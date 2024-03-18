Пропагандисти Соловйова скаржаться на життя: "Тяжело жить, не выезжая раз в год в Париж и Лазурный берег. Но мы крепимся", - "Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас". ВIДЕО

У студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова один із запрошених поскаржився на обмежені можливості для туризму та відпочинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами "очень тяжело жить" без щорічної поїздки до Парижа та на Лазуровий берег. Натомість, Соловйов запропонував розглянути варіанти пляжного відпочинку у Північній Кореї та Ірані.

Дивіться також: Окупанти заманюють росіян відпочивати на морі в Маріуполі. Кажуть, це глибокий тил, - Андрющенко

"Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас", - сказав пропагандист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітники п’ятизіркового готелю в Туреччині б’ють стільцями росіянина: "No problem, бл#дь!". ВIДЕО