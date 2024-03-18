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Пропагандисти Соловйова скаржаться на життя: "Тяжело жить, не выезжая раз в год в Париж и Лазурный берег. Но мы крепимся", - "Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас". ВIДЕО

У студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова один із запрошених поскаржився на обмежені можливості для туризму та відпочинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами "очень тяжело жить" без щорічної поїздки до Парижа та на Лазуровий берег. Натомість, Соловйов запропонував розглянути варіанти пляжного відпочинку у Північній Кореї та Ірані.

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"Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас", - сказав пропагандист.

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Автор: 

Іран (2067) КНДР (1250) відпочинок (231) Париж (220) пляж (158) пропаганда (2823) росія (66021) санкції (12097) Франція (3102)


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Топ коментарі
+19
У салавьйова адскіє фантомниє болі па Комо прадалжаюца...
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18.03.2024 10:16 Відповісти
+19
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18.03.2024 10:19 Відповісти
+12
А рідні ***** для туризму не підходять? Бо по закордонах якось ''нє скрєпна''
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18.03.2024 10:18 Відповісти
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У салавьйова адскіє фантомниє болі па Комо прадалжаюца...
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18.03.2024 10:16 Відповісти
...ще б пак - дві вілли відрізали, по живому 😂
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18.03.2024 10:58 Відповісти
А рідні ***** для туризму не підходять? Бо по закордонах якось ''нє скрєпна''
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18.03.2024 10:18 Відповісти
К тьотке, в Саратов!
В деревню !
Борщевик косить ! 😂👍
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18.03.2024 11:00 Відповісти
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18.03.2024 10:19 Відповісти
У вас ще є південне узбережжя Охотського моря....
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18.03.2024 10:19 Відповісти
Для більшості орків важливіше Туреччина, Єгипет, ОАЕ, Китай. Там з пляжами для них нічого не змінилося.
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18.03.2024 10:19 Відповісти
Крепіться.
Гарного вам відпочинку на Південому узберіжжі моря Лаптевих.
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18.03.2024 10:20 Відповісти
Ібіца "отдихає" - цілу добу нон-стоп дискотеку можна проводити... з моржами 😂👍
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18.03.2024 11:07 Відповісти
На Новай Зємлє вапще полгода сонце свєтіт...
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18.03.2024 10:21 Відповісти
Збирався би вже до кобздона на концерт
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18.03.2024 10:22 Відповісти
соловйов звісно ушльопок, але нашим пропагандонам не треба з цього ублюдка брати приклад !
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18.03.2024 10:22 Відповісти
які там пляжі цим дегенератам мріяться? Гаага їх чекає в найкращому випадку
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18.03.2024 10:23 Відповісти
Вот это правильно. Только там вас и ждут
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18.03.2024 10:25 Відповісти
ах ви ж підори , загниваюче НАТО таки любите більше ніж процвітаючі пляжі мурманська
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18.03.2024 10:27 Відповісти
Це ж сарказм був... Вирвали з контексту.
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18.03.2024 10:30 Відповісти
Тепер нациський виродок привикай до "цивілізації",кндр і іран такі ізгої в світі як і фашиська росія.
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18.03.2024 10:37 Відповісти
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18.03.2024 10:51 Відповісти
В КНДР берег Тихого океану, "апартаменти" з "почтом" топтунів за спиною та кухня зі жменьки вареного рису, рагу з половинки пацюка і смажені таракани.
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18.03.2024 12:41 Відповісти
Ну що Ви такі приречені картини малюєте... Там навіть піццерія є.

Правда, не для всіх.

https://koryogroup.com/travel-guide/pyongyang-pizza-restaurant-north-korea-travel-guide
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18.03.2024 13:26 Відповісти
Ага, італіська піца з "кількома новими ідеями" по ціні 3-7 долл. Так я ж ті "кілька нових ідей" і описав
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18.03.2024 13:32 Відповісти
 
 