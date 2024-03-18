Пропагандисти Соловйова скаржаться на життя: "Тяжело жить, не выезжая раз в год в Париж и Лазурный берег. Но мы крепимся", - "Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас". ВIДЕО
У студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова один із запрошених поскаржився на обмежені можливості для туризму та відпочинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами "очень тяжело жить" без щорічної поїздки до Парижа та на Лазуровий берег. Натомість, Соловйов запропонував розглянути варіанти пляжного відпочинку у Північній Кореї та Ірані.
"Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас", - сказав пропагандист.
Топ коментарі
+19 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.03.2024 10:16 Відповісти Посилання
+19 Алекс Скела
показати весь коментар18.03.2024 10:19 Відповісти Посилання
+12 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар18.03.2024 10:18 Відповісти Посилання
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В деревню !
Борщевик косить ! 😂👍
Гарного вам відпочинку на Південому узберіжжі моря Лаптевих.
Правда, не для всіх.
https://koryogroup.com/travel-guide/pyongyang-pizza-restaurant-north-korea-travel-guide