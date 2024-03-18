"Ветеран СВО" з окупованої Горлівки Сидоров переказав шахраям майже 3 млн рублів та звинувачує у цьому українські спецслужби. ВIДЕО

Чоловік з окупованої Горлівки, який втратив руку на війні проти України, переказав невідомим майже 3 млн рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у відеозверненні.

Ввечері 1 січня йому подзвонили нібито з компанії "Білайн" та сказали, що його карту можуть заблокувати. Чоловік розповів, що він "злякався" та видав їм свої паспортні дані. За 10 хв йому подзвонили з "Госуслуг" та сказали, що до його акаунту намагаються отримати несанкціонований доступ, а після цього йому подзвонили з нібито Центробанку РФ та заявили, що справу відправили до Слідкому РФ. Вже після цього йому подзвонив по відеозв'язку слідчий Слідкому РФ та розповів, що йому розпочато справу за фактом шахрайства.

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Згодом окупанту подзвонили з Центробанку РФ, надіслали посилання, за яким чоловік надіслав майже 296 тис. рублів. Наступного дня Сидорова закликали піти в банк та зняти 1 млн рублів. Чоловік зробив це, пішов в інше відділення банку та поклав ці кошти на рахунки. Йому сказали, що це рахунки страхових агентів Центробанку РФ. Інші суми в 1,4 млн рублів та 300 тис. рублів він також переказав на вказані рахунки.

За деякий час після цього нібито працівник банку та попросив Сидорова сказати адресу виборчої дільниці, оскільки на цій дільниці сидить шахрай, який вкрав гроші Сидорова. Окупанту поставили задачу купити пляшку води, налити туди зеленки та на дільниці взяти бюлетень і залити виборчу урну зеленкою. Це він мав зробити і зняти на відео. Чоловік щось запідозрив та звернувся до так званої "поліції" та звинувачує у шахрайстві українські спецслужби.

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