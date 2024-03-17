Ніхто у світі не застрахований від зла, на яке здатен Путін, заради збереження влади, - Зеленський. ВIДЕО

Президент прокоментував фейкові вибори президента РФ та підкреслив, що Путін готовий на будь-яке зло заради збереження влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

"Передусім - вдячність нашим воїнам. Саме час відзначити бойові підрозділи, які проявили себе найкраще. Куп’янський напрямок - 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка. Лиманський напрямок - 1-ша бригада оперативного призначення Національної гвардії імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій". Покровський напрямок - 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ". Оріхівський напрямок - 118-та окрема механізована бригада. Та Придніпровський напрямок - 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та 123-тя окрема бригада територіальної оборони. Дякую всім вам, воїни, за вашу силу й за ефективне знищення окупанта.

Хочу відзначити сьогодні також і всіх наших друзів у світі, які за цей тиждень допомогли, надали нам нові пакети підтримки, ухвалили нові рішення заради української сили.

Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - сказав глава держави.

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