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Ніхто у світі не застрахований від зла, на яке здатен Путін, заради збереження влади, - Зеленський. ВIДЕО

Президент прокоментував фейкові вибори президента РФ та підкреслив, що Путін готовий на будь-яке зло заради збереження влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

"Передусім - вдячність нашим воїнам. Саме час відзначити бойові підрозділи, які проявили себе найкраще. Куп’янський напрямок - 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка. Лиманський напрямок - 1-ша бригада оперативного призначення Національної гвардії імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій". Покровський напрямок - 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ". Оріхівський напрямок - 118-та окрема механізована бригада. Та Придніпровський напрямок - 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та 123-тя окрема бригада територіальної оборони. Дякую всім вам, воїни, за вашу силу й за ефективне знищення окупанта.

Хочу відзначити сьогодні також і всіх наших друзів у світі, які за цей тиждень допомогли, надали нам нові пакети підтримки, ухвалили нові рішення заради української сили.

Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - сказав глава держави.

Також читайте: Візит Макрона в Україну очікується найближчим часом, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) звернення (627)


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Топ коментарі
+27
Де снаряди ? Де мільйон дронів ? Все інше - пустий струс повітря або пердеж того, ХТО НЕ МОЖЕ ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМИ. Найкраща подяка бойовим підрозділам - забезпечити їх всім, що рятує їх життя. ПОРОШЕНКО за тиждень відправив 2 000 дронів ! А він що зробив ? ХОЧ ЩОСЬ ? Крім .... чергової подяки, яка його ні до чого не зобов'язує. Подяку на ХЛІБ НЕ НАМАЖЕШ ! Згадав свої шЮткі ? А шЮткі повернулись !
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17.03.2024 20:32 Відповісти
+24
Коли казати нема чого... Як у мосєйчучки: коли треба було, то ціна борщового набору озвучувалася навіть при здорощенні на 10 копійок, але коли всі повірили в "баригу" і обрали "сонцесяйного" - тиша!

Про 17млрд на дороги замість на ЗСУ чи ВПК - мовчок, про "досягнення" в дипломатії - тиша, про мобілізацію - і думки немає говорити, про утиски опозиції - хіба що бокал вина підійме та мівіною зажує...

Коли вже в нього передоз буде? Набрид аж до оскоми...
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17.03.2024 20:32 Відповісти
+22
Зеленський зачистив ЗСУ від найкращих генералів.
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17.03.2024 20:44 Відповісти
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то, у нас вже змагання між підрозділами, за звання "найкращій від зе!поца?"
а інші підрозділи йдуть в наряд, на кухню?
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17.03.2024 20:21 Відповісти
Згоден з Вами!!!Шо це за рейтинг панЗе?До прикладу 59....президент ау?
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17.03.2024 20:41 Відповісти
Це обкурене чмо заглохне хоча би на добу?
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17.03.2024 20:23 Відповісти
воно не говорить, а кожен вечір смердить
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17.03.2024 21:19 Відповісти
Вже майже не легітимний. За путіна голосують
в окопах, а цей сцить за вибори.
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17.03.2024 20:27 Відповісти
воно не говорить, кожен вечір тільки смердить...
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17.03.2024 21:20 Відповісти
Де снаряди ? Де мільйон дронів ? Все інше - пустий струс повітря або пердеж того, ХТО НЕ МОЖЕ ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМИ. Найкраща подяка бойовим підрозділам - забезпечити їх всім, що рятує їх життя. ПОРОШЕНКО за тиждень відправив 2 000 дронів ! А він що зробив ? ХОЧ ЩОСЬ ? Крім .... чергової подяки, яка його ні до чого не зобов'язує. Подяку на ХЛІБ НЕ НАМАЖЕШ ! Згадав свої шЮткі ? А шЮткі повернулись !
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17.03.2024 20:32 Відповісти
додам: де фортифікації , де налагодження відносин з партнерами та де міжнародна допомога ?
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17.03.2024 21:20 Відповісти
Коли казати нема чого... Як у мосєйчучки: коли треба було, то ціна борщового набору озвучувалася навіть при здорощенні на 10 копійок, але коли всі повірили в "баригу" і обрали "сонцесяйного" - тиша!

Про 17млрд на дороги замість на ЗСУ чи ВПК - мовчок, про "досягнення" в дипломатії - тиша, про мобілізацію - і думки немає говорити, про утиски опозиції - хіба що бокал вина підійме та мівіною зажує...

Коли вже в нього передоз буде? Набрид аж до оскоми...
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17.03.2024 20:32 Відповісти
Зеленський зачистив ЗСУ від найкращих генералів.
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17.03.2024 20:44 Відповісти
А разом з тим, ще й усю Україну від найкращих громадян, справжніх патріотів... Усе по оманському плану...
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17.03.2024 21:21 Відповісти
Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку» (англ. Foreign, Commonwealth & Development Office)

НЕ отримувало офіційного запиту від уряду України

на отримання згоди на призначення (агреману) нового посла України в Великій Британії.

Ігри шулерів з Банкової гранично прозорі - не відправляючи запит, через місяць (по процедурі) буде оголошено,
що Великобританія не надала відповіді, що рівнозначно (по процедурі) відмови в агремані конкретній людині.
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18.03.2024 03:41 Відповісти
Найголовніший ворог путіних-януковичів-ЗЕлідорів-дєрьмаків, це розумні, думаючі українські громадяне із власним світоглядом та державницькою позицією. Всіх решту можна швидко, за допомогою нескладних але 24/7 повторюваних через куплені ЗМІ маніпуляцій, гібридно замаскованих під "йумор", або під цілодобові відосики, переконати, що чорне це біле, що окупант нам не ворог, що з окупантом можна просто "дагаваріцца" та "пєрєстать стрєлять", що воююча з москалотой незалежна Україна це не героїчна держава, а порноактриса, що з Голодомору, з Томосу, з гасла "Слава Україні" можна і потрібно знущатись, бо це ж мовляв так "прікольно", що Баканов, Єрмак, Портнов, Татаров, Рєзніков, Шурма, Подоляк, Трухін, Лієв, Ковальов, Безугла, Шевченко, Бужанський і т.д.… «нівчьом нє вінавати», а герой-патріот Роман Червінський "вінават". Влада ЗЕ-лідора це бидлократія (грецькою - κάκιστος, какістократія, тобто «влада найгірших, найаморальніших») без жодних принципів та понять, яка не менш руйнівна та небезпечна для незалежної української держави, ніж влада донецького урки януковоча, але набагато підліша та цинічніша, бо ЗЕшобла зробила висновки з Революції Гідності, яку люто ненавидить та боїться, так само, як і їхні оманські партнери з кремля. ЗЕ ПНХ!!! Слава Україні!
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17.03.2024 21:00 Відповісти
ЗЄля про які пакети ти глаголиш? На передку бракує практично всього!!!
Щоб вам цапам зеленим по життю так всього бракувало!
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17.03.2024 21:01 Відповісти
Тут державні посадовці США кажуть, що війська ЗСУ відходять на другу і третю лінію оборони, бо немає зброї та ***********, а під кінець цього місяця ніби і закінчуються ракети для ППО, а Володя Херпіду всіх годує своїм патриотизмом, читаючи із суфлера чи папірця гарні проповіді, які мають сподобатися наріду. Де наші снаряди? Де наші САУ, де наші міномети і міни? де наші танки і БТР? Де наші ракети? Тобі бариги залишили 170 мільярдів в казні, 4,8 мільярдів доларів США виграних в судах і ще на 11 мільярдів доларів США позов в міжнародний суд за шкоду нанесену кацапами, але ти її відхилив, а всі гроші зарив в дороги під час війни. Американці, британці, німці, французи та інші кидали в Україну мільярлди без обліку, то куди ти їх "патріоте" подів???
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17.03.2024 21:06 Відповісти
Війна взаємовигідна для збереження влади як для путіна, так і для Зеленсько.
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17.03.2024 21:07 Відповісти
І це розказує той тіп що відмінив вибори, щоб бути при владі нескінченно.
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17.03.2024 21:09 Відповісти
Под предлогом военного положения зебильё ещё 5 лет не даст провести честные выборы.
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17.03.2024 21:09 Відповісти
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17.03.2024 21:11 Відповісти
пишов в дупу со своими видосиками
ты чмо, расскажи как ты будешь защищать Украину и ее граждан
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17.03.2024 21:11 Відповісти
Ніхто в Україні не застрахований від зла, на яке здатні Зеленський та Єрмак, заради збереження влади.
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17.03.2024 21:11 Відповісти
Не забувай про те, що у випадку поразки України, у тебе буде два варіанти: або здохнеш від чайку з полонієм як Литвиненко, або загнешся у кацапський вʼязниці як Навальний.
Якщо думаєш, що втечеш на захід і будеш там інтервʼю давати і мемуари писати, ти дуже сильно помиляєшся!
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17.03.2024 21:21 Відповісти
Ніхто у світі не застрахований від зла, на яке здатен Зеленський, заради збереження влади.
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17.03.2024 21:24 Відповісти
Первая мысль такой же была.
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17.03.2024 21:32 Відповісти
Це перше (і останнє), що може прийти в голову на реакцію на відосик клоуна з 95-го кварталу.
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17.03.2024 23:58 Відповісти
Залужного возвращай, гыдота зелёная. У ЗСУ на Донбасі закінчуються **********, вони змушені відступати на другу та третю лінію оборони, - Кірбі Джерело:
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17.03.2024 21:26 Відповісти
Залужний перед повномасштабним вторгненням кілька разів був у Чехії. Говорив про зброю для Україниhttps://republic.com.ua/article/zaluzhnij-pered-povnomasshtabnim-vtorgnennyam-kilka-raziv-buv-u-chehi%d1%97-govoriv-pro-zbroyu-dlya-ukra%d1%97ni.html#respond
У січні та лютому 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідував Чехію та обговорював з її керівництвом постачання військового обладнання.

Про це https://www.radiosvoboda.org/a/news-kopechnyi-zaluzhnyi-chekhia/32756467.html Радіо Свобода розповів уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний, який раніше на посаді заступника міністра оборони Чехії займався співпрацею з Україною.

За його словами, Міністерство оборони Чехії почало активніше співпрацювати з Генеральним штабом України у грудні 2021 року, і тому до Праги у січні і в лютому 2022 року приїздив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Те, що ми обговорювали, було фактично переліком обладнання, яке можна було б поставити безкоштовно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії», - пояснив Копечний. На його думку, саме така взаємодія через кілька місяців після вторгнення Росії привела до того, що було створено міжнародну структуру для координації поставок озброєння Україні, відому як формат «Рамштайн».
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17.03.2024 22:37 Відповісти
А УМЕРОВ тількі пиариться. .

де снаряди, Умеров? Йди у відставку
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17.03.2024 22:38 Відповісти
Сказала комічна копія хайла, яка має такі ж бажання і замашки
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17.03.2024 21:34 Відповісти
Воно ще ротом пердить! Навіть у кацапів відбулися вибори, де твої вибори, Іуда?!Ти кістками усього українського народу ляжеш, аби тільки від корита не відірватися!
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17.03.2024 21:40 Відповісти
"На даний момент ми розмірковуємо, як провести такі самі вибори, як в ПаРаші з аналогічними результатами для нашого "найвеличнішого" лідера нації. Щойно знайдемо відповідні механізми, як намалювати 88% голосів на підтримку лідера та 73% явки на вибори, одразу їх проведемо". - Андрій Єрмак, Офіс преЗЕдента України.
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17.03.2024 21:58 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1769338214622355485 7 ч

Як ви думаєте, який реальний рейтинг Бовтіка, якщо нарід вже знімає такі відео
https://twitter.com/i/status/1769338214622355485
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17.03.2024 21:48 Відповісти
Обізвався
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17.03.2024 21:53 Відповісти
Перше зло для України - це янелох, а вже друге - путін.
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17.03.2024 21:53 Відповісти
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17.03.2024 21:54 Відповісти
Це він про якого вову ци вже на майбутьнє всі дії його копіювання ПУ так шо як би намікає
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17.03.2024 21:56 Відповісти
Сказало чмо, яке заради збереження влади обеголовило ЗСУ у самий критичний момент.
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17.03.2024 22:15 Відповісти
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17.03.2024 22:35 Відповісти
Про цитатник Мао ми чули! Так давайте заснуємо цитатник і повне зібрання відосиків найвеличнійшого боневтік чотририждиуклоніста янелоха! Українці! Це ж треба бути такими дятлами (.......), щоб вибрати таке ніщо!
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17.03.2024 23:06 Відповісти
Ще жодна падла не покаялася за те, що обрала таких ублюдків у владу.

Тому я бажаю всім їм подохнути, а також подохнути всім їхнім дітям і онукам.

На руках цих падлюк кров сотен тисяч вбитих українців і мільйони покалічених доль.
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18.03.2024 00:05 Відповісти
нестача *********** може призвести до катастрофи - чому так сталося !? Хто за це відповість? тільки не треба все валити на союзників бо це є наслідки вашої бездарної зовнішньої політики
і нах мені тоді балачки про вибори *****.
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17.03.2024 23:37 Відповісти
...заради збереження влади... ЗЕленінського.
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17.03.2024 23:39 Відповісти
сказало нелегітимне дріб'язкове чмо яке 5 років узурповувало владу, фальсикувало розслідування та розставляло своїх друзів на усі посади, які перші ж злили росіянам усе. вова, розкажи про свої успіхи після 5 років, ну ото як ти вмієш на стадіоні. посміялися, шашличків пожерли? безвідповідальна жадібна нікчема і авантюрист.
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18.03.2024 06:52 Відповісти
відставкою Залужного, до якого ще у когось була довіра, напевне цей скот вже перетнув межу невідворотного самознищення цієї країни. ніхто не піде гинути за кварталівських ненажер та їх обдовбаний марафон, навіть самі симпатики блазня вже миляться тікати (але все одно слину пускають на відосики), ніхто не вірить, ну так щоб поставити своє життя. Як казав ілліч, вєрхі нє могут, нізи не хочуть.
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18.03.2024 07:04 Відповісти
війна в очах влади, це типу - українці самі організуються, самі забезпечаться, самі підуть на війну, щось підкине захід, а Зеленський і ко. будуть пилити потоки по ходу, і все мало і мало їм було. закінчились ті українці.
скільки своїх грошей пожертвував мільйонер Зеленський на війну?
все, кожен сам за себе рятується як може.
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18.03.2024 07:27 Відповісти
Ось тут я вперше скажу, що зеЧмоня судить по собі, недаремно він подвійний тезка хла і це я про схожість призвищ.
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18.03.2024 08:33 Відповісти
То зеленський від заздрощів так говорить бо він робить усе шоб бути подобієм путлера
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18.03.2024 08:38 Відповісти
Неякої різниціщо Путін робить заради збереження влади, що Зеля робить заради збереження влади. Хто Залужного звільнив ? Путлер ?
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18.03.2024 09:34 Відповісти
 
 