, написані «обстріляними» шефірами…
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17.03.2024 16:51 Відповісти
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Пиня с алєнєводом і Гєрасімом просто падумать нє маглі, шо кто-то пайдьот пряміком на маскву.
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17.03.2024 16:27 Відповісти
перетворив оснащення путінських військових на купу заліза" Джерело:

А самих військових в купу лайна!
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17.03.2024 16:27 Відповісти
Тік Ток,Тік Ток....
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17.03.2024 16:27 Відповісти
1000 раз знищені брудними ротами російских пропагандистів екіпажі гелікоптерів Black Hawk ГУР МО України продовжують бойову роботу https://t.me/pecherymordora356
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17.03.2024 16:28 Відповісти
Надо разбираться в записью.
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17.03.2024 16:32 Відповісти
отам розбирайся
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17.03.2024 19:37 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
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17.03.2024 16:29 Відповісти
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17.03.2024 16:31 Відповісти
Просто показують що можна воювати шляхетно, щоб мирняк не гинув. А РЕБи кацапи ну ніяк не встигнуть забрати )))
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17.03.2024 16:49 Відповісти
шляхетно) можливо це проба пера, але у рф ребів як гівна, потрібно жирні цілі обирати, склади ГСМ, розподільчі газкопресорні станції, силові трансформатори, НПЗ ітд.
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17.03.2024 17:15 Відповісти
Ну так спочатку РЕБ/РЕР, а потім вже інші цілі. РЕБ для того і знищується в першу чергу, аби нічого не заважало "відпрацьовувати" трансформатори, нафтобази, газокомпресорне обладнання, скупчення вантажного транспорту тощо...
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17.03.2024 20:42 Відповісти
Яке ж ти дурне... Тобто за твоєю логікою, ГУР та СБУ, які спромоглися спецопераціями знищити 25% чорноморського флоту, які за 2 місяці придушили нафтопереробку засрашки на 20-40%, примусивши ввести мораторій на експорт бензинів, не в змозі запобігти основним загрозам Україні з боку ЛСР/РДК?!? Ти зовсім сказився? Чи ти просто провокатор-пєтушок, любиш кукарікати з будь-якого приводу?!?
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17.03.2024 20:39 Відповісти
А хто взагалі вірить що в Росії знищили ті нафтопереробні заводи?
Бо пишуть ЗМІ ?
А під час війни багато людей не вірять те що пишуть
Це пишуть щоб народ заспокоїти
А насправді мабуть там все як і було
І тим більше що дрони які мають невеликі заряди, зруйнували заводи в Росії
Можливо частково пошкодили, і вони їх швидко відновлять
Щоб зруйнувати треба масований ракетний удар
Україна це зробити не може
Тому не треба вішати лапшу на вуха
Бо зараз і ЗМІ брешуть
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18.03.2024 08:28 Відповісти
Фсьо пропало! Ві всє врьотє! Спасася хто куди може! Рома Марушка все знає! Вірте тільки Ромі! Рома всіх виведе в землю обєтованну!

Ти точно зовсім дурне...

Це аби залізницю зруйнувати - треба довбити підстанції, мости, стрілки та вагоноремонтні цехи та склади рейок і шпал МІСЯЦІ чавунієм, з тисячами вильотів бомбардувальників ЩОДНЯ. І засрашка спробувала, в зиму 2022-2023. Але щось пішло з "нескінченими ресурсами" засрашки не так - і вона переключилася на житлові будинки в основному.

А щоб забаранити ректифікаційну колону (установка первинної переробки нафти, без якої вся подальша робота НПЗ просто неможлива, нехай воно і займає 20 км2 площі всілякими іншими трубопроводами та виробництвами) - достатньо і БПЛА з БЧ 20кг. Як це сталося в Кстово.

Але ти продовжуй зрадойобити, продовжуй. Дуже прикольно ти кукарікаєш - може і до відвертої держзради докукарікаєшся.
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18.03.2024 10:11 Відповісти
Не треба нав'язувати свої погляди
І тебе ніхто не просить відповідати на коментар
Те що сказав що ЗМІ не вірю
Я особисто не бачив працюють заводи в Росії чи ні
Тому маю право не вірити
На війні кожний вірить сам собі
А не людям які чогось начитались в інтернеті
Якби на власні очі побачив би тоді так
А те що розповідають стороні люди це ні про що
В нас є люди?
Одні поїхали. Інші колаборанти
Інші бандеровці які ненавидять людей за російську мову
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18.03.2024 11:08 Відповісти
Пам'ятаймо Заповіти, Батька Тараса!!
Приблуди95, його навіть і не знають, вони тільки тексти озвучують, написані «обстріляними» шефірами…
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17.03.2024 16:51 Відповісти
Дай Боже, якщо правда, якщо знищили,... Але, щоб вони виправдовували своє існування - знищувати потрібно більше
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17.03.2024 17:14 Відповісти
Поки що не бачу видатних справ Легіонівців та інших росіян, яки б сильно навели там шухеру, але так чи інакше, але те, що вони роблять, однозначно іде на користь України!

Навіть якщо русня буде вимушена відвести пару тисяч з фронту до себе в тил, на Білгородщину чи Курсчину, нашим хлопцям вже буде трішечки легше воювати!
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17.03.2024 17:28 Відповісти
Гарних рузкіх не існує, але корисні - так. Згоден з вами.
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17.03.2024 17:47 Відповісти
Ти й досі гадаєш, що звичайний боксер розжене 10 бидлот з дрючками ? Мій товариш КМС трьох мордяк зупинив на кілька секунд, а потім зробив ноги. Добровольці навіть не повноцінні батальйони. А їх сватають вже на марш на мацкву. Наші ЗМІ. Двома танками на гелікоптери та літаки ?
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17.03.2024 20:07 Відповісти
Друже - не наїзжай на мене, ОК?

Я розумію, що їх мало, і що не в їхніх силах зробити переворот на московії, і тим більше зайти в бункери Кремля! Тому навіть те мале, що вони роблять, мене цілком влаштовує... про що і пишу!
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17.03.2024 20:10 Відповісти
ОК
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17.03.2024 20:20 Відповісти
Вся Україна з вами
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17.03.2024 18:39 Відповісти
ой....
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17.03.2024 18:43 Відповісти
А можно было и мачту завалить, чтобы в дальнейшем на неё не цепляли всякие там РЭРы/ РЭБы.. )
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17.03.2024 19:30 Відповісти
Генералісімус диванних інженерно-диверсійних військ? Це ти свій реферат на тему "як правильно на рашку нападати і що/як там слід підривати в першу чергу" цитуєш? Добре, добре. Дай посилання на повну роботу і фото-відео-підтвердження практичної реалізації твоїми силами. Треба розповсюджувати твої наукові диванні надбання!
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17.03.2024 20:47 Відповісти
Да, такой пасквиль написал, с тобой всё в порядке? И шутку юмора от серьёзных речей не можешь отличить.. Наверное, не иначе как головой обо что-то ударился, чем ещё можно объяснить твои изречения.. )
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17.03.2024 23:14 Відповісти
Шановний генералісімус, ви все неправильно зрозуміли! Я щиро намагаюсь долучитися до вашої мудрості та оперативно-тактичного таланту! Будь-ласка, пишіть ще, розкажіть, що і як правильно робити диверсантам на території засрашки, що в першу чергу підривати, які явки та паролі!
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18.03.2024 10:14 Відповісти
Точно с головой не всё в порядке, прежде чем что-то писать вам бы лучше сначала несколько раз подумать, а то вон что получается, от перевозбуждения мозга..
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18.03.2024 10:35 Відповісти
Шановний генералісімусе, от бачте - все ви правильно знаєте, але до себе застосовувати не бажаєте, тому і пишете всіляку відверту хєрню з безглуздими порадами тим, хто щось робить.
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18.03.2024 20:25 Відповісти
"..тому і пишете всіляку відверту хєрню з безглуздими порадами тим, хто щось робить."
Я-то написал: "А можно было и мачту завалить.." со смайликом, неужели это не понятно, какие могут быть к этому претензии, и у кого? Только у тех у кого что-то не в порядке с головой, как ещё можно объяснить такую тупую реакцию на коммент..
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18.03.2024 22:23 Відповісти
Молодці ! Відважні хлопці !
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17.03.2024 20:07 Відповісти
Не моє:

" Не зачаровуйтесь, щоби потім не розчаровуватись!"

Пан Черник має рацію!
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17.03.2024 21:04 Відповісти
То були відосіки Зе клоуна, тепер відосіки Бутанова.
Коли ті "легіони росії" дійсно щось знищать, нафтопровід, газопровід, ешелон з паливом, чи обстріляють околиці маскви чи підербурга, отоді буде діло, а так чи не турпохід імені Бутанова.
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17.03.2024 23:34 Відповісти
Не думаю, що там Буданов сильно керує. Так, звісно - якась координація присутня, але думаю що вони доволі розкуті у самостійному виборі цілей і засобів - це і нашим вигідно, щоби потім не бути звинуваченими у якихось військових злочинах, які можуть зробити РДК. А вже є якісь натяки, що вони таки можуть їх зробити, але вони є росіянами, які діють на території своєї країни, тож Україна не може за них відповідати! Може це і гра перед Заходом, а може і ні, і в них дійсно розв'язані руки... поживемо - побачимо!
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18.03.2024 00:27 Відповісти
Бачимо вже другий рік що галасу більше ніж результату.
В той же час у самій Паращі люди підривають залізничні колії, трансформаторні підстанції і проводять іншу корисну для України діяльність, тихо і без зайвої реклами, за що їм Україна вдячна.
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18.03.2024 19:04 Відповісти
 
 