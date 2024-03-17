Ніхто у світі не застрахований від зла, на яке здатен Путін, заради збереження влади, - Зеленський. ВIДЕО
Президент прокоментував фейкові вибори президента РФ та підкреслив, що Путін готовий на будь-яке зло заради збереження влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.
"Передусім - вдячність нашим воїнам. Саме час відзначити бойові підрозділи, які проявили себе найкраще. Куп’янський напрямок - 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка. Лиманський напрямок - 1-ша бригада оперативного призначення Національної гвардії імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій". Покровський напрямок - 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ". Оріхівський напрямок - 118-та окрема механізована бригада. Та Придніпровський напрямок - 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та 123-тя окрема бригада територіальної оборони. Дякую всім вам, воїни, за вашу силу й за ефективне знищення окупанта.
Хочу відзначити сьогодні також і всіх наших друзів у світі, які за цей тиждень допомогли, надали нам нові пакети підтримки, ухвалили нові рішення заради української сили.
Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - сказав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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а інші підрозділи йдуть в наряд, на кухню?
в окопах, а цей сцить за вибори.
Про 17млрд на дороги замість на ЗСУ чи ВПК - мовчок, про "досягнення" в дипломатії - тиша, про мобілізацію - і думки немає говорити, про утиски опозиції - хіба що бокал вина підійме та мівіною зажує...
Коли вже в нього передоз буде? Набрид аж до оскоми...
НЕ отримувало офіційного запиту від уряду України
на отримання згоди на призначення (агреману) нового посла України в Великій Британії.
Ігри шулерів з Банкової гранично прозорі - не відправляючи запит, через місяць (по процедурі) буде оголошено,
що Великобританія не надала відповіді, що рівнозначно (по процедурі) відмови в агремані конкретній людині.
Щоб вам цапам зеленим по життю так всього бракувало!
ты чмо, расскажи как ты будешь защищать Украину и ее граждан
Якщо думаєш, що втечеш на захід і будеш там інтервʼю давати і мемуари писати, ти дуже сильно помиляєшся!
У січні та лютому 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідував Чехію та обговорював з її керівництвом постачання військового обладнання.
Про це https://www.radiosvoboda.org/a/news-kopechnyi-zaluzhnyi-chekhia/32756467.html Радіо Свобода розповів уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний, який раніше на посаді заступника міністра оборони Чехії займався співпрацею з Україною.
За його словами, Міністерство оборони Чехії почало активніше співпрацювати з Генеральним штабом України у грудні 2021 року, і тому до Праги у січні і в лютому 2022 року приїздив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
«Те, що ми обговорювали, було фактично переліком обладнання, яке можна було б поставити безкоштовно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії», - пояснив Копечний. На його думку, саме така взаємодія через кілька місяців після вторгнення Росії привела до того, що було створено міжнародну структуру для координації поставок озброєння Україні, відому як формат «Рамштайн».
де снаряди, Умеров? Йди у відставку
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1769338214622355485 7 ч
Як ви думаєте, який реальний рейтинг Бовтіка, якщо нарід вже знімає такі відео
https://twitter.com/i/status/1769338214622355485
Тому я бажаю всім їм подохнути, а також подохнути всім їхнім дітям і онукам.
На руках цих падлюк кров сотен тисяч вбитих українців і мільйони покалічених доль.
і нах мені тоді балачки про вибори *****.
скільки своїх грошей пожертвував мільйонер Зеленський на війну?
все, кожен сам за себе рятується як може.