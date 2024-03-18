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"Ветеран СВО" з окупованої Горлівки Сидоров переказав шахраям майже 3 млн рублів та звинувачує у цьому українські спецслужби. ВIДЕО

Чоловік з окупованої Горлівки, який втратив руку на війні проти України, переказав невідомим майже 3 млн рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у відеозверненні.

Ввечері 1 січня йому подзвонили нібито з компанії "Білайн" та сказали, що його карту можуть заблокувати. Чоловік розповів, що він "злякався" та видав їм свої паспортні дані. За 10 хв йому подзвонили з "Госуслуг" та сказали, що до його акаунту намагаються отримати несанкціонований доступ, а після цього йому подзвонили з нібито Центробанку РФ та заявили, що справу відправили до Слідкому РФ. Вже після цього йому подзвонив по відеозв'язку слідчий Слідкому РФ та розповів, що йому розпочато справу за фактом шахрайства.

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Згодом окупанту подзвонили з Центробанку РФ, надіслали посилання, за яким чоловік надіслав майже 296 тис. рублів. Наступного дня Сидорова закликали піти в банк та зняти 1 млн рублів. Чоловік зробив це, пішов в інше відділення банку та поклав ці кошти на рахунки. Йому сказали, що це рахунки  страхових агентів Центробанку РФ. Інші суми в 1,4 млн рублів та 300 тис. рублів він також переказав на вказані рахунки.

За деякий час після цього нібито працівник банку та попросив Сидорова сказати адресу виборчої дільниці, оскільки на цій дільниці сидить шахрай, який вкрав гроші Сидорова. Окупанту поставили задачу купити пляшку води, налити туди зеленки та на дільниці взяти бюлетень і залити виборчу урну зеленкою. Це він мав зробити і зняти на відео. Чоловік щось запідозрив та звернувся до так званої "поліції" та звинувачує у шахрайстві українські спецслужби.

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Автор: 

окупація (6746) Донецька область (8793)


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Топ коментарі
+10
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18.03.2024 09:50 Відповісти
+9
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18.03.2024 09:54 Відповісти
+8
то може кацапи його обілетили
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18.03.2024 09:49 Відповісти
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то може кацапи його обілетили
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18.03.2024 09:49 Відповісти
А у нас е компанiя "Білайн"? Колись була та вже
давно забула про ії існування...
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18.03.2024 11:35 Відповісти
где на стене портрет путина и пушилина?
два копеечных пластиковых вымпела - вот и все представители
обнищали кацапки
а про 3 млн. - это сказки - у ниго таких денег отродясь небыло
он же слепой и без рук
тем более такие длинные и долгие манипуляции с банками - явно лишнее
короче деньги отворовали - теперь сказки выдумывают с инвалидами
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18.03.2024 11:42 Відповісти
Я завжди була на водафоні і його попередниках. Тому і не скажу. Але дійсно щось знайоме.
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18.03.2024 11:51 Відповісти
так водкафон, це ж кацапи, просто купили франшизу європейську, бо в Україні повне несприйняття кацапського сервісу і компаній, вони так зашифрувались.
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18.03.2024 11:55 Відповісти
Вона ж легально працює в Україні. Хіба перевірок не було ?
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18.03.2024 11:58 Відповісти
я за тим не слідкував, але коли купили кацапи, то перейменувались на мтс, потім в 2014 році почалась війна, і народ почав йти з мтс, вони перейменувались, купили франшизу Водафон. Зараз то ніби продали кому і вже кацапів там немає, але осад залишився. В КТївстарі теж кацапи були, іБлайн такий оператор був і зараз ніби якась частка попсередковано є.
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18.03.2024 16:26 Відповісти
Кацапи є чи були скрізь. То наче пошесть.
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18.03.2024 16:29 Відповісти
так, що могли то купували і нищили, а що було цікаве, то під себе і пертворювали на лайно. Між іншим оцей скотський бізнес на мікрокредитах під божевільні відсотки прийшов з кацапії.
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18.03.2024 16:43 Відповісти
Ну да, ну да, канешна. И сами себя апстреливают и всякае такое, ага!
Тут и ежу панятна, сбу па приказу цру дали его билайновский номер польским наёмникам, а те уже всё и раскрутили дальше чтобы сарвать выбары.
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18.03.2024 11:54 Відповісти
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18.03.2024 09:50 Відповісти
Тобі гроші не потрібні. Радій й надалі результатам виборів.
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18.03.2024 10:24 Відповісти
тупий ти коментар написав. ти випадково не за зе голосував?
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18.03.2024 11:54 Відповісти
Комент адресований кацапу. Це зрозуміло. Вочевидь ти мало вчився у житті
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18.03.2024 12:11 Відповісти
Чого воно скигле? У нього ще є одна рука і дві ноги, а це додаткові 9 млн. дерев'яних.
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18.03.2024 09:50 Відповісти
Ще можна одягти "пояс шахіда" і піти на "укропські" позиції Однієї руки вистачить щоб тримать кнопку самопідриву чи обпертися об землю коли падатиме після кулі в голову!
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18.03.2024 09:59 Відповісти
Казковий долбойоб!
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18.03.2024 09:51 Відповісти
Що це треба мати в головi, щоб так лохонутись...
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18.03.2024 11:28 Відповісти
Хай звертається до Гуттериша...
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18.03.2024 09:53 Відповісти
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18.03.2024 09:54 Відповісти
а поржать над русскомозглим?

і до речі, тебе ніхто не заставляє читати. якщо ти не можеш себе стримати, то пора тобі до мозгоправа.
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18.03.2024 09:58 Відповісти
Та ще й оце чоловіком називає..Амеба...
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18.03.2024 10:07 Відповісти
сказочно!
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18.03.2024 09:56 Відповісти
все це - бредсивої кобили. пропагандони кремля переконують що це шахраї змусили сідорова (справжня хвамілія - козлов) взяти зеленку і ****** урну. А сам він - ні, ветеран і преданий дєлу партії.
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18.03.2024 09:57 Відповісти
Феєричний довб..об !
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18.03.2024 10:04 Відповісти
Ага, український шахрай сидить на виборчій дільниці на мордорі. Гарний виверт.
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18.03.2024 10:07 Відповісти
Ай маладца...
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18.03.2024 10:09 Відповісти
А якщо навіть українські спецслужби,то й що?
Вдало проведена операція,нам рублі теж потрібні.
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18.03.2024 10:09 Відповісти
рублі просто так не виведеш з недорашки в Україну. скоріше за все кинули того лоха-малороса з горівки його братья велікороси з рашки) а вся канітєль з виборами - щоб кинути стрілки на украінскій слєд
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18.03.2024 12:43 Відповісти
Зельонка... Зеленський...співпадіння? Не думаю.
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18.03.2024 10:11 Відповісти
ну от, а наші довбойоби ще намагаються закрити колл-центри,
та їх потрібно зробити у кожній точці, де є стабільний інтернет
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18.03.2024 10:13 Відповісти
А я , дурак, ранее осуждал индийского бога Гуха, бо он разрешал воровство, если оно приносит пользу семье... А здесь вона как все обернулось. Дальновидным был этот бог Гуха... Кто бы мог подумать.
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18.03.2024 10:14 Відповісти
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18.03.2024 10:15 Відповісти
вторую руку отрежь ублюдок накажи нас всех....
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18.03.2024 10:16 Відповісти
Цікаво, звідки у цього однорукого путінського дрочера такі гроші?
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18.03.2024 10:17 Відповісти
Зацепил пару месяцев , пока пыня еще платил, а не как сейчас, сунул муйлуша подачку чмобику, еще и загранотрядом огородил(экономит даже на подачках)..
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18.03.2024 10:21 Відповісти
А чо, чудова ідея - масовий розвод москалів на бабки на користь ЗСУ.
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18.03.2024 10:27 Відповісти
А чьо, можно даже учредить закон, об освобождении от ответственности хакеров , работающих по восточному направлению... Тока налог узаконить, но не более 25%.
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18.03.2024 10:38 Відповісти
Типо, чтобы эта процедура на взятничество не смахивала.
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18.03.2024 10:40 Відповісти
Шахрай, який розводив на гроші одну стару, наказав прийти на вибори із зеленкою. Прямо під час допиту, який знімали, зателефонував кацапам та включив український гімн.
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18.03.2024 10:34 Відповісти
Тільки тоді коли його обдерли як липку і почали відверто тролити тільки тоді "єво обуялі падазрєнія"...
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18.03.2024 10:52 Відповісти
Після цього йому сказали намазати лоб зеленкою в вигляді двох кіл і хреста в середині і висуватися на передові позиції!
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18.03.2024 11:46 Відповісти
Та він окрім руки ще й мізки втратив походу. Ну, якщо вони в нього були.
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18.03.2024 11:56 Відповісти
Смешной олень
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18.03.2024 12:20 Відповісти
Біда людей, що піддаються гіпнозу та мініпуляціям! Ще в 90-х був масовий психоз на Чумака та Кашпіровського , далі МММ і це не тільки притаманне росіянцям, а й українці, які піддалися масовому психозу Зе-кварталу! Росіянці використали цей метод з розумом, послали Путіно-бобіків на війну, які готові вмерти, але дивина Зе-бобіки, чомусь не хочуть гинути, захищати Батьківщину, протверезіли! Тож необхідно робити всі зусилля, щоб кацапи в себе в росіянії перегризлись і буде легше і нам і їм!
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18.03.2024 13:41 Відповісти
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19.03.2024 07:56 Відповісти
 
 